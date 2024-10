Adieu le Joker, ce costume va faire fureur cette année à Halloween

Cette tenue va voler la vedette à toutes les autres à Halloween, et ce n'est ni le Joker ni Harley Quinn !

La fête d'Halloween est imminente mais vous ne savez toujours pas quel déguisement porter. Tenue de sorcières, costume de clown, déguisement de zombie ? Trop peu pour vous. Tout ce dont vous avez envie, c'est d'un costume original et surtout tendance. Les déguisements à la mode sont directement inspirés des films et séries qui ont marqué l'année en cours. Et cette année, ce ne sera pas le Joker ni Harley Quinn, pourtant vus au cinéma récemment, mais bel et bien un autre personnage iconique du cinéma qui va faire fureur.

Costume rayé noir et blanc, cheveux blancs cardés, dents pourries, moisissures au doigts... Vous avez deviné ? Il s'agit de Beetlejuice, ce personnage étrange et loufoque sorti tout droit de l'imagination du célèbre réalisateur Tim Burton et de l'acteur qui l'a toujours incarné, Michael Keaton. Et c'est bien parce que la comédie horrifique de Tim Burton est revenu sur grand écran ce mois de septembre, 36 ans après son tout premier film, que tout le monde va s'arracher le costume pour Halloween !

Si vous souhaitez incarner à la perfection ce démon farceur et incontrôlable, il vous sera difficile de réaliser ce déguisement entièrement maison. Sur Internet, vous trouverez une multitude de reproductions de sa veste et de son pantalon rayé noir et blanc emblématiques. Pour un effet le plus réaliste possible, nous vous recommandons de porter une perruque car Beetlejuice a un front très marqué. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un site comme deguisementsjarana qui propose toutes les tailles pour les hommes et enfants de tous âges. Pour la version féminine, vous pouvez opter pour le look sombre de Delores, la compagne de Beetlejuice, incarnée par la magnifique Monica Bellucci dans la suite de Beetlejuice sortie le 11 septembre dernier. Pour ce faire, il vous suffit de rechercher "Delores" sur TikTok ou YouTube et vous tomberez sur un nombre incalculable de tutoriels de maquillage.

Le maquillage de Beetlejuice vous donnera un peu de fil à retordre. Il est le fruit du travail de la grande maquilleuse Ve Neill, l'une des plus reconnues d'Hollywood, oscarisée pour le premier film de Beetlejuice sorti en 1988, mais aussi pour Mrs. Doubtfire en 1993, Ed Wood en 1995 et Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl en 2004. Heureusement, sur le site vesbrushes.com, la maquilleuse mythique de Tim Burton propose un tutoriel du maquillage originel de son personnage, avec un maquillage facile à utiliser. Prêts à incarner toute la malice de Beetlejuice et l'univers déjanté de Tim Burton à Halloween ? Vous avez désormais toutes les clés en main.