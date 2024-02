Comment peut-il y avoir une égalité aux Victoires de la musique ?

C'est un fait rare : dans la catégorie Artiste masculin de l'année, deux chanteurs ont été récompensés après une égalité parfaite.

Cela peut paraître improbable et pourtant, c'est arrivé lors de cette 39ème cérémonie des Victoires de la musique, qui se tenait ce vendredi 9 février. En direct depuis la Seine Musicale de Boulogne Billancourt, la soirée présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud suit son cours quand vient le moment d'annoncer le lauréat de l'une des catégories reines de la soirée, celle d'Artiste masculin de l'année.

Quatre artistes étaient en compétition pour décrocher ce précieux trophée : Etienne Daho, Gazo, Vianney et Pierre de Maere. Mais alors que Léa Salamé décachette l'enveloppe qui contient le nom du gagnant de la Victoire de la musique de l'artiste de l'année, surprise ! L'animatrice de France 2 annonce... deux gagnants et une parfaite égalité. Un événement extrêmement rare, mais qui peut arriver.

Pour l'expliquer, il suffit de se pencher sur les coulisses des Victoires de la musique. Si la catégorie Chanson originale de l'année est soumise aux votes du public, le reste des gagnants dans chaque catégorie est déterminé par l'Académie des Victoires. Celle-ci est composée de 882 personnes, toutes professionnelles du milieu, dont des acteurs du spectacle vivant, des diffuseurs de musique et des artistes. Un chiffre pair et donc, une égalité rare, mais possible.