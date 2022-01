"Pass vaccinal : reprise des débats à l'Assemblée, audition de Jean Castex"

PASS VACCINAL. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a repris ce mercredi 5 janvier à 15 heures. Le Premier ministre Jean Castex se rendra à l'Assemblée nationale après la séance des questions au gouvernement. Suivez le direct.

Sommaire Quelle date du pass vaccinal ?

Pourquoi transformer le pass sanitaire ?

Les lieux soumis au pass vaccinal

Le pass vaccinal obligatoire en entreprise ?

Quels pays utilisent déjà le pass vaccinal ? L'essentiel Les débats à l'Assemblée ont repris ce mercredi 5 janvier à 15 heures. Près de 450 amendements doivent encore être examinés sur le projet de loi du pass vaccinal.

Le Premier ministre Jean Castex ne va pas tarder à se rendre à l'Assemblée Nationale, pour répondre aux questions des députés de l'opposition.

Une partie de l'opposition, dont Jean-Luc Mélenchon, craint que le gouvernement impose l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi sur le pass vaccinal. Le porte-parole Gabriel Attal a rejeté cette possibilité ce mercredi au sortir du Conseil des ministres.

La France Insoumise (LFI) souhaite un recours au Conseil constitutionnel contre la loi sur le pass vaccinal.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un amendement du texte de loi, prévoyant de limiter le pass vaccinal aux Français de plus de 16 ans au lieu de 12 ans, a été adopté presque unanimement à l'Assemblée nationale. Un sous-amendement socialiste a été adopté dans la nuit de mardi pour maintenir, pour les moins de 16 ans, l'application du pass sanitaire dans le cadre des activités "périscolaires et extrascolaires".

En raison des multiples suspensions du débat au sein de l'Hémicycle, l'entrée en vigueur du pass vaccinal pourrait être légèrement décalée à une date ultérieure au 15 janvier. Le gouvernement évoque désormais une application du pass sanitaire "autour" de cette date.

