On écoute quoi ce week-end ? Voici les sorties musicales de la semaine

Dua Lipa, Future et Metro Boomin, Pierre Guénard... C'est l'heure de notre playlist des sorties musicales de la semaine !

Le printemps est désormais bien installé, les températures s'adoucissent et il ne pleut - presque - plus ! En cette nouvelle fin de semaine d'avril et comme chaque vendredi, c'est l'heure des sorties musicales de la semaine ! Ce vendredi 12 avril, plusieurs artistes proposent leur nouveauté. Linternaute vous a concocté un résumé des sorties notables de la semaine : et il y en a pour tous les goûts.

Au programme de ce vendredi, des poids lourds internationaux comme Dua Lipa ou les rappeurs Future et Metro Boomin, mais aussi de la chanson française avec Pierre Guénard et même norvégienne avec le nouveau disque de girl in red. Branchez les enceintes, montez le son, voici la playlist des sorties musicales de la semaine :

Dua Lipa - Illusion

Après avoir publié Houdini et Training Season, Dua Lipa dévoile un troisième single taillé pour les ondes, baptisé Illusion et sorti accompagné d'un clip. La superstar britanno-albanaise continue d'attiser la curiosité autour de son troisième album, Radical Optimism, annoncé dans les bacs le 3 mai prochain.

Future, Metro Boomin - WE STILL DON'T TRUST YOU

Trois semaines après la parution de leur premier album collaboratif, les rappeurs Future et Metro Boomin en dévoilent le second volet, baptisé cette fois We Still Don't Trust You. Il faut dire qu'ils avaient dû être un peu encouragés par le succès de leur disque initial, We Don't Trust You, porté par des collaborations avec The Weeknd , Travis Scott, Playboi Carti ou Rick Ross et qui s'est hissé dès sa sortie au sommet des classements, juste derrière... Beyoncé.

Pierre Guénard - Pas les mots

C'est en solo que l'ancien leader de Radio Elvis continue sa carrière et dévoile un nouveau single extrait de son dernier album Je n'ai plus peur de danser sorti en octobre dernier : le titre Pas les mots, à qui il offre un clip, réalisé par Fabien Vourlat.

girl in red - I'm Doing It Again Baby

Auteure, compositrice et interprète norvégienne, Marie Ulven alias girl in red dévoile ce vendredi 12 avril son deuxième album, baptisé I'm Doing It Again Baby !. Un disque introspectif comptant 10 morceaux, dont un morceau avec l'actrice et chanteuse américaine Sabrina Carpenter.