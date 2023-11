Candice : à la Star Academy, elle veut marcher dans les pas de son idole

Candice, une pétillante jeune femme de 20 ans, s'apprête à réaliser son rêve en marchant dans les pas de son idole à la Star Academy.

La Star Academy lui offrira-t-elle l'occasion de marcher dans les pas de son idole ? Issue de la région parisienne et établie à Cannes depuis deux ans, Candice rejoint le casting du show télévisé de TF1 ce samedi soir. Cette passionnée de musique nourrit une admiration profonde pour l'américaine Rihanna.

Son univers artistique est un vaste éventail qui s'étend de la pop au R'n'B, enrichi par une touche de féerie. Candice se voit en effet comme une fée moderne, désirant incarner ce personnage sur scène pour "distiller de la magie" et "provoquer de l'émerveillement". Son ambition est claire : devenir une source d'inspiration lumineuse pour le public.

Étudiante dans l'art de confectionner des costumes de scène à Cannes, ville emblématique du cinéma, Candice a su marier ses talents de couturière à sa passion pour la musique. Elle a impressionné lors des auditions en portant ses propres créations. C'est après avoir partagé son art au Printemps de Bourges, guitare en bandoulière, que Candice a eu l'éclair de génie de poster une vidéo sur TikTok, ce qui a immédiatement capté l'attention des casteurs de la Star Academy.

Une musicienne accomplie

Candice, qui joue du piano depuis ses six ans, manie aussi le ukulélé et écrit ses propres chansons. Impatiente de rejoindre la nouvelle famille de la Star Academy, où une solidarité s'est déjà tissée entre les candidats, elle n'oublie pas d'emporter ses objets porte-bonheur : un doudou et un carnet de notes, symboles de son entrée dans la bulle enchantée du château.

Cette artiste aux multiples facettes (elle admire aussi Vanessa Paradis, "mélange de douceur et de puissance"), elle se dit prête à tirer parti des cours de théâtre de Pierre de Brauer, où ses compétences en création de costumes de scène pour briller. Mais Candice reconnaît que sa timidité est son plus grand défi, "qui lui gâche certaines opportunités". Mais elle peut s'inspirer d'Anisha, la gagnante de la précédente édition, qui a su triompher malgré ce même trait de caractère. A la Star Academy, Candice aspire à se transformer et à suivre les traces de ses modèles musicaux, tout en laissant sa propre empreinte dans l'industrie.