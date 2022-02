"Pass vaccinal : le masque supprimé le 28 février, bientôt la fin ?"

PASS VACCINAL. Suite à l'effondrement de la vague Omicron, la prochaine mesure levée par le gouvernement est le port du masque obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, à l'exception des transports. La fin du pass sanitaire est pour bientôt, selon les dernières déclarations.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 14h54] A partir de ce lundi 28 février, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, soit dans tous les établissements recevant du public, à l'exception des transports de longue durée (TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques). "Le port du masque en intérieur sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au pass vaccinal. Dans les autres lieux clos soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", explique un communiqué de presse publié le 11 février par le ministère de la Santé.

Concernant les autres lieux non soumis au pass vaccinal comme les transports en commun ou les entreprises, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué le 16 février que la fin du port du masque pourrait intervenir en ces lieux "à la mi-mars". "Je ne dis pas qu'on allègera tout, mais probablement qu'à la mi-mars, on pourra alléger à nouveau si l'hôpital est en état de fonctionnement normal", a-t-il précisé sur France Info. En déplacement à Nice le 17 février, il a évoqué à France Bleu un seuil de "1 500 malades en réanimation" sur l'ensemble du territoire français pour mettre fin au port du masque de partout en intérieur. A l'heure actuelle, la France est passée en-dessous du seuil symbolique des 3 000 patients en réanimation pour Covid.

Au cours du traditionnel point presse qui suit le Conseil des Ministres mercredi 23 février, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé cette levée du port du masque en lieux clos soumis au pass vaccinal ce lundi, hors transports de longue durée, et a indiqué que "la prochaine étape devrait être la levée du pass vaccinal et de l'obligation du port du masque en intérieur" à condition que la situation soit "normalisée dans les hôpitaux". Nous pourrions, selon les projections de l'Institut Pasteur, atteindre cela d'ici à la mi-mars", a-t-il ajouté, réitérant les propos du ministre de la Santé mardi 24 février devant la Commission des Affaires Sociales du Sénat. En effet, le 24 février, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué une levée totale ou en partie du pass vaccinal à la mi-mars devant la commission des affaires sociales du Sénat, en détaillant les 3 critères indispensables à cette suppression. Lesquels sont-ils ? Dans quels lieux le masque est-il levé le 28 février ? Quelle date de fin du pass vaccinal évoquée ? Quels changements du pass vaccinal depuis le 15 février et comment l'obtenir ? Toutes les réponses à vos questions.

Dans quels lieux soumis au pass vaccinal le masque ne sera-t-il plus obligatoire ?

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé mercredi 23 février, à l'occasion d'un compte-rendu du Conseil des Ministres, que le masque ne serait plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal en dehors des transports à partir de ce lundi 28 février. Le masque ne sera plus obligatoire dans les espaces intérieurs ci-dessous soumis au pass vaccinal, à l'exception des transports (TGV, Intercités, trains de nuit) :

Cinémas

Musées et monuments

Théâtres et autres salles de spectacle

Salles de concerts et festivals

Salles des fêtes

Bibliothèques

Discothèques

Salons professionnels, foires et séminaires

Restaurants, bars et cafés

Campings, hôtels et centres de vacances

Casinos et autres salles de jeux

Etablissements sportifs (salle de sport, gymnase, patinoire, manèges équestres etc)

Parcs d'attractions

Croisières en bateau de plus de 50 passagers

Les transports de longue durée dont l'accès est soumis au pass vaccinal, soit les TGV, Intercités, trains de nuit, cars de longue distance et vols domestiques, restent encore conditionnés au port du masque, tout comme les autres transports en commun non soumis au pass. Le port du masque s'appliquera encore dans les entreprises, les écoles et autres lieux où le pass vaccinal n'est pas demandé

Si, en principe, la loi sur le pass vaccinal est applicable jusqu'au 31 juillet 2022, compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé devant le Sénat le mardi 22 février que le pass vaccinal pourrait être levé "à la mi-mars dans toute ou partie des lieux où il s'applique". Mais il a néanmoins conditionné la fin du pass vaccinal à trois conditions :

Une situation hospitalière normale : "Il faudrait qu'on redescende autour de 1 500 patients Covid en réa, pour qu'on considère que le fonctionnement normal des hôpitaux est restauré", a expliqué Olivier Véran le 22 février devant la Commission des Affaires Sociales du Sénat.

