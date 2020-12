Illuminations de Noël : les meilleures à Paris et dans le monde

ILLUMINATIONS DE NOEL - Montgolfière géante, forêt enchantée de sapins, vitrines animées... Où admirer les plus belles illuminations de Noël 2020 à Paris ? Découvrez également les plus belles photos d'illuminations dans le monde.

[Mis à jour le 12 décembre 2020 à 22h10] A l'approche de Noël et du Nouvel An, les villes du monde entier s'illuminent de mille feux pour célébrer les fêtes : rues, places, boulevards et passages piétons scintillent pour le plus grand ravissement des passants. Chaque ville veut se rendre exceptionnelle, et chacune a l'ambition de porter le titre officieux de "ville lumière". En effet, si les illuminations de Noël procurent un contentement partagé par jeunes et moins jeunes, elles sont aussi un formidable moyen de mettre en valeur le patrimoine de chaque ville. Traditionnellement accompagnées de marchés de Noël, quand ils sont maintenus, les illuminations de Noël forment aussi un élément du prestige local. De Paris à New York, en passant par Moscou, tour du monde des plus belles illuminations de Noël :

De l'étoile filante à petites ampoules rondes aux murs lumineux du Boulevard Haussmann, les illuminations, chaque année, luisent, scintillent, et emmitouflent les cités d'un chaud manteau éclairant. Voici les meilleurs parcours d'illuminations de Noël sur la capitale cet hiver 2020 :

Boulevard Haussmann : illuminations et vitrines animées des grands magasins.

: illuminations et vitrines animées des grands magasins. Place de la Concorde : obélisque paré de bleu, forêt de sapins verts et blancs à ses pieds et projection lumineuse d'une pluie de flocons sur le monument.

: obélisque paré de bleu, forêt de sapins verts et blancs à ses pieds et projection lumineuse d'une pluie de flocons sur le monument. Parvis de l'Hôtel de Ville : projection sur la façade du monument, forêt scintillante de sapins, manèges gratuits pour les enfants et marché de Noël.

Jusqu'au 3 janvier 2021, le parvis de l'Hôtel de Ville se métamorphose en forêt illuminée et des projections monumentales s'animent sur la façade de l'hôtel de ville. © JEANNE ACCORSINI/SIPA

Place de la Bastille : forêt enchantée de bouleaux et de sapins blancs et verts et des projections lumineuses sur la Colonne de Juillet.

: forêt enchantée de bouleaux et de sapins blancs et verts et des projections lumineuses sur la Colonne de Juillet. Faubourg Saint-Honoré : montgolfière lumineuse géante entre l'église Notre-dame de l'Assomption et la Boutique Dior et des illuminations sur le Faubourg Saint-Honoré.

: montgolfière lumineuse géante entre l'église Notre-dame de l'Assomption et la Boutique Dior et des illuminations sur le Faubourg Saint-Honoré. Place Vendôme : 4 grands sapins de 10 mètres de hauteur, et 160 autres sapins plus petits devant les commerces.

: 4 grands sapins de 10 mètres de hauteur, et 160 autres sapins plus petits devant les commerces. Forum des Halles : un sapin de 24 mètres de haut, une boule de Noël géante et des décorations avec le personnage de Casse-Noisette et des oursons. Pour immortaliser cela, deux filtres Instagram ont été créés, l'un proposant une immersion au cœur des

: un sapin de 24 mètres de haut, une boule de Noël géante et des décorations avec le personnage de Casse-Noisette et des oursons. Village Royal : œuvres de l'artiste CEVE.

: œuvres de l'artiste CEVE. Les Champs-Elysées habillés de rouge à Paris :

Pour la 40e édition des Illuminations des Champs-Elysées, l'ambiance baptisée "Flamboyance" voit la célèbre avenue parée de lumières rouges. Comme l'an dernier, halte aux classiques guirlandes de Noël, si brillantes qu'elles inondent de lumière boutiques et passants. Ces Illuminations produisent un effet "flocon lumineux" qui tombe le long des branches des arbres.

Les Champs-Élysées habillés de rouge pour les illuminations de Noël cette année 2020.. © Thibault Camus/AP/SIPA

Après Lily-Rose Depp en 2018, le couturier Karl Lagerfeld en 2019, place à la chanteuse Louane comme marraine de cette édition 2020 placée dans une démarche écoresponsable, avec des dispositifs d'éclairage utilisés de trois à cinq saisons. Les Parisiens sont invités à se promener, en dehors des horaires du couvre-feu, sur les Champs-Elysées pour admirer ce spectacle de lumière créé par la société Blachère illumination, visibles tous les jours de 17h à 2h du matin et toute la nuit les 24 et 31 décembre 2020.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les grands magasins tels que les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, le BHV et le Bon Marché revêtent leur décor de Noël avec une attention particulière pour les enfants. Découvrez les meilleures animations des grands magasins des années passées dans notre reportage en gifs animés ci-dessous, comme si vous y étiez :