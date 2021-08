"Pass sanitaire : restaurant, train, cinéma, centre commercial… Date et infos"

PASS SANITAIRE. Déjà en vigueur dans certains lieux, le pass sanitaire devrait être étendu le 9 août prochain en France, sous réserve de validation du Conseil constitutionnel. Ce qui va changer.

Dernières infos

Recevoir nos alertes live !

17:35 - Pass sanitaire : ces points qui pourraient être retoqués par le Conseil constitutionnel [Fin du direct] Le 5 août prochain, de nombreuses sanctions édictées par le projet de loi sur le pass sanitaire validé par le Parlement vont être examinées par le Conseil constitutionnel. D'après une analyse du Figaro, l'institution française pourrait tiquer particulièrement sur les sanctions suivantes : L’extension du pass sanitaire aux terrasses des cafés, bars et restaurants . Le Conseil constitutionnel devrait réévaluer "le risque de contagion du virus" en extérieur, qui, selon les Parlementaires, serait "mille fois plus élevé que précédemment", et qui estime qu'"on ne peut plus distinguer entre lieux clos ou ouverts", selon les propos du sénateur LR François-Noël Buffet.

. Le Conseil constitutionnel devrait réévaluer "le risque de contagion du virus" en extérieur, qui, selon les Parlementaires, serait "mille fois plus élevé que précédemment", et qui estime qu'"on ne peut plus distinguer entre lieux clos ou ouverts", selon les propos du sénateur LR François-Noël Buffet. L'extension du pass sanitaire aux consultations hospitalières sauf urgences médicales . "Les juristes y voient, eux, un phénomène d’éviction du droit d’accès aux soins qui pourrait emporter les réserves, voire la censure, du juge constitutionnel" estime Le Figaro.

. "Les juristes y voient, eux, un phénomène d’éviction du droit d’accès aux soins qui pourrait emporter les réserves, voire la censure, du juge constitutionnel" estime Le Figaro. L'extension du pass sanitaire aux grands centres commerciaux , qui a été rétablie à la hâte par le gouvernement après la Commission Mixte Paritaire, par un amendement voté pour que les préfets puissent mettre en place le pass sanitaire à l’entrée des "grands centres commerciaux, si les conditions l’exigent, en garantissant l’accès aux services essentiels".

, qui a été rétablie à la hâte par le gouvernement après la Commission Mixte Paritaire, par un amendement voté pour que les préfets puissent mettre en place le pass sanitaire à l’entrée des "grands centres commerciaux, si les conditions l’exigent, en garantissant l’accès aux services essentiels". L’isolement obligatoire de 10 jours après un test positif "car l’obligation d’isolement à la communication du test est maintenue ainsi que les sanctions en cas de non-respect", selon les propos de Serge Slama, professeur de droit public à l’université de Grenoble, confiés au Figaro.

