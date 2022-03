"Pass vaccinal : la date de fin annoncée pour le 14 mars"

PASS VACCINAL. La date de fin du dispositif sanitaire est enfin connue ! Le président de la République Emmanuel Macron fixe la fin du pass vaccinal pour le lundi 14 mars 2022, et la levée du masque en intérieur aussi.

[Mis à jour le 3 mars 2022 à 12h52] Ce jeudi 3 mars, le Premier ministre Jean Castex s'apprête à annoncer une nouvelle qui va en réjouir plus d'un, au JT de TF1. Face à la décrue épidémique de Covid-19, le président de la République Emmanuel Macron a pris la décision d'accélérer le calendrier des allègements. Le pass vaccinal sera levé à partir du lundi 14 mars 2022, selon les dernières informations du Figaro, tout comme le port du masque en intérieur, dans la quasi-totalité des lieux où il est exigé. Le pass sanitaire devrait toutefois prendre sa place dans certains lieux (on pense aux hôpitaux ou aux EHPAD), dont la liste n'a pas encore fuitée. Une annonce dont est chargé le Premier ministre d'ici quelques minutes ! On fait le point de ce que l'on sait pour le moment, ci-dessous :

Ce jeudi 3 mars 2022, le Premier ministre Jean Castex s'apprête à annoncer la fin du pass vaccinal au JT de 13 heures de TF1 pour le lundi 14 mars 2022 en raison de la "chute" spectaculaire des courbes épidémiques, que ce soit en matières de contaminations, d'hospitalisations, ou de réanimations.

La fin du port de masque devrait être annoncée pour le lundi 14 mars également, à la même date que la fin du pass vaccinal. Mais attention, d'après BFM TV, il devrait être maintenu dans les transports et les établissements médicaux, comme les hôpitaux et les EHPAD.

Dans quels lieux soumis au pass vaccinal le masque n'est-il actuellement plus obligatoire ?

Tous les lieux de loisirs (cinémas, musées, établissements sportifs) et de restauration (bars, cafés, restaurants) sont concernés par la levée du masque en intérieur, tandis que dans les magasins, entreprises, administrations, services publics comme les hôpitaux, transports en commun, le masque reste la règle. En effet, "le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", détaillait un communiqué de presse publié le 11 février par le ministère de la Santé. Le masque n'est ainsi plus obligatoire dans les espaces intérieurs ci-dessous soumis au pass vaccinal, à l'exception des transports (TGV, Intercités, trains de nuit, cars de longue distance et vols domestiques) soumis au pass vaccinal :