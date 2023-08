Lomepal : une plainte pour viol contre le rappeur, ce que l'on sait de l'enquête

LOMEPAL. Une plainte déposée contre le rappeur Lomepal a entraîné l'ouverture d'une enquête pour viol selon Actu Paris. Les faits remonteraient à 2017.

Une enquête pour des accusations de viol a été ouverte par le parquet de Paris, après les accusations de viol dont fait l'objet Lomepal. L'information, révélée par Actu Paris et confirmée par Le Parisien, remet au coeur de l'actualité le rappeur, quelques jours après un message publié sur Instagram par Jenna Boulmedaïs, journaliste et co-fondatrice du média Joly Môme, s'interrogeant sur le "silence qu'il y a dans certains milieux, concernant les agissements illégaux" de plusieurs "hommes se sentant intouchables."

Selon les éléments recueillis par les deux médias, cela concernerait des faits qui seraient survenus à New-York, en 2017. La plainte avait été déposée en 2020 par cette "connaissance", ainsi qu'est présentée la plaignante. "Les investigations se poursuivent actuellement" a indiqué le parquet à Actu Paris, précisant que c'est la 3e Direction régionale de la police judiciaire qui est chargée de l'enquête.

Des allégations sur les réseaux sociaux

"Combien de temps le silence va-t-il durer ?" Sur les réseaux sociaux, la polémique a enflé il y a quelques semaines, faisant de Lomepal l'un des sujets les plus discutés sur Twitter. En cause, la publication Instagram de Jenna Boulmedaïs : "Cela fait maintenant deux ans que j'entends, dans le milieu de la musique, des témoignages de femmes ayant subi les gestes déplacés et non désirés d'Antoine Lomepal", écrit-elle dans sa publication, dans laquelle elle évoque également deux hommes qui eux font l'objet d'une procédure judiciaire, de plaintes et de témoignages publiés dans les médias. Gérard Depardieu (accusé de viol, d'agressions et de harcèlement sexuels et mis en examen) et Nicolas Bedos (visé par une enquête pour viol et agression sexuelle).

Ce message, s'il est très vu et commenté sur les réseaux sociaux, n'avait fait que mettre en cause le rappeur sans élément tangible : pas de témoignage, pas d'accusations précises concernant Lomepal, pas de récit concret pouvant appuyer une mise en cause. Aucune plainte n'a été déposée, aucune procédure judiciaire n'est engagée contre le rappeur, qui ne s'est pas exprimé pour l'heure sur ces allégations, qui, à ce stade du moins, ne peuvent être considérées que comme des rumeurs. Le rappeur est présumé innocent et rien ne permet d'affirmer qu'il ait eu un comportement susceptible d'être qualifié de délictueux.

La journaliste, elle, insistait sur les réseaux sociaux : "Je le répète : TOUTE L'INDUSTRIE MUSICALE EST AU COURANT. Ce silence n'est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d'affiche pour de nombreux festival également. C'est le coeur en miettes que j'entends les fans hurler ses paroles de chanson sans même savoir quel genre d'homme il est. Parlez-en, faire mine de ne pas savoir c'est être complice, c'est accepter."

Sur Twitter, la chanteuse Pomme avait partagé à sa propre communauté la publication de Jenna Boulmedaïs, ajoutant de la confusion. Rappelons-le : pour l'heure, le rappeur Lomepal n'a pas réagi à cette mise en cause.