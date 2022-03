"Pass vaccinal : c'est la fin ! Les règles du 14 mars"

PASS VACCINAL. Ce lundi 14 mars, plus besoin de pass vaccinal pour se rendre au restaurant, au cinéma, en salle de sport... C'est la fin de cette mesure contraignante. Toutefois, le pass sanitaire fera son retour à l'hôpital. Le même jour, le port du masque n'est plus obligatoire sauf à l'hôpital et pour voyager. Les nouvelles règles.

[Mis à jour le 13 mars 2022 à 12h56] A partir du lundi 14 mars 2022, le pass vaccinal sera suspendu. Vous n'aurez plus besoin de le présenter pour vous rendre au restaurant, au théâtre, au musée ou encore au cinéma. De même, plus besoin de s'en prévaloir pour voyager en train ou en avion, vous rendre dans une une salle de sport ou bien dans un stade. Ainsi, aucune preuve de vaccination, ni test de dépistage ou certificat de rétablissement au Covid-19 ne pourra vous être demandé à l'entrée de ces établissements de loisirs, de restauration et de transports.

Le pass sanitaire, qui s'obtient également par un test négatif de moins de 24 heures, restera en vigueur seulement "à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées afin de protéger les plus fragiles de nos concitoyens alors que le virus continue de circuler", indique le gouvernement dans un communiqué.

Mais il s'agit de rester prudent à l'heure où le ministre de la Santé Olivier Véran, en déplacement en Isère ce vendredi 11 mars, constate un "rebond" épidémique de Covid-19 "au vu des derniers chiffres" qui font état de "20% d'augmentation" des cas. Le jeudi 11 mars au soir, la France a enregistré 74 818 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Par ailleurs, l'Institut Pasteur souligne que le "relâchement des mesures de contrôle le 14 mars", avec la fin du pass vaccinal mais aussi du port du masque dans tous les lieux clos, "devrait encore pousser à la hausse les taux de transmission". De plus, la diminution de la charge hospitalière commence à ralentir, a ajouté le ministre de la Santé.

L'application du pass vaccinal est suspendue dès le lundi 14 mars 2022 "dans tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels)" annonce un communiqué du gouvernement publié le 3 mars suite à l'intervention du Premier ministre Jean Castex au JT de 13 heures. Le pass vaccinal aura finalement duré moins de deux mois, puisqu'il est entré en vigueur le 24 janvier 2022.

Mais attention, tout fort rebond épidémique pourrait entraîner un retour du dispositif, car il ne faut pas oublier que le terme employé par le Premier ministre Jean Castex au JT de TF1 est une "suspension" et non une "fin". Pour rappel, le dispositif sanitaire est encadré par une loi qui y met fin officiellement le 31 juillet 2022. Jusqu'à cette date, il peut être suspendu comme réactivé.

Où le pass vaccinal sera-t-il levé le 14 mars 2022 ?

A partir du lundi 14 mars 2022, le pass vaccinal ne sera plus obligatoire "partout où il s'applique" sur le territoire français, a annoncé le Premier ministre Jean Castex au cours de son intervention au JT de 13 heures sur TF1 le 3 mars. Il ne sera donc plus exigé de présenter le QR-Code de son pass vaccinal à l'entrée de ces établissements recevant du public, tout comme il n'est déjà plus exigé de porter un masque en ces lieux :

Restaurants, bars et cafés

Transports de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques et cars inter-régionaux)

(TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques et cars inter-régionaux) Campings, hôtels et centres de vacances

Etablissements sportifs (salle de sport, piscine, gymnase, patinoire, manèges équestres etc)

(salle de sport, piscine, gymnase, patinoire, manèges équestres etc) Remontées mécaniques

Musées et monuments

Parcs d'attraction

Concerts et festivals

Cinéma

Théâtres et autres salles de spectacle

Salons professionnels, foires et séminaires

Casinos et autres salles de jeux

Croisières en bateau

Discothèques

Centres commerciaux et grands magasins

Le pass vaccinal sera-t-il obligatoire dans les transports le 14 mars ?

