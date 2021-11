"Pass sanitaire : date de la 3e dose, délai de validité, ce qui change"

PASS SANITAIRE. A partir du 15 janvier 2022, le pass sanitaire est conditionné à la dose de rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans. Une date qui a été avancée au 15 décembre pour les plus de 65 ans. A quel moment le pass sanitaire des personnes qui n'ont pas fait leur rappel est-il désactivé ? Les infos.

[Mis à jour le 26 novembre 2021 à 09h30] Ce jeudi 25 novembre 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté un nouveau plan sanitaire pour freiner la cinquième vague de Covid-19. La dose de rappel est désormais ouverte à tous les adultes à compter du samedi 27 novembre, avec un délai réduit à 5 mois depuis la dernière injection. A compter du 15 janvier 2022, le pass sanitaire sera ainsi conditionné à une troisième dose de vaccin pour tous les adultes de 18 à 64 ans qui ont reçu leur dernière injection depuis plus de 7 mois. La désactivation du pass sanitaire sera déclenchée au-delà du 7e mois après la dernière dose reçue (la 1re ou la 2e dose selon le vaccin). Afin d'alerter les personnes concernées par l'expiration de leur pass sanitaire, une nouvelle fonctionnalité sera intégrée à l'application TousAntiCovid.

Afin d'inciter les 6 millions de personnes encore réticentes à la vaccination, la validité des tests PCR et antigénique est réduite à 24 heures dès lundi 29 novembre, contre 72 heures actuellement. Enfin, le port du masque redevient obligatoire dans tous les établissements recevant du public comme les musées ou théâtres (même si l'écrasante majorité de ces établissements appliquent déjà cette mesure), ainsi qu'à l'extérieur lors de grosse affluence, comme les parcs d'attraction, les festivals ou les marchés de Noël. Retrouvez plus précisément toutes les réponses à vos questions sur le pass sanitaire ci-dessous.

La troisième dose de vaccin est-elle obligatoire pour conserver le pass sanitaire ?

Aujourd'hui non, mais ce sera prochainement le cas, sauf à se faire tester à chaque fois que vous aurez besoin du pass sanitaire et donc potentiellement tous les jours puisque le délai de validité des tests PCR ou antigéniques est réduit à 24 heures. Pour les plus de 65 ans qui étaient déjà éligibles à la 3e dose, le pass sanitaire sera rendu inactif à partir du 15 décembre, comme expliqué par le ministre de la Santé Olivier Véran lors de son point presse ce 25 novembre 2021 : "à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de sept mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de sept mois après la dernière injection". Pour les autres, les dates différeront en fonction du moment où ils auront reçu la 2e dose.

Pass sanitaire et test : quelles sont les nouvelles règles ?

Pour les personnes non vaccinées, les conditions d'obtention du pass sanitaire se durcissent. Le gouvernement a clairement fait le choix d'une nouvelle incitation à la vaccination en restreignant les conditions de validité du pass sanitaire obtenu via test PCR ou antigénique. Déjà devenus payants en octobre, ces tests étaient valables durant 72 heures permettant d'obtenir un pass sanitaire durant 3 jours. Ce ne sera plus le cas dès ce lundi 29 novembre puisque le test PCR ou antigénique ne sera plus valable que durant 24 heures. Il faudra donc se faire tester tous les jours à ses frais (sauf si vous êtes cas contact ou via une ordonnance du médecin) pour obtenir le précieux pass sanitaire en cas d'absence de vaccination.

Olivier Véran a donné une date clé lors de son point presse du jeudi 25 novembre : le 15 janvier 2022. Mais que représente cette date ? Tout simplement le début du lien entre 3e dose et validité du pass sanitaire pour les personnes vaccinées. A partir du 15 janvier 2022, le pass sanitaire sera valide s'il est conditionné à la dose de rappel, et ce pour les adultes de 18 ans à 64 ans. Mais attention, cette date n'est qu'une date butoir pour le lancement de la campagne. Tout dépendra en fait de la date de votre 2e injection. Votre pass sanitaire sera désactivé au bout de 7 mois si la troisième dose n'est pas injectée. Cette 3e dose peut être administrée 5 mois après la deuxième injection et au maximum 7 mois plus tard. Par exemple, si vous avez reçu votre 2e dose de vaccin le 1er juillet 2021, vous pourrez recevoir la 3e dose le 1er décembre et aurez donc deux mois pour la recevoir. Votre pass sanitaire sera valide jusqu'au 1er février, soit sept mois après l'injection de la 2e dose. Au 2 février 2022, si vous n'avez pas eu de 3e dose, le pass sanitaire sera alors invalide.

Le pass sanitaire sera rendu inactif 7 mois après la 2e dose ou dernière injection. Si celle-ci a eu lieu par exemple le 1er août 2021, le passe sanitaire sera inactif uniquement à partir du 1er mars 2022.

