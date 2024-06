Imagine Dragons, Camila Cabello... Les sorties musicales de la semaine

Au programme des sorties musicales de la semaine, tout pour vous faire danser ce week-end !

Cette fois c'est bon, l'été est arrivé (pour combien de temps ?) : alors dans cette ambiance un peu plus chaleureux et malgré les prévisions d'orages ce week-end - pas uniquement météorologiques - c'est vendredi, l'heure de la playlist des sorties de la semaine ! Au programme pour ce week-end, trois nouveaux albums : ceux des Américains d'Imagine Dragons, du phénomène Camila Cabello et du DJ franco-marocain Petit biscuit. On notera aussi le nouveau titre de The Avener taillé pour les ondes cet été ou celui des Allemands de Milky Chance.

Prêt pour les sorties de la semaine ? Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist spéciale consacrée aux nouveautés musicales.

Imagine Dragons - LOOM

Après deux singles à succès - Nice to Meet You et Eyes Closed - les Américains d'Imagine Dragons dévoilent ce vendredi l'album LOOM et ses neuf morceaux - dix avec une version de Eyes Closed avec J. Balvin. Deux ans après l'album Mercury - Acts I & II, ce nouveau projet est l'occasion pour la bande de Dan Reynolds de repartir pour une tournée mondiale, qui débutera en juillet et se poursuivra jusqu'en octobre 2024 entre les États-Unis et le Canada.

Camila Cabello - C,XOXO

Le phénomène Camila Cabello publie elle aussi son quatrième et nouveau disque ce vendredi : baptisé C,XOXO, celui-ci compte 14 morceaux dont plusieurs collaborations, notamment avec Drake ou Lil Nas X - rien que ça. L'ancienne chanteuse du groupe Fifth Harmony compte parmi les artistes les plus attendus de cet été, en témoigne les millions d'écoutes de ses trois singles précédemment sortis.

Petit Biscuit - Discipline

On avait quitté le DJ franco-marocain en 2020 avec l'album Parachute : revoilà Petit Biscuit avec un troisième disque, baptisé Discipline et comptant onze titres, portés par ses quatre singles, dont la chanson You Don't Ignore (Too late). Parfait pour ce week-end !

The Avener - The Morning Sun

Lui aussi est de retour pour l'été : The Avener nous offre un titre parfait pour les chaudes journées, The Morning Sun. Le DJ Niçois emprunte cette fois des sonorités au reggae pour nous faire "danser toute la nuit", comme il le dit lui-même sur les réseaux sociaux.

Milky Chance - Naked and Alive

Les Allemands de Milky Chance - le duo formé par Clemens Rehbein et Phillipp Dausch - se prépare pour les Jeux olympiques avec leur dernier clip, accompagnant leur single Naked And Alive ! Les deux artistes ont enfilé pour l'occasion des tenues d'athlètes des années 70, à faire pâlir Björn Borg.