Voici combien de temps il faut marcher par jour pour éviter d'avoir des problèmes de dos

Contre le mal de dos, il est généralement conseillé de maintenir une activité physique, mais quelle est la durée idéale de marche par jour ?

Qui n'a jamais eu mal au dos ? La lombalgie (ou douleur aux lombaires), considérée comme "le mal du siècle", touche en effet une majorité de personnes. Selon l'Assurance maladie, "4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie commune au cours de leur vie, et plus de la moitié de la population française a eu au moins un épisode de mal de dos dans les douze derniers mois". Heureusement, il est possible d'éviter les maux de dos, et cela passe principalement par l'activité physique.

Être actif permet à la fois d'éviter les maux de dos, mais aussi le cas échéant d'éviter qu'ils ne deviennent chroniques. Les personnes qui souffrent de maux de dos font souvent l'erreur de bouger moins, en pensant avoir besoin de reposer leur dos. Mais au contraire, "l'activité physique permet de faire bouger le dos en étirant et en renforçant les muscles, en mobilisant les articulations et empêche le mal de dos de s'installer. Elle prévient les lombalgies récidivantes ou chroniques", précise l'Assurance maladie.

Parmi les activités physiques les plus recommandées en prévention et en traitement des maux de dos : la marche. Attention cependant à porter des chaussures adaptées, au risque de produire l'effet inverse ! Mais combien de temps faut-il marcher chaque jour pour réduire les risques de souffrir de maux de dos ? Des chercheurs norvégiens ont récemment mené une étude pour répondre à cette question.

Pour cela, ils ont mesuré (grâce à des appareils portés) la quantité de marche quotidienne de 11 000 personnes âgées de 20 ans ou plus, qui avaient ou non une lombalgie chronique. Après deux ans de suivi, ils ont demandé aux participants s'ils avaient souffert d'une douleur chronique au dos. Résultat : plus les personnes marchaient, moins elles avaient de risque de lombalgie chronique.

Dans le détail, celles qui marchaient plus de 100 minutes (soit 1h40) par jour avaient un risque réduit de 23 % par rapport à ceux qui marchaient moins. Bien sûr, au quotidien cela n'est pas forcément simple d'intégrer une telle durée de marche. L'objectif est donc d'en faire le plus possible, et globalement de limiter au maximum la sédentarité. Cela vaut pour les maux de dos, mais aussi évidemment pour la santé de façon générale !