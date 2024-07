Gojira et Marina Viotti : quelle est la surprise métal made in France de la cérémonie d'ouverture des JO ?

A côté deS stars attendues et du défilé des sportifs, un groupe va faire aussi le show à la cérémonie d'ouverture, Gojira, l'un des fleurons français du métal, en duo avec la chanteuse classique Marina Viotti.

Plus d'un million d'écoutes par mois sur les plateformes de streaming, trois nominations aux Grammy Awards américains, des concerts à la pelle... Et une participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris ! Si des stars internationales sont annoncées, le groupe étendard du métal français, Gojira, jouera aussi un rôle ce vendredi 26 juillet lors de la cérémonie sur la Seine qui doit ouvrir ces JO 2024.

Gojira, un groupe landais fondé à l'origine par deux frères Joseph et Mario Duplantier, a conquis le monde en plus de la France. Avec leurs trois nominations aux Grammy Awards, ils ont aussi partagé la scène aux Etats-Unis avec les icônes Metallica ou Korn, les suivant notamment en première partie lors de plusieurs tournées. En France, ils ont évidemment animé le festival référence du Hellfest mais aussi rempli Bercy à l'Accor Arena en 2023. L'album Fortitude sorti en 2021 en amont de cette tournée record avait déjà affolé les chiffres de vente, notamment aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, l'apparition de Gojira au coeur de cette cérémonie devrait donc être particulièrement commentée. En France, il représente aussi un choix fort de l'organisation en donnant une place à un genre musical peu mis en avant dans ce type d'événements.

Leur duo avec la chanteuse mezzo-soprano Marina Viotti selon Le Parisien promet d'un peu plus casser les codes, un pari visiblement de cette cérémonie déjà hors-normes. Nommé artiste lyrique de l'année aux dernières Victoires de la musique classique, Marina Viotti a aussi une appétence toute particulière pour le metal, et a même son propre groupe Soulmaker. Loin du relatif classicisme d'une reprise d'Edith Piaf comme annoncé partout, le show de Gojira et Marina Viotti pourrait être l'une des belles surprises de la cérémonie d'ouverture de ces JO de Paris.