Julien : le premier grand favori de la Star Academy a déjà gagné une victoire sur le bégaiement

Il est déjà l'un des favoris si ce n'est le principal favori de la Star Academy 2023. Julien a ému les coach grâce à son talent, mais aussi ses combats sur les épreuves de la vie.

Le samedi dernier, la Star Academy a marqué son retour pour une 11e saison, dévoilant 13 candidats dont Julien, un jeune homme qui a déjà capturé l'attention du public. Le beau brun de 24 ans, originaire de Pau, a séduit les téléspectateurs avec sa reprise de "Je te promets" de Johnny Hallyday. Mais au-delà de son charme, c'est son combat contre le bégaiement qui a été mis en lumière par le programme qui mixe concours et télé-réalité, un trouble qu'il a surmonté grâce à la musique, contre les prévisions des médecins.

Julien partage sa victoire sur ce trouble de la parole avec une détermination admirable : "J'ai beaucoup travaillé, j'arrivais à mieux respirer, et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de bégaiement !", a-t-il indiqué. Son parcours vers la guérison a été soutenu par des figures clés de sa vie, incluant sa professeure de chant, sa mère et sa sœur. Il est également motivé par l'amour, dédiant sa performance à sa petite amie, une relation jusqu'alors inconnue du public avant ses propres aveux sur scène.

Un drame familial

Sa prestation a non seulement ému le public mais aussi les juges, avec Adeline Toniutti, professeure de chant de l'émission, exprimant son admiration : "Tu nous prouves ce soir que lorsqu'on a un problème dans la vie, un handicap, une maladie, il faut toujours se battre parce qu'on passe à travers et donc Je te promets un bel avenir je pense !"

Au-delà de son talent, Julien a touché le cœur de l'émission avec un hommage personnel et poignant. Lors des premières évaluations, il a interprété "Broken Vow" de Josh Groban, en mémoire de son père décédé. Cette chanson, qui a aidé Julien à exprimer sa douleur et à commencer son processus de guérison, a ému profondément les professeurs, témoignant de l'intense connexion émotionnelle de Julien avec sa musique.

Le parcours de Julien jusqu'ici témoigne de sa résilience et de son courage. Son histoire est un exemple vibrant de la capacité de l'art à transcender les épreuves personnelles, et sa présence à la Star Academy promet non seulement une compétition de talent mais aussi une inspiration pour ceux qui font face à leurs propres batailles. Avec son talent et son histoire personnelle touchante, Julien se profile déjà comme un favori pour la victoire finale.