Village préféré des Français 2021 : Sancerre élu, les photos et le classement

VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS - Sancerre dans le Cher en région Centre-Val de Loire a été sacré "Village préféré des Français" à l'issue de la 10e édition de l'émission éponyme présentée par Stéphane Bern sur France 3. Parmi les 14 sélectionnés, Sancerre devance les villages de Fresnay-sur-Sarthe et Hérisson. Découvrez le classement et le gagnant en images.

[Mis à jour le 1er juillet 2021 à 08h58] 14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) étaient en compétition pour cette 10e édition du programme "Village préféré des Français" diffusée sur France 3 et présentée par Stéphane Bern. C'est le village de 1 371 habitants, Sancerre, qui a été sacré ce mercredi 30 juin. Parmi les 14 villages en compétition, c'est donc le charme du Centre-Val de Loire qui l'a emporté, une première fois pour cette région depuis la création de l'émission en 2012.

Le gagnant de l'édition 2021 du "Village préféré des Français" est Sancerre dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire. La cité vigneronne, ses ruelles, son beffroi ou encore sa tour des Fiefs, unique vestige du château-fort médiéval, ont séduit les téléspectateurs. L'heureux élu a été annoncé mercredi 30 juin 2021 par Stéphane Bern depuis le village lauréat de l'émission en 2020, Hunspach, situé dans le département du Bas-​Rhin. Découvrez le village en images et toutes les infos ci-dessous.

Sancerre est situé dans le Cher. La commune compte 1400 habitants. Sa renommée vient évidemment de son patrimoine viticole avec de nombreuses vignes tout autour du village. Proche de la Loire, à la limite entre les départements du Cher et de la Nièvre, Sancerre bénéficie d'une topographie idéale pour le vin, le village étant perché sur une petite montagne culminant à 310 mètres. Il reste encore des vestiges du château féodal et de la riche histoire de la ville. Les vins de Sancerre, un vin blanc sec tiré de sauvignon blanc mais aussi un rouge et un rosé de pinot noir, bénéficient d'appellation d'origine contrôlée.

14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) étaient en compétition pour cette 10e édition du programme "Village préféré des Français" diffusée sur France 3 et présentée par Stéphane Bern. Découvrez le classement en images :

Village Département Région 1- Sancerre Cher Centre-Val de Loire 2- Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire 3- Hérisson Allier Auvergne-Rhône-Alpes 4- Auvillar Tarn-et-Garonne Occitanie 5- La Désirade Guadeloupe Outre-mer 6- Domme Dordogne Nouvelle-Aquitaine 7- Rocroi Ardennes Grand Est 8- Long Somme Hauts-de-France 9- Villerville Calvados Normandie 10- Saint-Véran Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 11- Île d'Houat Morbihan Bretagne 12- Châteauneuf Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 13- Saint-Florent Haute-Corse Corse 14- Samois-sur-Seine Seine-et-Marne Île-de-France

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les votes étaient ouverts du jeudi 4 mars à 10h jusqu'au jeudi 25 mars à 18h, date de l'élection du "Village préféré des Français". 600 000 téléspectateurs ont voté pour leur village préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 3245 ou sur le site de France Télévisions. Le vote a été rendu public au cours de la 10e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, le mercredi 30 juin 2021 à 21h05.