Station de ski et Covid : le masque obligatoire, et le pass sanitaire ?

STATION DE SKI. Le pass sanitaire pourrait s'inviter dans les pistes de ski cet hiver. Pour l'éviter, il faudrait que le taux d'incidence au niveau national ne repasse pas au-dessus des 200 cas, selon les propos du Premier ministre.

[Mis à jour le 9 novembre 2021 à 17h13] Lors de son déplacement en Haute-Savoie samedi 6 novembre, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé le protocole sanitaire que le gouvernement a élaboré pour les stations de sports d'hiver. Il mantient l'ouverture des remontées mécaniques, avec port du masque.

Alors que les premières pistes de ski ont ouvert, les remontées mécaniques des stations de sports d'hiver ne sont actuellement pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire. "À ce stade, le pass sanitaire n'est pas exigé sur les remontées mécaniques", assurait encore le 15 octobre dernier le secrétaire d'État au Tourisme, invité de BFM TV. Mais la situation pourrait évoluer dans les semaines qui viennent.

Le port du masque est obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques, les lieux d'affluence en extérieur mais aussi dans les télécabines. Mais sur les télésièges ou téléskis, et pendant la descente, il n'est évidemment pas requis.

Interrogé sur le sujet ce dimanche 7 novembre au matin, sur LCI, Alexandre Maulin, le président des Domaines skiables de France, n'a pu cacher son enthousiasme, insistant sur la clarté de la feuille de route délivrée. Conscient du risque que représenterait une nouvelle flambée de l'épidémie, il a déclaré : "Aujourd'hui, on vit dans une pandémie et on doit s'adapter pour donner du plaisir aux gens sur les pistes de ski. Vous allez avoir cinq minutes de masque à la montée et ensuite, vous allez profiter d'une longue descente pendant lesquelles vous allez pouvoir respirer le bon air de la montagne."

Samedi 6 novembre, le Premier ministre, en déplacement en Haute-Savoie, a annoncé que dans le cas où le taux d'incidence national venait à repasser au-dessus des 200 cas pour 100 000 habitants, le pass sanitaire deviendrait obligatoire.