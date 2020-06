Vianney en concert : découvrez les dates de sa nouvelle tournée en 2021

Deux ans après sa dernière tournée, le chanteur Vianney repartira sur les routes en 2021 avec une série de concerts en France, en Belgique et en Suisse.

Un single, une tournée... Le retour de Vianney se précise. Deux ans après avoir annoncé sa pause après sa dernière tournée de trois ans, le chanteur revient sur le devant de la scène avec un single, N'attendons pas, publié à la sortie de cette période de confinement. Comme un nouveau souffle pour Vianney, qui annonce également qu'il repartira sur les routes de France, de Belgique et de Suisse au printemps 2021. "Son nouvel album, à venir cet automne, promet déjà un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux", est-il écrit dans le communiqué de presse de cette tournée événement.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ainsi, Vianney dévoile les treize (premières ?) date de sa prochaine tournée, qui passera par Cenon, Villeurbanne, Besançon, Grenoble, Paris, Genève, Nancy, Ramonville St Agne, Istres, Brest, Bruxelles et Lille. Le tout "dans des salles à dimension humaine pour retrouver son public à travers la France". La billetterie des premiers concerts a ouvert ce vendredi 12 juin. Retrouvez ci-dessous le détail de ces dates :