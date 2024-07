Pleine lune du 21 juillet : ces trois signes vont devoir passer à l'action !

La pleine lune du 21 juillet 2024 nous réserve une lunaison tournée vers la recherche d'équilibre et de liberté. Découvrez les prédictions astrologiques de cette "pleine lune du Tonnerre" pour chacun des signes du zodiaque.

La prochaine pleine lune de cet été 2024 a lieu ce dimanche 21 juillet à 12h27 dans le Capricorne, un signe solitaire et calme qui devrait insuffler ses énergies aux différents signes du zodiaque. Surnommée "pleine lune du Tonnerre" en références aux orages estivaux, cette pleine lune promet d'être cruciale pour certains signes qui devront prendre des décisions et se confronter à leurs insécurités profondes. Décryptons ensemble les effets de la pleine lune sur les différents signes et son influence sur nos vies.

Parmi les signes les plus impactés par cette pleine lune on trouve évidemment le Capricorne qui se place au cœur des évènements. Pour ce signe, le constat est sans appel, vous allez devoir vous affranchir de vos modèles pour trouver votre équilibre. D'après l'astrologue Isabelle Elvira de Femme Actuelle "une bonne surprise est en marche pour parvenir à harmoniser vos rythmes et agendas". Le jeu en vaut donc la chandelle ! Le Bélier pourrait aussi rencontrer des tensions et des difficultés en ce 21 juillet. L'astrologue Natasha Merani du magazine Marie-France préconise un passage à l'action. Il est temps de prendre les devants et d'agir ! Enfin, la Balance devrait régler dès maintenant des problèmes qui pourraient s'amplifier le 21 juillet. Réglez donc les conflits rapidement car "la Pleine Lune pourrait mettre le feu aux poudres".

Pour d'autres signes, la pleine lune apportera de la stabilité et de l'apaisement. C'est le cas par exemple du Taureau qui verra son stress diminuer le 21 juillet, lui procurant un équilibre appréciable en cette période de vacances. De même, avec un peu de volonté, les Gémeaux pourraient voir leurs rêves se concrétiser. Accrochez-vous, l'objectif est proche ! Enfin, d'après Isabelle Elvira, le Cancer pourrait vivre un tournant dans son existence. Si vous êtes de ce signe, cette pleine lune pourrait vous réserver "un coup de foudre inattendu dans un lieu plus chaleureux et vivant que vos destinations habituelles". Restez à l'écoute, de belles rencontres vous attendent !

Cet évènement astrologique invite les signes Lion, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Verseau et Poissons à se questionner sur les croyances, les traditions ou encore les modèles qui dictent nos choix. La pleine lune en Capricorne braque les projecteurs sur notre intériorité et soulève de nouvelles questions sur ce que l'on désire réaliser comme transformation. L'astrologue Isabelle Elvira nous propose enfin de faire le tri dans nos motivations intérieures et ne garder que celles qui nous permettent d'avancer...