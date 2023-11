Djebril Slatni : un androgyne à la sensibilité à fleur de peau intègre la Star Academy

Djebril Slatni est l'un des candidats de la Star Academy 2023 qui débute ce samedi soir, sur TF1. Portrait d'un artiste à fleur de peau.

Djebril, âgé de 22 ans, intègre l'univers de la Star Academy ce samedi soir, pour le lancement de la nouvelle saison 2023. Le jeune homme promet d'être un personnage clé de l'aventure, avec un parcours qui brise les stéréotypes. Originaire de Carros, dans les Alpes-Maritimes, l'artiste, dont la sensibilité est palpable, s'apprête à offrir un spectacle où sa voix et son corps ne font qu'un.

Le déclic pour Djebril Slatni, enfant timide et réservé, semble avoir été provoqué par un voyage au Canada. Dans une interview accordée à France Bleu, il confie qu'un séjour à Vancouver a été pour lui un révélateur. "Je ne m'autorisais pas à chanter devant des témoins, j'étais très timide," explique-t-il au journal Nice Matin. Le Canada a donc été le théâtre de sa métamorphose : il y a appris à danser et s'est ainsi libéré de ses chaînes pour embrasser pleinement sa passion pour la musique et la danse.

Ce perfectionniste, un brin "têtu", au look androgyne, n'est plus étranger à la scène. Avant d'entrer dans la compétition, Djebril a déjà montré son talent au monde entier via YouTube, avec un clip intitulé "Le Temps", qui a déjà captivé l'attention de 23 000 spectateurs. Ce titre révèle une voix qui porte et un style de danse affirmé, preuve de sa formation au Dalida Institute, un établissement créé par Bruno Berberes.

Sensible et vulnérable

"La musique et la danse sont mes seuls vecteurs d'expression", confie-t-il, soulignant qu'il a développé son envie de faire de la musique sa profession pendant la pandémie, après être revenu de son périple canadien. Aujourd'hui, sur Instagram, il partage sa musique et se dévoile un peu plus au grand public, abandonnant peu à peu sa timidité d'antan.

Djebril Slatni n'attend pas moins de la Star Academy qu'un tremplin pour confirmer ce fameux lâcher-prise qu'il recherche. Poussé par ses sœurs, passionnées de musique américaine, il a été influencé par des artistes tels que Céline Dion et les Destiny's Child. Ce candidat, qui reconnaît craindre sa grande sensibilité et sa vulnérabilité, voit dans ce programme une "opportunité de folie" pour apprendre et s'extérioriser.

Il arrive dans cette aventure avec un objectif précis : révéler ses "True Colors" et aider d'autres à s'accepter. Avec la Star Academy comme plateforme, Djebril espère non seulement perfectionner son art, mais aussi offrir un exemple et un soutien à ceux qui se reconnaissent en lui. "Si je peux aider certaines personnes qui peuvent se reconnaître en moi, en ma musique, en ma personne, j'espère qu'ils me soutiendront," partage-t-il avec espoir.