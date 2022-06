Village préféré des Français 2022 : Bergheim en images, le classement

VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS. La 10e édition du "Village préféré des Français" a couronné le village de Bergheim dans le Haut-Rhin. Parmi les 14 candidats, Bergheim devance les villages de Hesdin et Quintin. Le gagnant et le classement en images.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 14h55] 14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) étaient en compétition pour cette 10e édition du programme "Village préféré des Français" diffusé sur France 3 et présenté par Stéphane Bern. Le village de Bergheim a été sacré ce mercredi 29 juin "Village préféré des Français 2022".

Pour la quatrième fois en 10 ans d'émission, c'est donc un village alsacien qui décroche le titre de "Village préféré des Français". La région Grand-Est devient ainsi la région qui détient le plus de fois le palmarès. Vient ensuite la Bretagne avec Ploumanac'h et Rochefort-en-Terre respectivement victorieux en 2015 et 2016 et l'Occitanie avec Saint-Cirq-Lapopie en 2012 et Cordes-sur-Ciel en 2014. En revanche, le Centre et l'Île-de-France font partie des régions pour lesquelles les téléspectateurs votent le moins chaque année.

Et le village préféré des Français 2022 est... Bergheim !



Une fois de plus, merci à tous d'être avec nous depuis 10 ans déjà pour le #VillagePréféré présenté @bernstephane sur @France3tv pic.twitter.com/hKCBO7U0gk — Les Préférés des Français (@PrefereFrancais) June 29, 2022

Le gagnant de l'édition 2022 du "Village préféré des Français" est Bergheim dans le département du Haut-Rhin en région Grand Est. La cité vigneronne aux couleurs vives, ses remparts de 2 kilomètres autour du village, ses petites ruelles serpentines, ses jolies maisons à colombage et ses géraniums au balcon ont séduit les téléspectateurs. Parmi les 14 en compétition, c'est donc à nouveau le charme alsacien qui l'a emporté.

Après ses cousines haut-rhinoises d'Eguisheim (2013) et Kaysersberg (2017) puis bas-rhinoise d'Hunspach (2020), c'est le village de Bergheim dans le Haut-Rhin qui a remporté le titre de Village préféré des Français 2022. Il devance les villages de Hesdin (Pas-de-Calais) et de Quintin (Côtes-d'Armor). Découvrez le classement en images :

Village Département Région 1. Bergheim Haut-Rhin Grand Est 2. Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France 3. Quintin Côtes-d'Armor Bretagne 4. Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie 5. Dieulefit Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 6. La Bouille Seine-Maritime Normandie 7. Saint-Sulpice-de-Favières Essonne Île-de-France 8. La Grave Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 9. Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté 10. Levroux Indre Centre-Val de Loire 11. Saül Guyane Outre-mer 12. Ainhoa Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 13. Pino Haute-Corse Corse 14. Port-Joinville Vendée Pays de la Loire

Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français", année après année, de cette année 2022 au début de l'émission en 2012 :

2022 : Bergheim (Grand Est)

(Grand Est) 2021 : Sancerre (Centre-Val de Loire)

(Centre-Val de Loire) 2020 : Hunspach (Grand Est)

(Grand Est) 2019 : Saint-Vaast-la-Hougue (Normandie)

(Normandie) 2018 : Cassel (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) 2017 : Kaysersberg (Grand Est)

(Grand Est) 2016 : Rochefort-en-Terre (Bretagne)

(Bretagne) 2015 : Ploumanac'h (Bretagne)

(Bretagne) 2014 : Cordes-sur-Ciel (Occitanie)

(Occitanie) 2013 : Eguisheim (Grand Est)

(Grand Est) 2012 : Saint-Cirq-Lapopie (Occitanie)

Les votes étaient ouverts jusqu'au 22 mars, date de l'élection du "Village préféré des Français 2022". Ce sont les téléspectateurs et internautes qui ont voté pour leur village préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 3245 ou sur le site de France Télévisions. Le village rassemblant le plus de votes, Bergheim, a remporté le titre du "Village Préféré des Français 2022". Le vote a été rendu public au cours de la 10e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, le mercredi 29 juin 2022 à 21h10.