"car l’obligation d’isolement à la communication du test est maintenue ainsi que les sanctions en cas de non-respect", selon les propos de Serge Slama, professeur de droit public à l’université de Grenoble, confiés au Figaro. Les sanctions pour absence de contrôle du pass sanitaire par les exploitants des lieux où il est requis. Le Conseil constitutionnel devra "se prononcer sur l’existence d’une rupture d’égalité entre les patrons d’établissements en tout genre, menacés de fermeture, et les dirigeants des transports qui, eux, resteront d’emblée au régime contraventionnel et délictuel voté par l’Assemblée nationale" explique le Figaro dans son article. 17:11 - Le pass sanitaire s’applique-t-il dans les campings ? Comme le rappelle Nicolas Dayot, le président national et régional de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, interrogé par France Bleu, "il y a une distinction qui est faite entre les campings selon leurs équipements". Le pass sanitaire est ainsi requis dans les campings avec une piscine ou une salle de spectacle depuis le 21 juillet. À compter du 9 juillet, le pass sera demandé dans ceux comptant un bar et/ou un restaurant, sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel. Les autres campings ne sont pas tenus de demander la présentation d’un pass sanitaire. 16:53 - La liste des lieux où il faut actuellement présenter le pass sanitaire Publié au Journal Officiel le 21 juillet dernier, un décret stipule la liste des lieux où le pass sanitaire est obligatoire à partir du moment où la jauge atteint les 50 personnes : lieux de culte, mariages, salles de conférences, spectacles, cinémas, bibliothèques, centres de documentation, chapiteaux, salles de jeux et de danse, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, ainsi que les établissements sportifs couverts comme les piscines. "Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont également concernés par cet abaissement de la jauge à 50 personnes. 16:32 - Les inquiétudes du Conseil national de l’Ordre des médecins Dans un communiqué publié sur Twitter ce lundi, le Conseil national de l’Ordre des médecins a fait part de ses craintes de voir le pass sanitaire limiter l’accès aux soins. "La loi prévoit notamment de rendre obligatoire la présentation d’un pass sanitaire pour pouvoir se rendre dans des 'services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux' (…) L’Ordre des médecins s’inquiète vivement des conditions de mise en œuvre d’une telle disposition, qui ne doit pas priver des patients de soins", écrit l’institution. 16:13 - Le pass sanitaire, un "compromis juste" pour Patrick Pelloux Le président de l’association des médecins urgentistes de France, Patrick Pelloux, a estimé au micro de BFMTV que l’application du pass sanitaire en France est une "mesure, un compromis juste [pour] essayer de convaincre le plus possible de nos compatriotes de se faire vacciner". "Faire des déclarations en disant qu’il faut rendre la vaccination obligatoire, on risque d’arc-bouter un certain nombre de Français contre le vaccin", a-t-il ajouté. 15:49 - Les sanctions pour les salariés en CDD Selon un amendement du projet de loi concernant l’extension du pass sanitaire, les salariés en CDD pourront voir leur contrat de travail "rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur", sans présentation de ce pass, rapporte BFMTV. 15:33 - 62% des Français favorables à la mise en place du pass sanitaire Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien du 16 juillet, 62% des Français se disent favorables à la mise en place du pass sanitaire pour entrer dans les lieux publics, rapporte La Voix du Nord. De plus, 69% se disent favorables à la vaccination obligatoire pour les soignants. 15:11 - Le pass sanitaire déjà testé en Normandie Sur la côte Fleurie en Normandie, où le nombre de cas positifs au coronavirus progresse nettement, le pass sanitaire est testé depuis dimanche dernier, comme le rapporte l’AFP dans un tweet. "Un coup de marteau", selon certains restaurateurs, qui pâtissent déjà d’une fréquentation en berne, précisent nos confrères. 14:53 - Le pass sanitaire obligatoire pour aller en discothèque Le pass sanitaire, qui devrait être étendu le 9 août prochain sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel, est requis pour se rendre en discothèque, rappelle le ministère de la Santé. Pour cela, il faudra présenter à l’entrée de l’établissement soit une preuve de vaccination, soit un certificat de test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, soit un certificat de test positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. 14:35 - Le délai pour obtenir le pass sanitaire après sa vaccination est-il raccourci pour voyager ? Pour voyager au sein de l'Union européenne, un délai de 14 jours (contre 7 désormais pour les vaccins à deux doses) est toujours indispensable avant d'obtenir son pass sanitaire après l'injection de la dernière dose. "L'harmonisation reste à faire. Il faudra donc toujours attendre deux semaines pour voyager en Europe", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran. 14:10 - Comment retrouver mon QR Code si je ne l'ai pas sur mon certificat ? Les vaccinés de la première heure se sont vu attribuer leur certificat avant que le QR Code ne soit disponible, comme le rapporte LCI. Plusieurs options s’offrent à vous pour récupérer ce fameux QR Code et ainsi avoir un certificat de vaccination compatible avec le pass sanitaire. D’abord, vous pouvez toujours récupérer ce document qui est depuis disponible sur votre compte Ameli ou sur n’importe quel service public en ligne, via la plateforme France Connect, expliquent nos confrères. Si vous ne disposez pas de compte numérique à l’Assurance Maladie ou auprès des Impôts (ce qui n’est pas obligatoire), vous pouvez aussi créer votre identité numérique par le biais de la Poste, toujours via France Connect. Enfin, s'il vous est impossible de vous connecter à Internet, il existe des alternatives. Il est ainsi possible se rapprocher d’un professionnel de santé, qui peut être votre médecin généraliste ou votre pharmacien et qui fera la démarche pour vous, indique l'Assurance Maladie. Dernière option : vous pouvez vous rendre dans un espace France Services, un guichet donnant accès aux différents services publics et présent notamment à la Poste, au service des impôts, chez Pôle Emploi ou encore à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, conclut le média. 13:51 - Avec le pass sanitaire, vent de panique dans les cinémas En chute libre depuis le 21 juillet, les entrées en salle tournent au désastre et la distribution s’interroge : faut-il encore reporter les films ? En cause, le pass sanitaire, obligatoire pour tout spectateur dans les cinémas (mais aussi les théâtres, musées ou salles de spectacle) depuis le 21 juillet, comme le rapporte Le Point Pop. En l’absence du précieux sésame, le visiteur est refoulé, à moins de présenter un test au Covid-19 négatif. La semaine qui a suivi cette date fatidique s’est bien sûr révélée catastrophique, avec une ​baisse de fréquentation des salles évaluée par certaines sources à plus de 70 %, selon nos confrères. 13:31 - Des contrôles en terrasse Alain Griset, le ministre délégué aux PME, a confirmé ce lundi sur Franceinfo que l’extension du pass sanitaire s’appliquera bien aux terrasses des cafés et restaurants "si la loi est confirmée" par le Conseil constitutionnel le 5 août. "Nous sommes dans le même bateau, il faut que chacun comprenne que le pass sanitaire c'est la liberté de travailler. (…) Il y aura des rappels à la loi, les services de police seront chargés de vérifier, de contrôler", a précisé le ministre. 13:11 - Pas de pass sanitaire, quelles sanctions ? Si vous êtes responsable d’un lieu accueillant du public, soumis au pass sanitaire et que vous ne faites pas de contrôle, vous risquez une mise en demeure avec sanctions administratives jusqu’à sept jours de fermeture et plus en cas de récidive, rapporte LCI. En tant qu’usager, si vous êtes contrôlé sans pass dans un lieu où il est obligatoire, c’est 135 euros d’amende. Enfin, si vous avez un faux, vous risquez jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, rapporte le média. 12:50 - Une "semaine de pédagogie" dans les transports Au micro de LCI, le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a précisé qu’une "semaine de pédagogie" sera observée dans les transports dès l’entrée en vigueur de l’extension du pass sanitaire dans les trains et autres transports de longue distance. Des contrôles auront lieu durant les trajets, selon trois modalités : "Les agents de la SNCF pourront contrôler le pass sanitaire sur les quais avant la montée dans le train, à bord des voitures, et possiblement à l’arrivée." Ces contrôles ne seront toutefois pas systématiques. LIRE PLUS

