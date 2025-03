Avoir des tatouages peut être dangereux pour la santé, surtout s'ils ont cette particularité

Alors que les tatouages sont de plus en plus populaires, plusieurs études récentes ont observé que les personnes tatouées avaient un risque plus important de souffrir de deux maladies graves.

Un Français sur cinq est tatoué. La plupart des personnes qui souhaitent se faire tatouer y réfléchissent longuement avant de passer à l'acte. Mais ils ne pensent pas forcément aux risques que cela peut poser sur la santé, notamment parce qu'ils sont peu étudiés, et donc méconnus. On sait déjà qu'un tatouage peut provoquer des infections ou des réactions allergiques - en particulier avec de l'encre rouge. Et un des composants de l'encre de tatouage est même classé comme "cancérigène probable" par l'OMS. Mais peu d'études se sont concentrées sur le risques de maladies à long terme, notamment le cancer.

La plus récente, publiée en 2025, a étudié le risque de cancer chez les personnes tatouées auprès de plusieurs milliers de jumeaux danois. Le fait que l'étude ait porté sur des jumeaux est important, puisqu'ils "partagent de nombreux facteurs génétiques et environnementaux", a précisé dans un communiqué un des auteurs de l'étude, le Pr von Bornemann Hjelmborg.

Les chercheurs ont ainsi observé que ceux qui étaient tatoués avaient plus souvent été diagnostiqués de certains cancers par rapport aux personnes qui n'étaient pas tatouées. Il s'agit du cancer de la peau, et du lymphome, un cancer du système immunitaire ; deux cancers qui figurent parmi les plus courants en France. Si le lien entre le tatouage et le cancer de la peau peut sembler logique, celui avec le lymphome peut aussi être expliqué.

Lors d'un tatouage, l'encre utilisée "ne reste pas uniquement à l'endroit où elle est injectée". Une partie de cette encre peut "migrer vers les ganglions lymphatiques, où elle s'accumule", ce qui pourrait provoquer une inflammation chronique, ont précisé les chercheurs de l'Université du Danemark du Sud dans un communiqué.

Les chercheurs danois ont également observé que la taille des tatouages - et donc la quantité d'encre utilisée - avaient une importance notable. Le "lien entre les tatouages et le risque de cancer est le plus évident chez les personnes ayant des tatouages de grande taille, plus grands que la paume de la main", précisent-ils. Ces derniers avaient ainsi un risque "presque trois fois plus élevé" de lymphome par rapport aux personnes qui n'avaient pas de tatouage.

Cette étude n'est pas la première à observer un risque accru de cancer chez les personnes tatouées. Une étude suédoise publiée sur le site The Lancet en 2024 avait déjà conclu que le lymphome était 21 % plus fréquent chez les personnes tatouées. Malgré ces deux études récentes aux résultats inquiétants, d'autres recherches doivent toutefois être encore menées dans les prochains mois pour confirmer et préciser ce lien ainsi que les dangers potentiels.