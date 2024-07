14 juillet 2024 : un défilé malmené par la flamme olympique et une Fête nationale sous tension

14 JUILLET. Le traditionnel défilé du 14 juillet à Paris doit changer de parcours en raison de la tenue des Jeux olympiques à Paris. Pour l'occasion, les effectifs des militaires qui défilent pour la Fête Nationale seront aussi réduits.

Le défilé militaire du 14 juillet doit s'adapter cette année. Si depuis quarante-cinq ans, l'itinéraire du traditionnel défilé de la fête nationale n'avait pas changé, cette année, l'organisation des Jeux olympiques qui débutent le 26 juillet prochain bouscule quelque peu le programme. Ainsi, et pour pallier la présence de la flamme olympique dans la capitale les 14 et 15 juillet, le gouverneur militaire de Paris a proposé une nouvelle configuration. Alors que la place de la Concorde est l'endroit où se termine d'habitude le défilé, la présence d'infrastructures pour les épreuves de BMX freestyle ou de skateboard a conduit à un changement. Ainsi, si les militaires s'élanceront bien de la place de l'Étoile, ces derniers prendront ensuite la direction de la place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny en empruntant l'avenue Foch.

"L'axe est plus court d'un tiers, la chaussée, plus étroite", a expliqué le général Christophe Abad, le gouverneur militaire de Paris lors de la présentation de l'organisation de la cérémonie. Pour l'occasion, les troupes sont revues à la baisse. 4 000 femmes et hommes défileront pour cette édition 2024, contre 5 100 l'année passée, soit 25% de moins. Dans le ciel, les avions aussi seront moins nombreux avec 45 aéronefs contre 66 en 2023. Quant au public, la place dans les tribunes sera elle aussi diminuée, d'où le conseil lancé par les organisateurs pour suivre les festivités à distance et retransmises en direct sur TF1 et France 2. Le show, lui, ne durera qu'une heure quarante-cinq au lieu des deux heures habituelles. Année olympique oblige, le final du défilé fera écho aux Jeux olympiques avec une animation sur "les armées et l'olympisme". La flamme olympique, sera elle, amenée par le colonel Valette jusqu'à la tribune officielle.

11 000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris, 130 000 dans toute la France

Appelant à respecter un moment de " cohésion nationale ", le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué que 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France pour assurer le bon déroulement des festivités du 14 juillet, rapporte Le Parisien. À Paris, 11 000 agents des forces de l'ordre seront déployés sur le terrain. "Face aux irresponsables qui tentent de semer le désordre, j'appelle au respect de ce moment de cohésion nationale", a indiqué sur X le locataire de la place Beauvau. Un post qui fait écho à l'appel de l'Union syndicale lycéenne et de l'Union étudiante qui ont appelé, avec le soutien de plusieurs élus de La France insoumise, à manifester ce 14 juillet à 19 heures sur la place de la Bastille pour demander " un gouvernement du Nouveau Front populaire " et "contre le coup de force présidentiel".