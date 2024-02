Grève SNCF : quelles perturbations de trafic les 23 et 24 février 2024 ?

La grève des aiguilleurs de la SNCF va-t-elle paralyser les trains ce week-end de chassé-croisé de vacances ? Les prévisions du trafic.

Pas de panique pour les voyageurs en ce week-end de grand chassé-croisé des vacanciers d'hiver de toutes les zones de France. Si le syndicat Sud-Rail a appelé les aiguilleurs de la SNCF à cesser le travail dès ce vendredi 23 février à partir de 11 heures jusqu'au samedi 24 février à 23h, dans le but d'obtenir de meilleures conditions de travail et l'obtention d'une "indemnité de circulation" de 300 euros par mois, la direction de l'entreprise ferroviaire a annoncé que la grève des aiguilleurs aurait peu d’impact sur le trafic, mise à part "quelques perturbations localisées" qui pourraient concerner les Alpes, la région parisienne et la Nouvelle-Aquitaine, selon les dires de Julien Troccaz, secrétaire fédéral SUD-Rail, ce mardi.

Cette grève, qui intervient une semaine après la grève des contrôleurs très suivie, n'aura quasiment pas d'impact sur les trains de longues distances, selon SNCF Réseau, qui assure que Paris ne sera que très peu touché. A contrario, certains TER risquent d'être les plus touchés par cette grève. Par exemple, selon les informations de la SNCF Voyageurs relayé par La Voix du Nord, les circulations de la ligne Amiens-Montdidier-Compiègne seront interrompues pendant les deux jours et en moyenne, 7 TER sur 10 seront maintenus dans la région. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF ou de consulter cette page très utile de la SNCF.

Où suivre les prévisions de trafic de la SNCF ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.