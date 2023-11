Marie-Maud : la candidate de la Star Academy cache une double identité

Parmi les nouveaux candidats de la Star Academy 2023, Marie-Maud affiche un profil atypique. Des profils d'ailleurs puisqu'elle se qualifie elle-même de "schizophrène...

Dans le petit monde scintillant de la Star Academy, chaque candidat est savamment sélectionné pour apporter son lot de mystères et de révélations. Mais Marie-Maud, la nouvelle venue de 24 ans, a déjà semé un vent de curiosité bien avant de fouler les marches du château pour l'ouverture de la nouvelle saison, lancée ce samedi 4 novembre.

Interviewée sur France Bleu avant le grand show, la jeune chanteuse a dévoilé de multiples facettes. Originaire de Seine-et-Marne et passée par le Dalida Institut d'Aix-en-Provence, elle a déjà un parcours musical très riche, marqué notamment par un single "Si j'ai mal". Mais la singularité de Marie-Maud réside dans son choix de pseudonyme. Car il y a Marie-Maud pour la Star Ac et Marys, sous lequel elle a promu sa musique sur YouTube. Une double identité qui a poussé l'artiste à se qualifier elle-même de "schizophrène".

Différents profils sur les réseaux sociaux

Car la double identité de Marie-Maud est aussi flagrante sur les réseaux sociaux, comme le rappelle Télé 2 semaines. LinkedIn la présente comme diplômée du Dalida Institut, tandis que sur Facebook, elle se décrit comme ancienne étudiante du Kaplan International College de Londres, éveillant ainsi des questions sur son réel parcours académique. Instagram révèle encore une autre facette de la chanteuse, qui jongle entre ses deux noms, peut-être dans une démarche de marque personnelle ou de stratégie médiatique.

Avant de s'élancer sur la scène de la Star Academy, Marie-Maud a confié à France Bleu que ses précédentes expériences professionnelles dans le tourisme et la vente ne l'avaient jamais vraiment épanouie. C'est donc avec l'espoir de trouver enfin sa voie qu'elle aborde cette nouvelle étape qu'elle qualifie de "tournant de sa vie".

Alors que la compétition débute, l'intrigue autour de la candidate s'accroît. Marie-Maud, avec ses talents et ses secrets, parviendra-t-elle à capter l'attention du public et des juges ? Ce qui est sûr, c'est que son histoire déjà complexe et sa personnalité ne manqueront pas d'alimenter les conversations et peut-être, de façonner un personnage inoubliable de cette édition 2023.