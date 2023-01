"Grève RATP du 19 janvier : le trafic en direct. Métro, RER... Les infos par ligne"

GREVE RATP. La journée s'annonce compliquée ce jeudi 19 janvier dans les transports parisiens. Le trafic des RER, métro, bus et tram est touché par le mouvement de grève de la RATP. Conditions en direct, lignes à l'arrêt, stations fermées... Retrouvez toutes les infos dans notre direct.

En direct

07:47 - Quelle est la fréquence de circulation des bus ? Sur le réseau de surface, la situation est moins compliqué que sur les rails. Si une centaine de bus assure un trafic normal sur les 329 lignes du réseau de bus RATP, 2 bus sur 3 circulent sur l’ensemble du réseau et une douzaine de ligne est supprimée. Consulter à cette page la liste détaillée des lignes fermées. 07:41 - Quel trafic sur le RER B ce jeudi 19 janvier ? Ce jeudi, le RER B circule toute la journée jusqu'à 22h45 sur la partie nord, mais est très perturbé à raison d'1 train sur 3. Sur la partie sud, 1 train sur 2 est en circulation aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Attention, l'interconnexion est suspendue à la gare du Nord. Rendez-vous sur le blog du RER B pour suivre le trafic en temps réel. 07:29 - Trafic "normal" attendu sur seulement deux lignes de métro, lesquelles ? La RATP prévoit un trafic normal sur les deux lignes de métro dites "automatiques", les 1 et 14, mais prévient d'un risque de saturation. Sur la ligne 1, plusieurs stations seront par ailleurs fermées toute la journée ce jeudi 19 janvier : Bastille, Champs-Elysées-Clémenceau, Hôtel de Ville et Reuilly-Diderot alors que la station Concorde ouvrira ses portes uniquement aux heures de pointe. Sur la ligne 14, le trafic sera interrompu à 22 heures en raison des travaux de modernisation sur la ligne. 07:20 - Quelles sont les heures de pointe où les métros circulent ? Les horaires à retenir Vous l'avez compris, en dehors des heures de pointe, le trafic sera nul ou presque dans les transports parisiens ce jeudi 23 janvier 2023. Par heure de pointe, la RATP donne deux créneaux : de 7h30 à 9h30 le matin ce jeudi 19 janvier.

de 16h30 à 19h30 en début de soirée. 07:17 - 1 train sur 4 sur la ligne 6 du métro, coupée à Denfert-Rochereau Grosse galère en vue pour les usagers de la ligne 6 du métro parisien et son célèbre passage aérien au sud de Paris. Pas de vue possible sur la Tour Eiffel ce jeudi puisque la ligne est tout simplement coupée entre Charles de Gaulle-Etoile et Denfert-Rochereau. Le trafic ne s'effectuera qu'entre Denfert-Rochereau et Nation, uniquement aux heures de pointe et avec un train sur quatre annoncés. 07:14 - Trafic très perturbé sur une ligne 13 tronquée 1 train sur 3 aux heures de pointe, c'est à dire jusqu'à 9h30, ce sont les conditions de trafic ce jeudi matin sur la ligne 13 du métro parisien. Ce trafic s'effectue en plus sur une ligne uniquement entre Saint-Denis-Université et Saint-Lazare et avec plusieurs stations fermées. 07:11 - Le trafic est pour l'heure interrompu sur plusieurs lignes de métro, à quelle heure reprendra-t-il ? Chaque ligne de métro a ses propres conditions de trafic ce jeudi 19 janvier 2023 mais retenez que certaines affichent un trafic nul ce matin aux premières heures de la journée. C'est le cas sur la ligne 7 avec un trafic interrompu jusqu'à 7h30 et qui reprendra avec un train sur 5 seulement jusqu'à 9h30, heure d'une nouvelle interruption de service jusqu'à 16h30. Toute la journée, plusieurs stations seront également fermées : Cadet, Gare de l'Est, Jussieu, Opéra, Place d'Italie et Tolbiac. 07:06 - Bienvenue sur ce direct spécial consacré à la grève RATP ce 19 janvier 2023 Journée de galère en vue pour les usagers des transports d'Ile de France avec un mouvement de grève particulièrement suivi à la RATP. Le trafic est fortement perturbé sur l'ensemble des moyens de transport : métro, RER, bus, tram... Les agents de la RATP sont massivement en grève pour protester contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement. Vous pouvez aussi suivre la journée de manifestations dans notre direct. Lire l'article DIRECT. Grève du jeudi 19 janvier : de fortes perturbations et une mobilisation massive ?

