Monument préféré des Français 2020 : le classement dévoilé ce vendredi

LE MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS - L'émission de Stéphane Bern est de retour sur France 3 ce vendredi 18 septembre 2020. Lequel des 14 monuments en compétition de la liste de l'édition 2020 sera le grand gagnant ?

[Mis à jour le 17 septembre 2020 à 13h13] L'émission Le Monument préféré des Français présentée par l'animateur Stéphane Bern est de retour sur France 3 ce vendredi 18 septembre 2020 à 21h05. Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument sélectionné représente une région de France, et c'est le public qui vote pour son préféré. Jusqu'au 26 juillet dernier, les internautes et les téléspectateurs ont pu voter parmi une liste de 14 candidats sélectionnés par la production. En attendant le gagnant et le classement dévoilé ce vendredi soir, découvrez les 14 monuments sélectionnés en lice pour le titre de Monument préféré des Français 2020 ci-dessous :

Chaque monument sélectionné propose de traverser nos belles régions de France, de la Normandie à la Corse, en passant par la Bretagne, le Grand-Est, la Provence-Alpes-Côte d'Azur :

Le Palais Idéal du Facteur Cheval (Auvergne-Rhône-Alpes)

La Citadelle et le Lion de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté)

Le Fort La Latte (Bretagne)

Le Château et les jardins de Villandry (Centre-Val de Loire)

La Chapelle Impériale du Palais Fesch d'Ajaccio (Corse)

Le Parc du haut-fourneau U4 d'Uckange (Grand Est)

La villa Cavrois (Hauts-de-France)

La Sainte-Chapelle (Île-de-France)

Le Temple Tamoul Narassingua Péroumal (La Réunion)

Le Château du Champ de Bataille (Normandie)

L'Arsenal de Rochefort (Nouvelle-Aquitaine)

Le Canal du Midi (Occitanie)

Le Château de Brézé (Pays de la Loire)

La cathédrale Saint-Nicolas de Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Les votes étaient ouverts du 6 juillet au 26 juillet 2020, date de l'élection du "Monument préféré des Français". Les téléspectateurs pouvaient voter pour leur monument préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 3245, en tapant le numéro du monument (de 1 à 14) ou encore, via la page du jeu-concours sur internet. Le vote sera rendu public au cours de la 5e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, ce vendredi 18 septembre 2020.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

14 monuments français rivalisant de charme ont fait l'objet d'un classement en fonction des votes du public. le résultat du classement des monuments préférés des Français 2020 est annoncé par le présentateur de l'émission Stéphane Bern, sur France 3, ce vendredi 18 septembre. Le monument qui a obtenu le plus de votes est déclaré gagnant.