A partir de cette température, le corps entre en surchauffe - elle est plus basse que ce qu'on pensait

A partir de quelle température le corps n'arrive-t-il plus à se réguler ?

Le monde se réchauffe à une vitesse inquiétante. Les experts prévoient que des températures dépassant les limites humaines seront de plus en plus fréquentes dans le monde. "Des projections récentes suggèrent que de vastes zones géographiques connaîtront bientôt une chaleur et une humidité dépassant les limites de la thermorégulation humaine", notent des chercheurs canadiens. Ils ont justement découvert que cette limite pourrait avoir été sur-estimée.

Ils affirment en effet dans un communiqué que les "limites de la thermorégulation humaine - notre capacité à maintenir une température corporelle stable en cas de chaleur extrême - sont moins élevées qu'on ne le pensait". Pour le découvrir, les auteurs de l'étude ont exposé 12 personnes à différentes conditions de chaleur et d'humidité pour identifier à partir de quel moment le corps n'arrive plus à réguler sa propre température.

© 123RF

Les chercheurs ont ainsi découvert que "les humains ne peuvent pas thermoréguler efficacement" à partir de 26 à 31° C avec un air saturé en humidité. C'est bien moins que le "seuil théorique de 35° C" qui avait été établi. Plus l'air est humide, moins la transpiration peut s'évaporer. Sauf que c'est justement grâce à la transpiration que le corps humain parvient à réguler sa température interne pour la maintenir à 37° C ! Au-delà, le corps est en hyperthermie, ce qui peut avoir des conséquences graves pour la santé, voire fatales.

Bien sûr, cette limite théorique est une généralité. Certaines personnes fragiles, notamment les personnes âgées, ne supporteront pas une température plus haute que les personnes plus jeunes et en bonne santé. En cas de grosses chaleurs, il est essentiel de s'hydrater suffisamment, d'éviter le soleil et l'activité physique intense ; et de consulter un professionnel de santé en cas de symptômes indiquant un coup de chaleur : malaise, vertiges, maux de tête, fièvre, soif intense, nausées ou vomissements, accélération du pouls et de la respiration...