Comment obtenir le pass vaccinal ? Les Français de plus de 16 ans doivent présenter un schéma vaccinal complet (une ou deux doses en fonction du vaccin) ou un certificat de rétablissement selon certains critères qui seront bientôt présentés. Les tests PCR ou antigéniques négatifs au Covid-19 ne seront plus valables pour accéder aux lieux de loisirs, foires et séminaires ou transports de longue distance. Les établissements et services de santé seront en revanche exemptés du pass vaccinal.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:25 - Maintien de l’application du pass sanitaire dans les transports publics inter-régionaux Les députés de l’opposition ont essayé de réduire en vain, par le biais d'amendements, l'application du pass sanitaire notamment dans les transports publics inter-régionaux ou dans la restauration collective. Les députés maintiennent l’application du pass sanitaire dans les transports publics interrégionaux. 15:40 - Le Premier ministre Jean Castex se rendra à l'Assemblée à 16h15 Les discussions ont repris à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean Castex va venir s'expliquer sur les propos d’Emmanuel Macron au Palais Bourbon, sans quoi l'opposition continuerait d’empêcher la poursuite des débats. .@JeanCASTEX viendra "à l'issue des questions au gouvernement au Sénat", soit aux alentours de 16h15, indique @MFesneau. Le ministre chargé des relations avec le Parlement propose que dans l'intervalle, l'examen du texte reprenne là où il s'était arrêté. #PasseVaccinal #DirectAN pic.twitter.com/mcPKbymyZ7 Le Premier ministre Jean Castex se rendra à l'Assemblée à 16h15 — LCP (@LCP) January 5, 2022 14:59 - Le gouvernement exclut le recours au 49.3 pour adopter le texte de loi "La question ne se pose pas" a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l’issue du conseil des ministres. "Le texte est prêt avec une majorité parlementaire qui prête à voter parce qu’elle a toujours pris ses responsabilités" mais "vous avez en face des oppositions qui, c’est vrai, fuient leurs responsabilités", a-t-il cependant ajouté. 14:49 - Un éventuel recours à l'article 49-3 de la Constitution ? Ce mercredi midi, le candidat à l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a affirmé au cours d’une conférence de presse que "les coulisses commencent à bruisser de l’utilisation éventuelle d’un 49.3 sur le texte concernant le passe vaccinal". Ayant fait l’objet d’une délibération préalable en Conseil des ministres, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution française permet au gouvernement de faire passer le texte de loi sans vote. "Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent", explique le site du gouvernement. Les coulisses commencent à bruisser de l'utilisation éventuelle d'un 49.3 sur le texte concernant le #PasseVaccinal. #ConfPresseMelenchon Un éventuel recours à l'article 49-3 de la Constitution ?— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 5, 2022 14:29 - Les députés LR réclament une durée limitée du pass vaccinal "Nous voulons un pass limité dans le temps", a demandé cette nuit le député LR de la 5e circonscription de l'Ain, Damien Abad. Le projet de loi doit permettre "l’extinction du pass vaccinal de manière automatique quand on descendra en-dessous d’un certain niveau" avait préalablement déclaré la semaine dernière le sénateur LR Philippe Bas, rapporteur du texte de loi. 13:59 - Le pass vaccinal aura-t-il une date de fin ? Le projet de loi actuellement examiné va remplacer le pass sanitaire par le pass vaccinal et devrait donc respecter la même durée de validité. Le 10 novembre, le pass sanitaire a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 par la loi. Les sénateurs LR réfléchissent quant à eux à "un mécanisme de péremption du pass vaccinal". 13:32 - Le pass vaccinal inquiète la défenseure des droits Dans un avis rendu publique mardi, Claire Hédon, défenseure des droits, s'inquiète de certains aspects du pass vaccinal et notamment de son application chez les jeunes : "Ils pourront donc être privés de l’exercice de leurs libertés pour une décision qui ne relève pas d’eux". Et de préciser : "Les formes sévères affectant rarement les mineurs, l’argument consistant à justifier le passage du pass sanitaire au pass vaccinal par la nécessité d’alléger la pression sur le système hospitalier ne peut être valablement avancé pour ce qui les concerne". Pour rappel, le pass vaccinal sera finalement exigé à partir de 16 ans. 13:01 - La question du contrôle d'identité : "un point de vigilance essentiel" pour le Sénat Alors que le gouvernement souhaite laisser la possibilité aux exploitants de vérifier l’identité du détenteur du pass vaccinal, "on sera très vigilants sur le fait qu’une personne qui n’est pas habilitée à avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments d’identité d’une personne ne puisse pas y avoir accès. Il faut trouver les moyens d’un contrôle le plus objectif possible", a prévenu le sénateur du Rhône François-Noël Buffet. 12:37 - Le calendrier prévu par le gouvernement est-il menacé ? Les discussions entre les députés ayant été interrompues deux soirs de suite au Palais Bourbon, et 450 amendements restant au programme de ce mercredi, le Sénat ne devrait pouvoir se saisir du texte qu'à partir de ce jeudi 6 janvier. "On imagine que le texte pourrait arriver demain matin. Mais tout cela n’est qu’hypothétique", a affirmé François-Noël Buffet. Le ministre de la Santé Olivier Véran devrait être auditionné avant l’examen du texte en commission des lois "peut-être, jeudi après-midi". "Je ne suis pas certain que l'on tienne le délai du 15 janvier", a annoncé le président de la commission des lois du Sénat sur Public Sénat. 11:59 - Les débats reprennent à 15 heures à l'Assemblée nationale Après la seconde suspension des débats sur le projet de loi du pass vaccinal, l’Assemblée nationale reprend les discussions à 15 heures et devrait achever le débat ce soir. Une partie des députés de l’opposition souhaitent que le Premier ministre Jean Castex s’explique sur les propos d’Emmanuel Macron à l'Assemblée, sous menace d’entraver la poursuite des discussions. 11:15 - 450 amendements doivent être encore examinés à l'Assemblée Ce mercredi se tiennent un Conseil de défense et un Conseil des ministres qui devraient aborder le pass vaccinal. 450 amendements doivent encore être examinés à l’Assemblée nationale. 10:30 - Un amendement sur la "repentance" prévu dans le texte de loi Le gouvernement a prévu dans son texte de loi un amendement sur la "repentance", pour les détenteurs de faux pass sanitaire souhaitant se faire vacciner. "Si les personnes qui ont un faux pass reconnaissent leur erreur et se font vacciner, nous serons indulgents, s'ils ne le font pas nous les condamnerons" avait indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran sur France 2. 10:01 - Les députés LR opposés à l'amende de 1 000 euros par salarié en entreprise Durant les débats sur le pass vaccinal au sein de l'Hémicycle, les députés LR se sont également opposés à l'amendement du gouvernement de 1000 euros par salarié pour les entreprises qui n'appliquent pas le télétravail. 09:01 - Yannick Jadot opposé au pass vaccinal Invité de LCI mardi soir, le candidat écologiste à l'élection présidentielle Yannick Jadot a indiqué que les députés qui soutiennent sa candidature "vont unanimement voter contre ce pass vaccinal". Et de préciser : "Nous soutenons la vaccination, aller chercher chaque personne, les convaincre de se faire vacciner. Mais cette loi pose de très inquiétantes questions." 08:43 - Marine Le Pen souhaite supprimer le pass vaccinal pour les moins de 18 ans Plusieurs amendements pour relever l'âge d'obtention du pass vaccinal à 18 ans ont été rejetés. Parmi lesquels, celui de la candidate à la présidentielle du Rassemblement national Marine Le Pen. "Quels sont les bénéfices individuels que vous pouvez justifier pour vacciner cette tranche d'âge ?" s'est-elle interrogée. "Je souhaiterais que vous nous donniez précisément le nombre d'enfants de 12 à 18 ans qui ont été hospitalisés pour le Covid", a-t-elle ajouté hier soir. LIRE PLUS