A partir du 14 mars, le pass vaccinal ne sera plus nécessaire pour prendre le train, l'avion ou le bateau, qu'il soit de courte ou de longue distance. Tous les transports publics interrégionaux (TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques), ne seront plus soumis à cette règle. Néanmoins, le port du masque restera obligatoire dans tous les transports publics.

Le pass vaccinal sera-t-il requis à l'hôpital le 14 mars ?

Le 14 mars, le pass vaccinal ne sera plus nécessaire dans les établissements médico-sociaux. En revanche, "le pass sanitaire restera la règle dans "les établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement fragiles", après le 14 mars, tout comme l'obligation vaccinale pour les soignants, a annoncé le Premier ministre Jean Castex le 3 mars.

Le pass vaccinal sera-t-il nécessaire pour voyager ?

A partir du 14 mars, le pass vaccinal n'est plus exigé pour prendre l'avion, un train ou un car de longue distance à partir du moment où votre trajet s'effectue en France. Si vous voyagez à l'étranger, les règles sanitaires peuvent être différentes en fonction du pays de destination. Certains pays peuvent exiger un test négatif, une preuve de vaccination ou un certificat de rétablissement au Covid-19. Il est conseillé de se renseigner au préalable sur le site France Diplomatie.

La fin du port de masque a été annoncée pour le lundi 14 mars 2022 par le Premier ministre Jean Castex au JT de 13 heures sur TF1, à la même date que la fin du pass vaccinal. Il ne sera donc plus nécessaire de porter un masque en entreprises, dans les magasins, écoles, collèges, lycées, universités, discothèques ou dans les administrations publiques. Mais attention, le port du masque restera obligatoire, à la date du 14 mars, dans tous les transports collectifs "compte tenu de la promiscuité" ainsi que dans tous les établissements médico-sociaux (hôpitaux, EHPAD, résidences autonomies et maisons de retraite). Dans un communiqué, le gouvernement recommande également le port du masque "pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé".

Où le pass sanitaire sera-t-il obligatoire ?

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le pass sanitaire reste obligatoire, à la date du lundi 14 mars, uniquement dans tous "les établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement fragiles". Ce qui signifie qu'il faudra toujours posséder un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement au Covid-19, ou avoir réalisé un test PCR, antigénique ou un autotest sous supervision d'un professionnel de santé de moins de 24 heures, pour accéder aux hôpitaux, maisons de retraite et établissements médico-sociaux.

A partir de quel âge le pass sanitaire est-il obligatoire pour les mineurs ?

Le pass sanitaire s'applique aux mineurs de 12 à 17 ans comme aux adultes, pour se rendre uniquement dans les établissements de santé, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap ou âgée ou les établissements médico-sociaux.

Les mineurs âgés de 12 à 15 ans seront désormais exemptés du pass sanitaire dans tous les autres lieux où il s'applique, comme les adultes le seront du pass vaccinal, à partir du 14 mars 2022.

Quels tests pour obtenir un pass sanitaire valide ?

Les tests PCR, antigénique ou les autotests sous supervision d'un professionnel de santé de 24 heures depuis la date de prélèvement permettent d'obtenir un pass sanitaire. Ces tests sont gratuits pour les Français qui disposent d'un schéma vaccinal complet et pour "les personnes mineures, celles disposant d'une contre-indication à la vaccination, celles identifiées dans le cadre du contact tracing fait par l'Assurance maladie ou TousAntiCovid ou encore celles présentant une prescription médicale ou ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois", précise la Direction générale de la Santé. Seules les personnes non vaccinées ou dont le schéma vaccinal n'est pas complet doivent payer 3, 35 euros pour un autotest réalisé en pharmacie, 20 euros pour un test antigénique ou 44 euros pour un test PCR.