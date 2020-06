Maison de Balzac : le musée ouvre le 16 juin, avec l'exposition d'Arroyo

MAISON DE BALZAC - Nichée sur les coteaux de Passy, la seule demeure parisienne qui subsiste du romancier Honoré de Balzac, rouvre ses portes le 16 juin 2020. L'occasion de découvrir l'exposition "La Comédie humaine, Balzac par Eduardo Arroyo".

[Mis à jour le 9 juin 2020 à 16h07] La réouverture de la Maison de Balzac est prévue pour mardi 16 juin 2020. Les visiteurs pourront découvrir l'exposition temporaire La Comédie humaine, Balzac par Eduardo Arroyo jusqu'au 16 août 2020. L'exposition présente une trentaine de peintures, collages et dessins, réalisés depuis 2014 par le peintre contestataire espagnol Eduardo Arroyo, chef de file du mouvement pictural "Figuration narrative" en 1960. Eduardo Arroyo esquisse l'autobiographie de Balzac avec des portraits de personnages tirés des romans, des portraits de l'écrivain, mais aussi des représentations de ses domiciles. À la suite d'une première présentation de ces travaux à Madrid en 2015, Arroyo poursuit ses recherches en les concentrant sur les personnages, cette fois dans l'idée de préparer une édition illustrée de La Comédie humaine. Si le projet n'a pu être finalisé à cause de sa mort, de nombreux portraits de personnages ont néanmoins été réalisés : ces œuvres d'Arroyo forment la première tentative d'illustration de La Comédie humaine par un artiste d'envergure.

Élisabeth Baudoyer, 2014, Collage, Collection Eduardo Arroyo © Collection Eduardo Arroyo

Située dans le XVIe arrondissement de Paris, la Maison de Balzac est un musée entièrement dédié au romancier et à son œuvre. C'est dans cette demeure, caché aux yeux de tous, qu'Honoré de Balzac (1799-1850) a vécu durant quelques années. L'écrivain a profité des lieux pour écrire bon nombre de ses ouvrages. Il a aussi joui des jardins et goûté au calme de l'ancien village de Passy. Créé en 1910 par Louis Baudier de Royaumont, la "Maison de Balzac" devenue musée est rachetée par la ville en 1949 et ouvert au public en 1960. Il comprend la maison où se situaient les appartements d'Honoré de Balzac, ainsi que d'autres dépendances. En 2019, la magnifique maison du XVIIIe siècle d'Honoré de Balzac a bénéficié de travaux de mise aux normes qui ont permis de moderniser sa présentation.

La Maison de Balzac © Louise Allavoine - Paris Musées

Grâce à la présentation originale d'un grand choix de peintures, sculptures et objets d'art, le musée invite à découvrir la complexité de l'œuvre de l'écrivain et son universalité. Dans les appartements que l'auteur occupait, vous retrouvez une partie de son mobilier et de ses objets personnels. Sa petite table d'écriture n'a d'ailleurs pas bougé de son cabinet de travail. C'est là que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l'ensemble de La Comédie humaine et a écrit quelques-uns de ses chefs d'œuvre.

Vous découvrez, dans les pièces voisines, une série de tableaux ou d'objets ayant tous un lien avec Honoré de Balzac ou bien avec son entourage et sa famille. Une des salles présente aussi des objets ayant appartenu à Madame Hanska, sa femme. Quelques sculptures de David d'Angers, Rodin, ou encore Falguière, ont aussi été regroupées.

La pièce la plus impressionnante est, sans conteste, la salle dédiée à la généalogie des personnages de la "Comédie Humaine". Les murs sont recouverts de visages et de silhouettes dessinés par Charles Huard, d'après les descriptions de l'auteur. Les générations se succèdent sur de grandes tables généalogiques, avec environ 1 000 personnages référencés.

Les pièces du bas proposent, quant à elles, des expositions temporaires qui sont souvent payantes. La Maison de Balzac comprend également une bibliothèque accessible à tous. Elle propose plus de 15 000 documents dont des éditions originales, des ouvrages annotés par l'auteur, des journaux, des illustrations, des ouvrages consacrés à Balzac… Des colloques et des séminaires sont d'ailleurs régulièrement organisés dans le musée, afin de mieux comprendre l'univers d'Honoré de Balzac.

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures. La bibliothèque est ouverte uniquement sur rendez-vous. Le musée ferme ses portes tous les lundis et certains jours fériés.

L'accès aux collections permanentes est gratuit. Les expositions temporaires sont au prix de 8 euros pour un tarif plein, de 6 euros pour un tarif réduit, et sont gratuites pour les moins de 18 ans, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, les étudiants en histoire de l'art, les handicapés et leurs accompagnateurs et carte ICOM.