Le projet de loi "pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal" doit être encore examiné à l'Assemblée nationale, avant son entrée au Sénat le vendredi 7 janvier. Le gouvernement souhaite que le pass vaccinal entre en vigueur à partir du 15 janvier mais l'agenda du gouvernement a été chamboulé alors que la majorité des députés a suspendu les débats dans la nuit de lundi à mardi, puis de mardi à mercredi suite aux propos polémiques d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés dans une interview accordée au Parisien le 4 janvier. Si, in fine, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale devrait valider le projet de loi, le Sénat, qui examine le texte de loi prochainement, pourrait ralentir son adoption.

Avec cette mesure, le gouvernement vise clairement à "faire peser la contrainte sur les non-vaccinés" selon les mots du Premier ministre le vendredi 17 décembre en conférence de presse, qui juge qu'il n'est "plus possible" d'avoir près de 5,3 millions de non-vaccinés dans le pays. Lors de sa prise de parole, Jean Castex a rappelé l'importance de la vaccination et du rappel notamment dans la "course de vitesse" contre le Covid-19 et le variant Omicron qui est devenu majoritaire sur le territoire. Par ailleurs, il a précisé que cette loi devrait permettre de "durcir les contrôles et les sanctions contre les faux pass".

Si la loi est adoptée, les lieux soumis à ce nouveau pass seront les mêmes que ceux actuellement soumis au pass sanitaire, puisqu'il s'agit d'une transformation de ce dernier, à l'exception des établissements de santé où le pass sanitaire restera en vigueur. Il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid sous certaines conditions) pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, bars et cafés , y compris les terrasses.

, y compris les terrasses. Trains de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés).

(TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés). Campings, hôtels et centres de vacances dans certains cas seulement : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

: le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures. Les stades et autres établissements sportifs de plein air : le pass est requis pour entrer dans un stade.

: le pass est requis pour entrer dans un stade. Stations de ski : le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques.

: le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques. Musées et monuments : A l' Arc de Triomphe , la Tour Eiffel, le château de Versailles ou tout autres musées et monuments, le pass est requis.

: A l' , la Tour Eiffel, le ou tout autres musées et monuments, le pass est requis. Parcs d'attraction : le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le Parc Astérix , le Futuroscope ou Disneyland Paris .

: le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le , le Futuroscope ou . Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

: l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs. Cinéma : le pass est en vigueur dans les salles de cinéma.

: le pass est en vigueur dans les salles de cinéma. Théâtres et autres salles de spectacle : théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs.

: théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs. Salon et foires : une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes.

: une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes. Casinos et autres salles de jeux : les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu.

: les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Lieux de culte : les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière.

: les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière. Mariages : si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est.

: si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est. Croisières en bateau : le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents.

: le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents. Discothèques : les boîtes de nuit sont soumises au pass.

: les boîtes de nuit sont soumises au pass. Centres commerciaux et grands magasins : le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet.

: le pass vaccinal peut être requis sur décision du préfet. Voyage : le pass est obligatoire pour les liaisons entre la France hexagonale et la Corse ou encore, la France métropolitaine et l'Outre-mer.

Si la possibilité d'obliger les salariés à présenter un pass vaccinal à leur entreprise pour pouvoir travailler a été envisagée, les échanges avec les représentants des salariés et du patronat ont amené le gouvernement à revoir sa position sur le sujet. L'hypothèse ne figurera donc pas dans le projet de loi.

Plus d'une dizaine de pays utilisent déjà le pass vaccinal dans le monde. Récemment, la Suède a opté pour le pass vaccinal à partir du 1er décembre pour les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. Une nouvelle mesure qui intervient alors que le pays possède un des plus faibles taux d'incidence (197 cas pour 100 000 habitants) en Europe. Depuis le 18 novembre, la République Tchèque utilise également ce système. Pour entrer dans les commerces et les restaurants, les hôtels, les musées ou les événements sportifs, il faut être vacciné ou guéri du Covid-19. Plus strict encore, la Lettonie qui a annoncé que les députés non vaccinés sont suspendus de leurs fonctions depuis le 15 novembre. Une décision qui devrait durer au moins jusqu'en juillet 2022 puis sera réexaminée tous les deux mois. Enfin, l'Estonie qui allie la technologie et le passeport vaccinal. En effet, le pays avait lancé un "passeport immunitaire" numérique en juin 2021 pour tous les salariés du pays. Ainsi, une fois les salariés arrivés sur leur lieu de travail, ils doivent présenter leur téléphone portable à une borne qui analyse leur système immunitaire face au Covid-19.