"Pass sanitaire : restaurants, gares, manifestations, les règles"

PASS SANITAIRE. En vigueur depuis une semaine, le pass sanitaire continue de susciter des interrogations ou de la défiance. Alors que plus de 38 millions de français peuvent désormais présenter un schéma vaccinal complet, de nouvelles manifestations sont attendues sur tout le territoire ce week-end.

15:30 - Sur Snapchat, la vente de faux pass sanitaire a encore de beaux jours devant elle Obtenir son pass sanitaire sans se faire vacciner. L'idée paraît saugrenue si ce n'est ubuesque mais c'est pourtant une réalité à laquelle doivent se confronter les autorités : depuis la mise en place du pass sanitaire il y a quelques semaines en France, des annonces promettant l'obtention d'un pass sanitaire moyennant quelques centaines d'euros continuent de fleurir sur Snapchat, explique La Provence. Le principe est assez simple, il suffit de posséder un compte Snapchat, de s'y connecter et de s'adresser à un faussaire (ils se comptent par dizaines sur la plateforme). En lui communiquant vos informations personnelles, qu'il transmettra lui-même à un ou une complice (souvent un médecin fournisseur) avant d'imprimer le faux, plus vrai que nature vous finirez finalement par lui verser entre 140 et 350 euros pour obtenir votre précieux sésame. Ma grande difficulté pour les autorités est de cibler les faussaires car les comptes Snapchat sont souvent très éphémères et disparaissent avant de réapparaître sous de nouveaux pseudos. Les faussaires risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, et les utilisateurs jusqu'à 3 ans de prison, rappelle La Provence. 15:05 - Au spa d'Aix-les-Bains, tout baigne pour le pass Il faut désormais présenter un pass sanitaire pour accéder au spa thermal des Thermes Chevalley. Mais dans l’établissement habitué aux contraintes, cela se passe bien : "Avec des mesures déjà drastiques appliquées lors de la réouverture des thermes en mai dernier, et l’obligation de faire respecter des parcours aux curistes, les équipes des thermes sont parfaitement rodées à faire respecter ces nouvelles conditions d’accès", explique un des responsables. 14:48 - Un restaurateur doit-il vérifier l'identité de ses clients avec le pass sanitaire ? À l'entrée d'un bar ou d'un restaurant, le client doit désormais afficher son pass sanitaire pour pouvoir consommer, même en terrasse. Mais le restaurateur doit-il en même temps vérifier l'identité du client ? En réalité, cette vérification ne concerne que les forces de l'ordre, rappelle Libération. Les responsables d'établissements, eux, auront seulement à scanner le QR Code. Concernant le justificatif d'identité, "seuls les agents mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, tels que les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les polices municipales…, peuvent solliciter des personnes se trouvant dans un lieu contrôlé", précise le ministère de l'Intérieur. 14:28 - Un atout de drague sur les applications de rencontre En 2021, tu présentes ton pass ou tu te fais méchamment swiper à gauche. Sur Tinder, le pass sanitaire s'invite désormais grâce à l'étiquette "vacciné", disponible sur l'application, qu'il est possible d'afficher sur son profil, explique France bleu Pays de Savoie. La station est allée à la rencontre d'utilisateurs de la plateforme de rencontres afin de comprendre le rapport qu'entretiennent les jeunes célibataires avec leur potentiel(le) futur(e) partenaire. Aussi, si certains d'entre eux y voient le moyen de faire attention à la circulation de l'épidémie en ne "datant" que des personnes vaccinées, d'autres trouvent ce filtre "discriminatoire". Rien de bien original en somme, au regard de ce qu'il se passe actuellement dans la société française autour de ces thématiques de pass sanitaire et de vaccination. Hormis sur Tinder, il est également possible de faire connaître son statut vaccinal sur Bumble, OkCupid ou encore Badoo. 14:04 - L'exécutif table sur un objectif de 50 millions de primo vaccinés d'ici à la fin août Depuis l'entrée en vigueur, lundi 9 août 2021, l'extension du pass sanitaire, de nombreux Français ont finalement décidé de se faire vacciner. Intervenant sur BFMTV, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait savoir que le cap vaccinal était maintenu : "Notre objectif reste le même, c'est 50 millions de personnes ayant reçu une première injection avant la fin du mois d'août". 13:47 - Que contient le QR code de notre pass sanitaire ? C'est le précieux sésame pour arriver tant bien que mal à poursuivre une vie normale. Cinémas, bars, restaurants, trains... De nombreux endroits demandent la présentation d'un pass sanitaire. Mais que dit vraiment notre QR code ? D'après RTL, le professionnel qui scanne votre pass sanitaire ne pourra obtenir qu'un nombre limité d'informations, comme l'avait promis le gouvernement à la création de l'application TousAntiCovid. En plus de la validité du pass sanitaire, le QR code affichera également votre nom, prénom et date de naissance. Mais en aucun cas vos données personnelles de santé ne pourront être dévoilées. 13:34 - Gabriel Attal fait le point sur BFM TV Ce vendredi 13 août 2021, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal s'est exprimé sur l'antenne de BFM TV. Il a notamment évoqué les manifestations à venir ce week-end, estimant qu'une "écrasante majorité de Français" avait fait le choix de la vaccination alors qu'une "infime minorité" de Français continue d'être dans "l'instrumentalisation politique" en agissant de manière "totalement irresponsable". Il a également évoqué la pédagogie autour de la vaccination qui, selon lui doit s'intensifier car "on peut toujours en faire plus". Aussi, Gabriel Attal signe et persiste : "Les tests à répétition ne sont pas un vaccin de substitution", faisant référence à la fin de la gratuité des tests, autre mesure incitative à la vaccination, qui devrait intervenir à la mi-octobre. Enfin, il a donné quelques informations sur la rentrée scolaire qui approche à grands pas, précisant que le détail serait communiqué dans les prochains jours. 13:06 - Les spécialistes divisés sur la fin de la gratuité des tests Ils ne seront bientôt plus gratuits. Alors que depuis plus d'un an, nombreux sont les français à aller effectuer un test PCR ou antigénique dans les lieux mis en place pour pouvoir les réaliser (pharmacies, tentes, laboratoires...), la fin de la gratuité de ces tests qui devrait intervenir à la mi-octobre continue de susciter des interrogations, détaille franceinfo. Selon le média qui s'appuie sur le témoignage de spécialistes, la fin de la gratuité des tests induirait un risque de rater des contaminations. Cependant, la fin du remboursement des tests pourrait aussi avoir des bénéfices en exhortant certaines personnes encore dubitatives sur cette question, à se faire vacciner ; sans compter que cela permettrait des économies indéniables pour l'Assurance maladie. 12:46 - Le pass sanitaire dispense-t-il du port du masque ? Depuis ce mercredi, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les lieux recevant du public dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Dans ces départements, le pass sanitaire ne dispense donc pas de porter le masque dans ces établissements. 12:27 - Dans des villes affiliées RN, plusieurs maires refusent que la police contrôle et verbalise Plusieurs mairies affiliées directement ou indirectement Rassemblement national de Marine Le Pen, refusent que leur police municipale verbalise les restaurateurs et cafetiers qui rechignent à contrôler les pass sanitaires. Certains n'hésitent pas à le faire savoir, affichant implicitement leur soutien aux "anti-pass". D'autres reconnaissent chercher à capitaliser auprès de ces électeurs, moins d'un an avant la présidentielle, détaille Europe 1. A Fréjus, le maire David Rachline explique que s'il n'est pas opposé à la vaccination, il fustige le pass sanitaire qui représente une forme de "vaccination obligatoire déguisée". Partant de ce constat, il refuse que sa police municipale contrôle ce document au détriment de l'économie locale, selon ses arguments. A Béziers ou encore à Beaucaire, les maires ont fait le choix de refuser de verbaliser "ceux qui rechignent à contrôler les pass sanitaires", pendant qu'en Lorraine, le maire RN d'Hayange a participé à l'une des manifestations anti pass sanitaire. 12:04 - Olivier Véran : "Des motifs parfois extrêmement douteux, voire complètement crades" Le ministre de la Santé Olivier Véran a houspillé les slogans des manifestants antivaccination et anti pass sanitaire, les appelant à regarder en face "la réalité" des centaines de personnes hospitalisées non vaccinées, rapporte LCI. Et de poursuivre : "Vous avez des gens qui se mobilisent contre la vaccination, dont on parle beaucoup et à mon sens beaucoup trop. Vous avez 200 000 personnes qui ont manifesté un samedi pour dire qu'ils ne voulaient pas du vaccin avec des pancartes extrêmement bariolées et des motifs parfois extrêmement douteux, voire complètement crades", a-t-il déclaré jeudi soir à la presse lors d'une visite au CHU de Martinique, à Fort-de-France. 11:47 - À partir de quand le certificat de vaccination est-il considéré comme valide ? La justification d’un schéma vaccinal complet est l’une des trois preuves admises pour le pass sanitaire. Mais à partir de quel délai après la deuxième dose ? Comme le rappelle le ministère de la Santé, ce certificat peut être présenté après 7 jours suivant la dernière injection du vaccin de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, et après 28 jours pour Johnson&Johnson. 11:09 - Un nom mal orthographié et c'est le drame Ah, les joies de l'administration. Cinq jours après l'entrée en vigueur de l'extension du pass sanitaire sur le territoire français, de nombreuses personnes vacciné déplorent des erreurs d'orthographe sur leur certificat vaccinal qui leur causent bien des tracas. En effet, un oubli d'accent, une lettre mal placée ou encore un bug informatique peuvent avoir une incidence sur la validité du pass sanitaire. Depuis quelques jours, ces couacs sont répertoriés sur des forums de discussion concernant le pass sanitaire, rapporte LCI. Outre la galère administrative qui conduit ces personnes à être renvoyés de service en service, c'est surtout la difficulté pour ces dernières à faire valoir leur pass qui est problématique. Cependant, Ameli.fr précise qu'une modification d'orthographe est possible "jusqu'à 360 jours" après l'injection. Voilà qui devrait rassurer les personnes concernées. 10:53 - Dans le nord, certains traversent la rue pour pouvoir manger sans pass sanitaire Depuis lundi 9 août, le pass sanitaire est entré en vigueur dans les restaurants et les cafés français pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. La situation vire un peu au cauchemar pour les frontaliers, rapporte RTL. En effet, à Mont-Noir, par exemple, de nombreux restaurateurs sont soumis à une lourde concurrence de la part de leurs collègues Belges qui se situent à quelques mètres à peine. Pour résumer, le pass sanitaire n'y est "obligatoire [que] d'un seul côté du trottoir", explique le média. 10:39 - Environ un million de tests réalisés le 9 août Selon le dernier point épidémiologique de Santé Publique France publié ce 12 août, près d’un million de tests ont été réalisés en France lundi 9 août, jour de l’entrée en vigueur de l'extension du pass sanitaire, rapporte LCI. LIRE PLUS

