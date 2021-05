Savoy Ballroom : tout savoir sur ce club légendaire du swing

Google met à l'honneur le Savoy Ballroom, un ancien club à New York, situé dans le quartier de Harlem, et connu pour accueillir les plus grands chanteurs de jazz, qu'ils soient noirs ou blancs.

Chick Webb, Count Basie et Ella Fitzgerald... Tous se sont donnés rendez-vous au Savoy Ballroom, mis à l'honneur par Google ce mercredi 26 mai 2021. Ce club de jazz légendaire, situé dans le quartier new-yorkais de Harlem, a accueilli, des années 1920 jusqu'à la fin des années 1950, les plus grands noms du jazz mondial. Qu'ils soient noirs, ou blancs. De son ouverture le 12 mars 1926 à sa fermeture le 10 juillet 1958, ce dancing aura été un lieu mythique de la dance swing, particulièrement populaire au sein des populations noires aux Etats-Unis. Créé par Jay Faggen, un entrepreneur blanc et Moe Gale, un business man, le club était géré par un Afro-américain, figure du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, Charles Buchanan.

Ses 3 000 mètres carrés de piste de danse auraient accueilli plus de 700 000 danseurs par an. Un haut lieu raffiné qui a vu défiler les stars de l'époque et participé à la démocratisation du jazz et du swing, sans distinction de communautés, ce qui était rare à l'époque aux Etats-Unis. Le Savoy Ballroom aura marqué d'une emprunte indélébile le célèbre quartier de Harlem et a été immortalisé d'une plaque le 26 mai 2002 (d'où la date choisie par Google) commémorant sa glorieuse époque par les Whitey's Lindy Hoppers, un groupe de danseurs professionnels de swing, créé au Savoy Ballroom à la fin des années 1920. Un Doodle interactif, qui permet aux internautes de s'essayer au rythme effréné du swing, orne donc aujourd'hui le moteur de recherche.