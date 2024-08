Oasis : ce geste de trop qui avait scellé la séparation du groupe en 2009

En 2009 au festival Rock en Seine, une violente dispute avait provoqué la séparation du groupe Oasis, qui annonce aujourd'hui être prêt à se reformer pour une série de concerts.

Alors qu'il avait donné rendez-vous à ses fans ce mardi 27 août, Oasis a fait une grande annonce sur X. Séparés depuis 2009, les membres principaux du groupe vont se retrouver pour une série de concerts. Noel Gallagher, guitariste et compositeur, et son frère Liam, chanteur, se produiront l'été prochain au Royaume-Uni et en Irlande. La tournée débutera le 4 juillet 2025 à Cardiff et s'achèvera le 17 août à Dublin. Les billets sont disponibles à la vente à partir de ce samedi 31 août.

La tournée pourrait ensuite se prolonger : "des préparations sont en cours pour emmener 'Oasis Live '25' sur d'autres continents plus tard l'année prochaine", révèle le site officiel du groupe. Cette annonce intervient pour le trentième anniversaire de l'album Definitely Maybe qui avait lancé le groupe.

Une ultime dispute

Cela fait quinze ans que le groupe s'est séparé. Le vendredi 28 août 2009, au festival Rock en Seine, à Paris, la fratrie avait explosé. Les frères se seraient insultés et même battus en loge. Liam aurait brisé la guitare de son frère, le geste de trop qui aurait poussé Noel à partir, n'assurant pas le show. Peu après cette scène, Noel a annoncé qu'il quittait le groupe sur son site officiel : "c'est avec un peu de tristesse et un grand soulagement que je vous dis que je quitte Oasis ce soir. Les gens écriront et diront ce qu'ils veulent, mais il m'est impossible de continuer à travailler avec Liam un jour de plus".

Lors d'une conférence de presse en 2011, Noel Gallagher avait affirmé que la dispute avait démarré après que Liam ait demandé qu'une publicité pour sa ligne de vêtements Pretty Green soit intégrée dans leur tournée, ce que Noel aurait catégoriquement refusé. Les tensions étaient déjà présentes bien avant et ce soir-là a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Lors d'une interview avec The Telegraph en 2019, Liam avait pour sa part assuré que le groupe n'avait pas tenu car son frère voulait être le seul à pouvoir écrire les chansons.

Les frères avaient alors sorti des albums chacun de leur côté mais dont le succès n'a jamais égalé celui d'Oasis. Après des piques à répétition sur les réseaux sociaux pendant des années, leur relation semble s'être apaisée. L'idée d'une réconciliation avait même été lancée par Liam dès 2017 et elle serait enfin en train de se concrétiser. "Noel et Liam ne seront jamais les meilleurs amis du monde, mais ils veulent ramener Oasis pour les fans. Ils ne rajeunissent pas et la demande est énorme. Ils ont décidé que c'était maintenant ou jamais" , a assuré une source proche du groupe au Sun.