Un taux d'incidence "assez faible, soit autour de 300 ou 500 au maximum".

Le facteur R de reproduction du virus "durablement inférieur à un".

Où en sommes-nous par rapport à ces projections ? Mercredi 23 février, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé un "horizon sanitaire" qui "se dégage chaque jour un peu plus" et un "effondrement épidémique" qui "se poursuit" avec, notamment en une semaine, un nombre de cas en diminution "de 40%" et un taux d'incidence désormais "inférieur à 845 pour 100 000 habitants". "En un mois, le taux d'incidence a été divisé par plus de 4", a-t-il détaillé. Il s'est également félicité de la situation hospitalière, en amélioration : "sur la semaine écoulée nous avons franchi un seuil symbolique très important en passant en-dessous des 3 000 patients en réanimation pour Covid". Enfin, le facteur R de reproduction du virus est aujourd'hui "nettement inférieur à 1, ce qui prouve bien que le pic de la vague épidémique de Covid-19 est de plus en plus loin derrière nous". Le pass vaccinal sera très certainement levé à la "mi-mars comme annoncé par Olivier Véran ce mardi devant le Sénat", a conclu le porte-parole du gouvernement.

Compte tenu de la situation épidémique de Covid-19 très favorable, un rapport de la commission d'enquête du Sénat sur "l'adéquation du pass vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19" rendu publique jeudi 24 février appelle à la fin du dispositif sanitaire "sans délai, mais avec prudence", plaidant toutefois pour des conditions de réversibilité si la situation hospitalière ou les contaminations au Covid reviendraient à la hausse.

Quels changements du pass vaccinal depuis le 15 février ?

Depuis le 15 février 2022, les Français ont dû effectuer leur dose de rappel à partir du moment où ils ont reçu leur dernière injection depuis plus de 4 mois, contre 7 mois jusqu'à présent, sous peine de perdre leur pass vaccinal. La mesure s'applique aux personnes âgées de 18 ans et plus, mais il existe des exceptions à tout ça :

Les Français qui ont été contaminés par le virus du Covid peuvent conserver leur pass vaccinal sans dose de rappel. Pour résumer, si l'on s'est injecté une seule dose de vaccin, mais que l'on a été contaminé à deux reprises par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet, si l'on s'est injecté deux doses de vaccin et qu'on a été contaminé une fois par le Covid-19, le schéma vaccinal est complet. Une infection équivaut désormais à une injection, sauf dans ce cas très précis : avoir été contaminé trois fois par le Covid-19 ne permet pas de disposer d'un schéma vaccinal complet.

Avec un délai à respecter pour la dose de rappel raccourci à 4 mois, le gouvernement avait concédé une semaine supplémentaire pour les retardataires. Or, depuis mercredi 23 février, cette période de tolérance a pris fin. "Les personnes concernées par leur perte potentielle du pass le 15 février, après le délai de prévenance de sept jours, vont le perdre aujourd'hui ou demain", a affirmé le mardi 22 février le ministère de la Santé. Près de 3,5 millions de Français se retrouveraient désormais sans pass vaccinal, faute de ne pas l'avoir complété avec la dose de rappel. Un choix délibéré, motivé par une levée proche du pass vaccinal ?

Depuis le 15 février également, la durée de validité du certificat de rétablissement après une infection au Covid-19 est passée de 6 mois à 4 mois. Le certificat de rétablissement est "l'une des preuves qui permet d'avoir un pass vaccinal valide", avait indiqué le ministère. Ce document n'est délivré qu'aux Français infectés par le Covid-19 il y a plus de 11 jours et donc moins de 4 mois (alors qu'avant le 15 février, moins de 6 mois).

Pour obtenir le pass vaccinal, deux conditions : présenter un schéma de vaccination complet (avec dose de rappel dans les 4 mois à partir de 18 ans, sauf si on a été contaminé par le Covid-19) ou un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 4 mois. Les tests PCR ou antigéniques négatifs ne sont plus une preuve valable, contrairement au pass sanitaire. as concernés par le pass vaccinal.