Katy Perry, Eminem... Les sorties musicales de la semaine

Au programme des sorties musicales de la semaine, quelques poids lourds de l'industrie musicale... mais pas seulement.

Parés pour le week-end ? Il est grand temps de souffler un peu et de profiter de l'été qui arrive (enfin). Et pour vous aider, quoi de mieux que les sorties musicales de la semaine ? Au programme de ce vendredi 12 juillet, quelques poids lourds de l'industrie musicale, avec Katy Perry et Eminem, mais aussi d'autres artistes internationaux comme Metronomy et Cigarette After Sex, pour terminer avec une Française, tout de même : Jain.

Vous êtes prêts ? Branchez les enceintes, montez le son, voici la playlist (non-exhaustive) des sorties musicales de la semaine :

Katy Perry - Woman's Wold

La popstar Katy Perry officialise la sortie d'un nouvel album, 143 , le 20 septembre. Un retour attendu puisqu'il s'agira de son premier album studio depuis Smile, sorti en août 2020. "J'ai décidé de créer un album pop-dance audacieux, exubérant et festif avec l'expression numérique symbolique de l'amour comme message principal", promet la chanteuse dans un communiqué de presse. Pour mettre l'eau à la bouche de ses fans, Katy Perry a publié Woman's World, un premier single accompagné d'un clip.

Eminem - The Death of Slim Shady

Le rappeur américain Eminem est de retour ce vendredi 12 juillet avec un douzième album baptisé The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), dans lequel il enterre son célèbre alter ego. Un nouveau - et très attendu - disque qui compte 19 titres, dont les singles déjà sortis : Houdini et Tobey avec Big Sean et BabyTron. "Annonce d'intérêt public : Death of Slim Shady est un album conceptuel, par conséquent, si vous écoutez les chansons dans le désordre, elles pourraient ne pas avoir de sens. Profitez-en", a écrit le légendaire artiste sur X - anciennement Twitter.

Metronomy - Posse EP Volume 2

On change d'ambiance avec les Britanniques de Metronomy qui publient ce vendredi leur nouvel EP collaboratif - et parfait pour se détendre ce week-end, intitulé Posse EP Volume 2 et composé de cinq titres, produits par Joe Mount, fondateur et figure centrale du groupe. Trois morceaux avaient déjà été publiés : Nice Town, With Balance et Contact High.

Cigarette After Sex - X's

Si l'ambiance du week-end est plus lancinante ou si vous avez décidé de le passer sous la couette, on ne saurait que vous conseiller le nouvel album de Cigarette After Sex, X's, paru ce vendredi. Composé de dix morceaux, dont les singles Tejano Blue, Dark Vacay et Baby Blue Movie, ce disque évoque une histoire d'amour et... une rupture. Un disque "brutal", selon les mots du leader du groupe, Greg Gonzalez.

Jain - Nobody Knows

En pleine tournée des festivals de l'été, la chanteuse Jain lâche un nouveau single, baptisé Nobody Knows, qu'elle avait annoncé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une chanson sortie accompagnée d'un clip, le tout pour une ambiance résolument synthpop des années 80.