Le pass sanitaire, entré en vigueur le 9 juin pour les salons, les foires, les arènes, les stades, les festivals et les concerts, est devenu obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes : musées, salles de conférences, spectacles, cinémas, bibliothèques, centres de documentation, chapiteaux, salles de jeux, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, parcs d'attraction ainsi que les établissements sportifs couverts comme les salles de sport et piscines. "Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont également concernés par cet abaissement de la jauge à 50 personnes. Le pass sanitaire européen est quant à lui effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen. Aux alentours du 5 août, le pass sanitaire sera prochainement obligatoire pour se rendre au restaurant, bar, café, trains, car et avions de longue distance, salons professionnels, hôpitaux et maisons de retraite sauf urgences médicales.

Les personnels des établissements recevant du public et les organisateurs d'événements doivent vérifier la validité du pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 50 personnes en France, tout comme les compagnies aériennes et les douanes doivent vérifier l'accès à un avion, à une frontière. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Dans les établissements et événements recevant du public de plus de 50 personnes, s'il revient aux exploitants de contrôler le pass sanitaire, ce sont les forces de l'ordre qui contrôlent inopinément les pièces d'identité. Bientôt, ce sera au tour du personnel des restaurants, bars, cafés, hôpitaux ou maisons de retraite, trains de la SNCF et cars de longue distance de contrôler les pass sanitaires.

La contravention en cas de manquement à l’obligation de contrôle du pass sanitaire par les personnels des transports visés (trains, cars et avions de longue distance) s'élève à 1 500 euros. "À la troisième réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à 1 an et 9 000 euros d'amende pour une personne physique, 1 an et 45 000 euros pour une personne morale", a précisé le porte-parole du gouvernement. Pour les autres lieux concernés par le pass sanitaire, les exploitants risquent une mise en demeure par l’autorité administrative, puis le lieu peut être fermé pour 7 jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, l'exploitant encoure une amende de 9 000 euros et un an de prison.

L'amende n'est pas la même pour les usagers qui ne respectent pas la présentation du pass sanitaire valide dans les lieux où il est requis, ou qui auraient recours à un pass frauduleux. Les usagers sont soumis à une amende de 135 euros, comme pour le port du masque. "Elle peut monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et qui peut encore monter en cas de troisième récidive à 3750 euros dans les 30 jours" souligne Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le pass sanitaire n'est obligatoire que pour les salariés et patrons des établissements de loisirs et de culture rassemblant un public de plus de 50 personnes. Ces salariés ont jusqu'au 30 août pour l'obtenir, "le temps pour ceux qui le souhaitent de se faire vacciner". La Ministre du Travail Élisabeth Borne a annoncé que les salariés dépourvus de pass sanitaire, à des postes où le sésame sera obligatoire à partir de mi-septembre, auront la possibilité de "prendre des RTT ou des jours de congés" ou "convenir d'une autre affectation, dans un endroit" où le pass sanitaire n'est pas demandé.

Si un salarié continue à travailler sans pass sanitaire dans un de ces lieux où il est requis, il risque une "suspension du contrat de travail" sans rémunération, inscrite dans le projet de loi relatif à la gestion de la crise. "Dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension", a-t-elle rappelé. La commission mixte paritaire a convenu que les salariés ne disposant pas de pass sanitaire ne pourront pas être licenciés, contrairement à ce que voulait le gouvernement.

Deux étapes ont été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron : le pass sanitaire est d'abord devenu obligatoire en France le 21 juillet dans les lieux de rassemblement culturels et sportifs accueillant plus de 50 personnes. A partir du 5 août 2021, il le deviendra également dans les restaurants, bars, cafés, hôpitaux, maisons de retraite, certains centres commerciaux, cars et trains de longues distances, avions, salons professionnels. Mais la date précise reste à confirmer pour chacun de ces lieux.