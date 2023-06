La NASA s'apprête à embarquer pour un voyage vers l'astéroïde 'en or' qui vaut des millions de milliards de dollars cet automne

Cet astéroïde ultra précieux est constitué en grande partie de fer, de nickel, d'or et d'autres métaux rares. Il vaudrait plus que toute l'économie de notre planète.

La NASA a finalement fixé une nouvelle date pour sa très attendue mission spatiale vers un astéroïde massif et riche en métaux. Initialement prévu pour août 2022, le voyage de 450 millions de kilomètres vers l'astéroïde 16 Psyche à bord d'un vaisseau spatial du même nom devrait maintenant être lancé depuis le Centre spatial Kennedy en Floride entre le 5 et le 25 octobre, a annoncé l'agence spatiale cette semaine. Le voyage vers cet astéroïde unique a été retardé en raison de problèmes au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA - qui ont depuis été résolus, selon les rapports.

"Le comité d'examen indépendant est extrêmement impressionné par les réalisations de l'ensemble de l'organisation du JPL et de Caltech", indique un rapport du JPL. Nommé d'après la déesse grecque de l'âme, Psyche a été découvert pour la première fois par l'astronome italien Annibale de Gasparis en 1852. Cet astéroïde ultra précieux - qui semble être constitué en grande partie de fer, de nickel, d'or et d'autres métaux rares - orbite le Soleil entre Mars et Jupiter. Il mesure 225 kilomètres de large et a une forme qui ressemble un peu à une pomme de terre, selon les astronomes.

On a dit que Psyche pourrait valoir 10 000 quadrillions de dollars - plus que toute l'économie de notre planète. Les scientifiques pensent que Psyche pourrait être le noyau métallique exposé d'une planétésimal, ou planète en formation, qui a perdu ses couches extérieures rocheuses à cause de collisions violentes lors de la formation précoce de notre système solaire.

La mission Psyche serait la première visite de la NASA à un monde riche en métaux, plutôt qu'en roche ou en glace. Le vaisseau spatial devrait atteindre l'astéroïde en août 2029 et le survoler pendant 26 mois. Comme nous ne pouvons pas voir ou mesurer directement le noyau de la Terre, les scientifiques espèrent que l'étude de Psyche de près pourrait offrir de nouvelles perspectives sur l'intérieur de notre propre planète et l'histoire du système solaire.