Métro et RER gérés conjointement par la SNCF et la RATP seront extrêmement perturbés ce jeudi 19 janvier 2023. Les bus et tramways subissent également des perturbations de trafic ce jeudi 19 janvier 2023. Voici les prévisions de trafic ligne par ligne ci-dessous :

Perturbations métro :

Ligne 1 : trafic normal. Attention au risque de saturation !

: trafic normal. Attention au risque de saturation ! Ligne 2 : 1 train sur 5 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Nation et la Chapelle

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Ligne 3 : 1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Pont de Levallois et Pereire

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Ligne 3 bis : 1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30)

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30) Ligne 4 : 1 train sur 2 en heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation. Fermée à 22 heures 15 en raison de travaux.

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et 1 train sur 4 aux heures creuses avec risque de saturation. Fermée à 22 heures 15 en raison de travaux. Ligne 5 : 1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Bobigny et Gare du Nord.

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Ligne 6 : 1 train sur 4 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Nation et Denfert.

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Ligne 7 : 1 train sur 5 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30).

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 7 bis : 1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30).

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 8 : fermée

: fermée Ligne 9 : 1 train sur 2 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30).

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 10 : fermée

: fermée Ligne 11 : fermée

: fermée Ligne 12 : 1 train sur 3 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30).

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30). Ligne 13 : 1 train sur 3 aux heures de pointe (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre Saint-Denis Université et Saint-Lazare .

: (7h30-9h30 / 16h30-19h30) et uniquement entre . Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation. Fermée à 22 heures en raison de travaux.

: trafic normal avec risque de saturation. Fermée à 22 heures en raison de travaux. Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Stations de métro fermées : Reuilly-Diderot, Bastille, Hôtel de Ville, Champs Elysées Clémenceau (ligne 1). La station Concorde (ligne 1) ouverte uniquement aux heures de pointe. Simplon, Barbes Rochechouart, Gare de l'Est, Strasbourg St Denis, Réaumur-Sébastopol, Cité, Odéon, Montparnasse-Bienvenue, Raspail et Alésia (ligne 4). Place d'Italie (ligne 6). Gare de l'Est, Cadet, Opéra, Jussieu et Place d'Italie, Tolbiac (Ligne 7). Place des Fêtes (ligne 7bis). Michel-Ange Molitor, Michel Ange Auteuil, Trocadéro, Miromesnil, Richelieu Drouot, Grands Boulevards, Strasbourg St Denis, République, Oberkampf (ligne 9). Pigalle, Pasteur, Montparnasse Bienvenue, et Sèvres Babylone (ligne 12). Place de Clichy (ligne 13).

Perturbations RER : Jeudi 19 janvier 2023, les RER A et B gérés par la RATP voient leur circulation perturbée. Sur le RER A , prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses (premiers départs à 5h35 et dernier passage à Châtelet à 21 heures). Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. Sur le RER B, prévoir prévoir 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses (dernier passage à Châtelet à 21 heures 15). Changement de train nécessaire à Gare du Nord.

, (premiers départs à 5h35 et dernier passage à Châtelet à 21 heures). Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. et (dernier passage à Châtelet à 21 heures 15). Changement de train nécessaire à Gare du Nord. Perturbations bus : une douzaine de ligne fermées sur les 329 lignes du réseau. Le trafic des Noctiliens sera normal. Découvrir le trafic de votre ligne de bus .

. Perturbations tram : trafic normal sur les T6 et T8, légèrement perturbé sur les T1 (4 trams sur 5) et T3a (3 trams sur 4). Sur les T2, T3b et T7, prévoir 2 trams sur 3. Sur le T5, prévoir 1 tram sur 2.

les syndicats de la RATP CGT, FO, Unsa et CFE-CGC sont mobilisés en première ligne contre le projet de réforme des retraites qui menace le régime spécial de près de 40 000 salariés (nouveaux entrants) soumis à un régime spécial, pour qui l'âge légal de la retraite serait décalé de deux ans, y compris pour ceux qui ont droit à la retraite anticipée. Dans un communiqué, les syndicats indiquent vouloir mettre "tout en œuvre pour s'opposer" au projet. "Pour les nouveaux embauchés, c'est la non prise en compte de la pénibilité propre à leur activité. C'est inacceptable!", avertit l'intersyndicale.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.