Le pass sanitaire, entré en vigueur le 9 juin pour les salons, les foires, les arènes, les stades, les festivals et les concerts, est devenu obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes : musées, salles de conférences, spectacles, cinémas, bibliothèques, centres de documentation, chapiteaux, salles de jeux, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, parcs d'attraction ainsi que les établissements sportifs couverts comme les salles de sport et piscines. "Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont également concernés par cet abaissement de la jauge à 50 personnes. Le pass sanitaire européen est quant à lui effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen. Aux alentours du 5 août, le pass sanitaire sera prochainement obligatoire pour se rendre au restaurant, bar, café, trains, car et avions de longue distance, salons professionnels, hôpitaux et maisons de retraite sauf urgences médicales.

Les personnels des établissements recevant du public et les organisateurs d'événements doivent vérifier la validité du pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 50 personnes en France, tout comme les compagnies aériennes et les douanes doivent vérifier l'accès à un avion, à une frontière. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Dans les établissements et événements recevant du public de plus de 50 personnes, s'il revient aux exploitants de contrôler le pass sanitaire, ce sont les forces de l'ordre qui contrôlent inopinément les pièces d'identité. Bientôt, ce sera au tour du personnel des restaurants, bars, cafés, hôpitaux ou maisons de retraite, trains de la SNCF et cars de longue distance de contrôler les pass sanitaires.

La contravention en cas de manquement à l’obligation de contrôle du pass sanitaire par les personnels des transports visés (trains, cars et avions de longue distance) s'élève à 1 500 euros. "À la troisième réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à 1 an et 9 000 euros d'amende pour une personne physique, 1 an et 45 000 euros pour une personne morale", a précisé le porte-parole du gouvernement. Pour les autres lieux concernés par le pass sanitaire, les exploitants risquent une mise en demeure par l’autorité administrative, puis le lieu peut être fermé pour 7 jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, l'exploitant encoure une amende de 9 000 euros et un an de prison.

L'amende n'est pas la même pour les usagers qui ne respectent pas la présentation du pass sanitaire valide dans les lieux où il est requis, ou qui auraient recours à un pass frauduleux. Les usagers sont soumis à une amende de 135 euros, comme pour le port du masque. "Elle peut monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et qui peut encore monter en cas de troisième récidive à 3750 euros dans les 30 jours" souligne Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

Accéder à la plateforme Ameli pour télécharger votre pass sanitaire

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le pass sanitaire n'est obligatoire que pour les salariés et patrons des établissements de loisirs et de culture rassemblant un public de plus de 50 personnes. Ces salariés ont jusqu'au 30 août pour l'obtenir, "le temps pour ceux qui le souhaitent de se faire vacciner". La Ministre du Travail Élisabeth Borne a annoncé que les salariés dépourvus de pass sanitaire, à des postes où le sésame sera obligatoire à partir de mi-septembre, auront la possibilité de "prendre des RTT ou des jours de congés" ou "convenir d'une autre affectation, dans un endroit" où le pass sanitaire n'est pas demandé.

Si un salarié continue à travailler sans pass sanitaire dans un de ces lieux où il est requis, il risque une "suspension du contrat de travail" sans rémunération, inscrite dans le projet de loi relatif à la gestion de la crise. "Dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension", a-t-elle rappelé. La commission mixte paritaire a convenu que les salariés ne disposant pas de pass sanitaire ne pourront pas être licenciés, contrairement à ce que voulait le gouvernement.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Deux étapes ont été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron : le pass sanitaire est d'abord devenu obligatoire en France le 21 juillet dans les lieux de rassemblement culturels et sportifs accueillant plus de 50 personnes. A partir du 5 août 2021, il le deviendra également dans les restaurants, bars, cafés, hôpitaux, maisons de retraite, certains centres commerciaux, cars et trains de longues distances, avions, salons professionnels. Mais la date précise reste à confirmer pour chacun de ces lieux.