Des messages seront envoyés via l'application TousAntiCovid pour vous prévenir de l'imminence de l'invalidité de votre pass sanitaire. Vous pouvez vérifier la date de votre 2e dose directement sur votre compte Ameli ou sur l'application Tous Anti-Covid. Pour cela, il faut :

Ouvrir l'application Tous AntiCovid

Descendre dans la partie "Pass sanitaire" et cliquer sur "Ouvrir mon carnet"

Cliquez sur le QR Code présent dans la partie "Certificats récents" ou dans "Certificats favoris" si vous l'avez ajouté en favori.

Cliquez sur l'onglet en haut à droite "Frontière"

La date d'injection est alors affichée sous le QR Code et sous certaines informations : votre nom, votre date de naissance, le type de vaccin administré (Moderna, Pfizer...) et le nombre de doses reçues : 1/2 ou 2/2. En dessous, figure un champ : Injection date suivi de la date de 2e injection.

C'est cette date qu'il faut retenir pour calculer votre date d'éligibilité à la 3e dose et la date limite avant invalidité du pass sanitaire (7 mois après cette 2e dose).

Quand le pass sanitaire des plus de 65 ans sera-t-il désactivé ?

La désactivation du pass sanitaire des plus de 65 ans se produit uniquement une fois que le délai de 6 mois et 5 semaines après la deuxième injection est dépassé, et ce à partir du 15 décembre 2021. "Des alertes" vont être mises en place dans TousAntiCovid, "qui vous rappelleront que c'est important de faire le rappel", avait précisé mercredi 10 novembre le porte-parole du gouvernement.

À partir du 1er décembre 2021, les personnes âgées de 50 à 64 ans qui ont reçu leur deuxième dose de vaccin contre le Covid-19 depuis au moins 6 mois sont également éligibles à une dose de rappel. La troisième dose sera également obligatoire pour cette tranche de la population afin d'obtenir le pass sanitaire. Ils auront eux aussi 7 mois après la date de la 2e dose pour recevoir cette dose de rappel.

Qui est aujourd'hui éligible à la 3e dose de vaccin ?

A partir du 27 novembre, toutes les personnes de plus de 18 ans seront éligibles à la troisième dose. Celle-ci sera obligatoire pour ce public pour garder leur pass sanitaire valide à partir du 15 janvier 2022. Selon le site du ministère des solidarités et de la santé, les personnes éligibles à la dose de rappel, 6 mois après la dernière injection, sont avant le 27 novembre 2021 :

Les résidents des EHPAD, des USLD et des résidences autonomie

Les personnes à très haut risque de forme grave

Les personnes atteintes de comorbidité(s)

Les personnes sévèrement immunodéprimées (délai qui peut être raccourci à 3 mois) et les personnes de son entourage de plus de 18 ans

Les professionnels et salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social

Les aides à domicile

Il existe trois possibilités pour obtenir le pass sanitaire : la première est d'avoir un schéma vaccinal complet. Ce schéma vaccinal était jusque-là constitué de deux doses nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). La seconde est d'avoir un certificat de rétablissement du Covid-19. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui n'auraient pas encore reçu leurs deux doses, la présentation d'un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures est nécessaire. Attention, les annonces du gouvernement le 25 novembre 2021 par la voix du ministre de la Santé Olivier Véran changent la donne. Il faudra prochainement avoir fait sa dose de rappel (3e dose) pour conserver la validité de son pass sanitaire. Celui-ci ne sera plus valide si vous n'avez pas fait votre 3e dose 7 mois après la 2e injection. Il faut donc consulter votre pass sanitaire pour vérifier la date de la dernière injection pour calculer la date limite. Un rappel sera également ajouté sur l'application Tous Anti-Covid.

A partir de quel âge le pass sanitaire est-il obligatoire pour les mineurs ?

Depuis le 30 septembre, le gouvernement a fait savoir que le pass sanitaire s'applique également aux mineurs de 12 à 17 ans. Les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans doivent être munis du pass sanitaire, au même titre que leurs ainés, pour se rendre au restaurant, au cinéma, mais aussi à leur cours de basket, gym ou natation, dans le cadre d'activités de loisirs comme extra-scolaires. Les mineurs ne sont pas encore conditionnés à la dose de rappel.

Jusqu'à quand a été prolongé le pass sanitaire ?

Au travers du texte de loi "Vigilance sanitaire" adopté définitivement vendredi 5 novembre au Parlement puis validé par le Conseil constitutionnel le mardi 9 novembre, le gouvernement souhaite se laisser "la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022".

Quand prendra fin le pass sanitaire ?

Alors que le pass sanitaire devait prendre fin initialement au 15 novembre 2021, le Parlement a adopté le texte de loi prolongeant le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Bien que le pass sanitaire ne sera pas "nécessairement prolongé de manière permanente" jusqu'à cette date de fin, le gouvernement souhaite avoir la possibilité d’y recourir quand cela est nécessaire. Le pass sanitaire pourra être levé en fonction des critères suivants, non chiffrés : taux de positivité des tests, de vaccination, saturation des réanimations. Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, une valeur par défaut serait imprécise car si un nouveau variant du Covid-19 venait à apparaître, la donne changerait.