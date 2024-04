Grève RATP : un trafic normal prévu ce jeudi 4 avril 2024

GREVE RATP. Alors que la CGT avait appelé à la grève ce jeudi 4 avril pour réclamer des augmentations de salaire et la tenue de NAO pour l'année 2024, le trafic ne sera finalement pas perturbé.

[Mis à jour le 3 avril 2024 à 15h01] Il y a 10 jours, la CGT-RATP, syndicat majoritaire de la régie des transports parisiens, avait appelé le personnel de la RATP, de toutes catégories et de tous les services, à la grève ce jeudi 4 avril 2024, revendiquant la tenue des NAO (négociations annuelles obligatoires) pour l'année 2024 et non satisfaite des augmentations de salaire négociées entre les autres syndicats et le patronat. Finalement, malgré l'appel à la grève, le trafic sera "normal" sur l'ensemble du réseau.

"Il y aura un trafic normal sur l'ensemble du réseau exploité par la RATP", que ce soit au niveau du trafic des bus, des tramways, des métros ou des RER, a précisé un porte-parole à l'AFP. La CGT déplorait également que l'augmentation de 100 euros bruts par mois prévue pour tous les agents soit mise en œuvre "seulement à partir de janvier 2025", estimant que "cet argent, les agents RATP en ont besoin maintenant". Elle exige un "retour à la table des négociations". Par ailleurs, la CGT-RATP invite le personnel de la régie des transports autonomes parisiens "à se rassembler massivement devant le siège de l'entreprise à 10h30 pour exiger notre dû et de réelles NAO".

Où suivre l'info trafic de la RATP ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.