"Pass vaccinal : où l'obtenir ? Âge, date... Les nouvelles règles"

PASS VACCINAL. Requis dès l'âge de 16 ans pour accéder aux lieux de loisirs, le pass vaccinal requiert une preuve de vaccination ou un certificat de rétablissement au Covid-19. Comment l'obtenir ? Quelles conditions si on n'a pas terminé son schéma vaccinal ? Mode d'emploi.

[Mis à jour le 24 janvier 2022 à 13h44] Le pass vaccinal a fait son entrée en France métropolitaine ce lundi 24 janvier 2022. Obligatoire pour tous les Français âgés de 16 ans et plus, il faut disposer d'un schéma vaccinal complet ou d'un certificat de rétablissement au Covid-19 pour prendre un train, car ou avion interrégionaux (hors Corse), pour se rendre au cinéma, au musée, dans une salle de spectacle, une enceinte sportive ou au restaurant "à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire", explique le gouvernement. Les "foires, séminaires et salons professionnels", font également partie de la liste.

Mais il existe des exceptions à la règle : le pass vaccinal n'est pas requis dans les établissements de santé et médico-sociaux, tout comme dans les maisons de retraite, où le pass sanitaire reste la règle, avec test négatif de 24 heures possible. Il n'est pas non plus exigé en cas de "motif impérieux d'ordre familial ou de santé" pour prendre des transports de longue durée. Un simple test négatif sera demandé, "sauf en cas d'urgence".

Les mineurs âgés de 12 à 15 ans ne sont pas concernés par le pass vaccinal, restant soumis au pass sanitaire. Quant aux mineurs âgés de 16 à 17 ans, soumis au pass vaccinal, ils sont toutefois dispensés de la dose de rappel pour activer leur pass vaccinal. Pour rappel, aucun pass n'est requis pour les enfants de moins de 12 ans.

Enfin, pour les non-vaccinés, une dérogation a été accordée par le gouvernement à tous les Français engagés dans un parcours de vaccination avant le 16 février "sous réserve de faire sa deuxième dose dans un délai de 28 jours et un test négatif de moins de 24 heures", a expliqué le Premier ministre Jean Castex en conférence de presse le 20 janvier. De même, une activation temporaire est accordée aux personnes qui n'ont pas terminé leur schéma vaccinal ou qui n'ont pas encore reçu leur dose de rappel dans le délai de 7 mois après la précédente injection. Toutes les réponses à vos questions dans notre dossier ci-dessous :

Les Français qui ont déjà un pass sanitaire valide par le biais de la vaccination complète ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 valide n'ont rien à faire, le pass sanitaire est automatiquement converti en pass vaccinal. Pour obtenir ce nouveau sésame, deux conditions et non plus trois : présenter un schéma de vaccination complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Attention, à compter du 15 février, la dose de rappel devra être effectuée quatre mois maximum après la dernière dose, pour les personnes âgées de 18 ans et plus, afin de conserver son pass vaccinal.

Enfin, les Français non-vaccinés ou pas encore totalement qui s'engagent dans un schéma de vaccination avant le 16 février peuvent bénéficier d'un pass vaccinal valide sous réserve de faire leur deuxième dose dans un délai de 28 jours et de réaliser un test de dépistage négatif.

Où télécharger le pass vaccinal ? Sur Ameli ?

Le pass vaccinal est téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie Ameli en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass vaccinal, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass vaccinal assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", avait précisé Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

A partir de quel âge s'applique le pass vaccinal ? 16 ans ?

Tous les Français de plus de 16 ans doivent être munis d'un pass vaccinal pour se rendre dans les lieux où il est instauré. Le pass sanitaire reste la règle pour les mineurs de 12 à 15 ans. Bon à savoir : les mineurs de 16 et 17 ans ne sont pas conditionnés à la dose de rappel pour obtenir leur pass vaccinal.

Quel est le délai d'obtention du pass vaccinal ?

En ce qui concerne le délai d'obtention du pass vaccinal, comme pour le pass sanitaire, la direction générale de la santé a précisé qu'une "personne qui entamerait aujourd'hui son schéma pourra obtenir un pass vaccinal une semaine après sa deuxième dose", et au bout d'un mois après la double-injection du vaccin Janssen.

Le pass vaccinal est-il conditionné à la dose de rappel ?

Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal est conditionné à la dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus, qui doit être effectuée, à compter du 15 février 2022, quatre mois maximum après la dernière dose (première ou seconde dose en fonction du vaccin). Cependant, une activation temporaire du pass vaccinal est accordée par le gouvernement pour les personnes de plus de 18 ans qui n'ont pas encore reçu leur dose de rappel 7 mois après leur précédente dose.

Le gouvernement a par ailleurs autorisé l'administration de la dose de rappel dès 3 mois après la précédente dose de vaccin. "Pour que chacun puisse avoir son pass vaccinal le 15 février, je fixe donc l'objectif collectif le plus ambitieux de l'histoire de la vaccination dans notre pays : ensemble, nous devons atteindre en cinq semaines au moins 25 millions d'injections. Soit en moyenne près de 5 millions d'injections par semaine. Ce serait un exploit logistique jamais-vu", a reconnu le ministre de la Santé Olivier Véran dans une interview au JDD dimanche 2 janvier.

Peut-on obtenir un pass vaccinal même si le schéma vaccinal n'est pas complet ?

L'application du pass vaccinal se fait de manière progressive. Les personnes non vaccinées peuvent se procurer temporairement le dispositif à condition qu'ils soient engagés dans un schéma vaccinal avant le 16 février 2022, sous réserve de faire leur seconde dose dans un délai de 28 jours. Un test négatif de moins de 24 heures leur est cependant demandé.

Les non-vaccinés peuvent-ils obtenir un pass vaccinal ?

En raison de contre-indications médicales (une dizaine listée par l'Assurance maladie, comme les allergies, myocardites ou syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique), certains Français ne peuvent pas se faire injecter le vaccin contre le Covid-19. Or, le pass vaccinal implique un schéma de vaccination complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19. Avec la mise en place du pass sanitaire, la loi a déjà pris en compte cette situation particulière. Après s'être rendu chez son médecin traitant, le patient reçoit un certificat de contre-indication transmis à l'Assurance maladie, puis reçoit un pass avec le QR Code associé, dans un délai d'une semaine après remise du dossier. La nouvelle loi sur le pass vaccinal ne modifie "en rien les règles applicables aux contre-indications médicales à la vaccination".

Le certificat de rétablissement au Covid-19 est-il valable pour obtenir le pass vaccinal ?

Les personnes guéries du Covid peuvent tout à fait présenter un certificat de rétablissement pour obtenir le nouveau pass. "Je confirme que le certificat de rétablissement - délivré aux personnes qui ont été atteintes du covid et ne sont pas encore éligibles à la vaccination - donne accès au pass vaccinal, dans les mêmes conditions qu'il donnait accès au pass sanitaire", a expliqué le ministre de la Santé au cours des débats à l'Assemblée nationale. Pour rappel, il faut avoir été testé positif il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois avec un test PCR ou antigénique pour obtenir, sur la plateforme SI-DEP, un certificat de rétablissement au Covid-19.

Un test négatif peut-il être exigé, en plus du pass vaccinal ?

Le cumul d'une preuve de vaccination et d'un test négatif peut être exigé lorsque "l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire" le justifient. Un décret détaille les situations et les lieux dans lesquels cette situation exceptionnelle est exigée. Le Sénat a toutefois renforcé l'encadrement de la mesure qui n'est applicable que "lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus".

Le pass vaccinal est entré en vigueur sur le territoire français métropolitain le lundi 24 janvier, après la validation du texte de loi par le Conseil constitutionnel le 21 janvier, puis la promulgation de la loi le samedi 22 janvier avec la publication au Journal officiel de son décret d'application. Dans les départements et territoires d' Outre-Mer, ce sont les préfets qui décident de la date d'entrée en vigueur du pass vaccinal.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 20 janvier en conférence de presse que le pass vaccinal pourrait être levé dès lors que "la pression épidémique et hospitalière venait à être réduite de façon durable". Mais la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal respecte toutefois la même durée de validité : jusqu'au 31 juillet 2022. "Nous avons voté une prolongation de l'état de sortie d'urgence sanitaire qui s'arrête au 31 juillet 2022. Je ne vois pas comment on pourrait maintenir ce pass vaccinal au-delà du 31 juillet 2022, date butoir de toute façon", a confirmé le 17 janvier sur France Info le député LREM Julien Borowczyk, président de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire.