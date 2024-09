En posant des congés à ces dates précises, vous pouvez doubler la durée de vos vacances en 2025

Vous devez poser ces jours de congés en 2025 pour avoir le plus de vacances possible cette année.

La rentrée approche et vous n'avez qu'une idée en tête, retourner en vacances ? La bonne nouvelle, c'est que l'année 2025 s'annonce grandiose en matière de jours fériés. En effet, si l'on scrute attentivement le calendrier scolaire, on se rend compte que sur les 11 jours fériés annuels, 10 tomberont en semaine ! Une véritable aubaine. Voici comment optimiser de superbes ponts et profiter au maximum de vos congés en 2025.

L'année 2025 commence très bien, avec le Jour de l'An qui tombe un mercredi. Il vous suffit de poser deux jours avant pour profiter de 5 jours de repos. Et si vous posez également deux jours de vacances après Noël, soit les jeudi 26 et vendredi 27 décembre, vous doublez presque la mise en obtenant 8 jours de vacances consécutifs !

Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Au printemps, le lundi de Pâques férié tombant un lundi 21 avril et les 1er et 8 mai fériés tombant un jeudi, vous pourrez obtenir 23 jours de vacances consécutifs si vous posez 12 jours entre le 22 avril et le 9 mai 2025. Voici les dates exactes à poser : du mardi 22 au vendredi 25 avril, du lundi 28 avril au mercredi 30 avril puis le vendredi 2 mai, du lundi 5 au mercredi 7 mai et enfin, le vendredi 9 mai 2025.

Le calendrier 2025 avec toutes les dates des jours fériés et des vacances scolaires. © Linternaute.com

Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas poser autant de jours, vous pourrez profiter de 11 jours de vacances d'affilées en posant seulement ces 5 jours-ci : les 2, 5, 6, 7 et 9 mai 2025. Enfin, il vous reste 3 jours fériés avantageux pour prendre des ponts pour le restant de l'année en posant le vendredi 30 mai qui suit le jeudi de l'Ascension du 29 mai, le lundi 10 novembre qui précède le jour de l'Armistice du mardi 11 novembre, puis le vendredi 26 décembre qui suit le jour férié de Noël qui tombe cette année un jeudi 25 décembre.

Et on ne vous a même pas parlé des week-ends prolongés qui se feront automatiquement l'été avec la Fête Nationale qui tombe un lundi 14 juillet et l'Assomption qui tombe le vendredi 15 août. A votre guise, vous pourrez tout à fait poser 4 jours supplémentaires : par exemple la meilleure stratégie serait de poser du mardi 15 au vendredi 18 juillet, pour obtenir 9 jours de vacances consécutifs. La Toussaint est le seul point noir du calendrier 2025, puisque ce jour férié tombera un samedi 1er novembre...

Avec autant de jours fériés tombant un jour de la semaine en 2025, les salariés pourront profiter de 60 jours de repos en posant seulement 23 jours de congés. Que du bonheur cette année 2025 qui arrive ! De quoi vous faire oublier le coup de blues de la rentrée. Prêts à planifier vos vacances ?