Station de ski : les remontées mécaniques fermées en février, quels remboursements ?

STATION DE SKI et COVID - A une semaine des vacances de février, le Premier ministre a confirmé que les remontées mécaniques resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre. En cas d'annulation, la plupart des acteurs de la montagne prévoient le remboursement de votre séjour.

[Mis à jour le 1er février 2021 à 20h36] Ce lundi 1er février 2021, le Premier ministre Jean Castex a confirmé aux professionnels de la montagne que les remontées mécaniques resteront fermées tout le mois de février en raison de l'épidémie de coronavirus. "L'évolution de la situation sanitaire ne nous permet pas à ce stade de rouvrir les remontées mécaniques", a expliqué Matignon, en observant qu'il n'y a "pas de tendance à la réouverture générale" chez nos voisins européens. Cette décision a été prise pour éviter les rassemblements, mais aussi les accidents de ski qui peuvent encombrer les urgences.

A l'approche des vacances de février, qui se déroulent entre le 6 février et le 8 mars 2021, les amateurs de la montagne vont-ils renoncer à leurs voyages, alors que le ski alpin est l'activité principale des stations de ski en hiver ? "Il y aura sûrement des annulations mais aussi, espérons-le, des réservations. Je table donc sur 70% de fréquentation grâce à une offre d'activités renforcée par rapport à celle de Noël", a commenté Laurent Garcia, le directeur de l'office de tourisme de Loudenvielle-Peyragudes (Hautes-Pyrénées) au Figaro.

Luges, raquettes, ski de randonnée ou de fond, patins à glace... les stations de ski proposent de profiter autrement de la neige ce mois de février 2021. Mais certains préféreront quand même annuler leur séjour au ski, et vous retrouverez ci-dessous toutes les informations sur les types de remboursements. On vous détaille également ci-dessous ce qui est ouvert ou fermé dans les stations de ski, ainsi qu'une sélection des activités de plein air proposées dans certaines stations de ski françaises.

Si les remontées mécaniques restent fermées, rendant impossible la pratique du ski alpin, les stations de ski françaises restent ouvertes durant les vacances de février, et des activités de plein air sont autorisées (voir plus bas dans le détail).

Si la menace d'un nouveau confinement plane pour le mois de février, pouvant empêcher la circulation des vacanciers, le Premier ministre Jean Castex a annoncé cependant le 14 janvier qu'"il est trop tôt pour dire si l'on va limiter les déplacements pour les vacances de février, mais je ne recommande pas d'annuler les réservations, nous adapterons en fonction des circonstances".

Cependant, le secrétaire d'État chargé du Tourisme a demandé aux Français, le 22 janvier sur BFM Business, d'être prudents sur les déplacements pendant les vacances de février. Quoi qu'il en soit, la SNCF prévoit le remboursement ou l'échange des billets de train jusqu'au 7 mars 2021.

Amateur de ski alpin, vous souhaitez annuler vos vacances de février ? La plupart des acteurs de la montagne prévoient le remboursement de l'hébergement, du forfait de ski et de la location du matériel en cas d'annulation, en raison de l'évolution de la situation sanitaire du Covid-19.

Remboursement de l'hébergement

Selon le président du Syndicat national des résidences de tourisme, interrogé par le Parisien, "la grande majorité" des professionnels de l'hôtellerie ont "inscrit une clause d'annulation du séjour en cas de fermeture des remontées mécaniques ou des stations, sur décision du gouvernement, dans les conditions de vente". Le remboursement peut comprendre également les forfaits de ski et la location du matériel, dans le cas d'un séjour tout compris. Quoi qu'il en soit, il convient de vérifier les conditions d'annulation auprès de son tour-opérateur. En ce qui concerne les plateformes de réservation entre particuliers, les conditions d'annulation et de remboursement diffèrent d'un hôte à l'autre.

Etant donné le nombre important de demandes de remboursement, il est actuellement déconseillé d'appeler ces plateformes par téléphone, mais plutôt de leur envoyer un e-mail en spécifiant le numéro de la réservation ou du dossier, la date du séjour et ses coordonnées.

Remboursement du forfait de ski

D'un exploitant à l'autre, les conditions de remboursement diffèrent, mais vous obtiendrez au minimum une remise sur votre forfait. En général, les forfaits non utilisés sont intégralement remboursés et une remise sur le forfait de l'hiver prochain est appliqué sur les forfaits saison. Il convient de vérifier l'information dans les conditions générales de vente.

Remboursement de la location de matériel

Selon Ski Info, les principales enseignes de location de matériel de ski ou de snowboard que sont Sport 2000, Intersport, Skimium ou Skiset assurent le remboursement intégral de votre location, y compris les frais de dossier, du moment que vous avez annulé votre réservation suffisamment à l'avance (en général, 48 heures à l'avance).

Remboursement des cours de ski

Toujours selon Ski Info, la majorité des écoles de ski (ESF, ESI etc.) invite les clients à prendre contact par email avec leur antenne locale pour toutes informations en rapport avec le remboursement de cours réservés non effectués.

Les stations de ski de France restent ouvertes et ne peuvent assurer qu'un service "minimum" jusqu'à nouvel ordre, avec les commerces qui peuvent rester ouverts comme les épiceries, les magasins de souvenirs et de sports, les pharmacies et les centres médicaux.

Le Premier ministre Jean Castex l'avait expliqué en conférence de presse à la fin du mois de novembre : "Bien entendu, il sera loisible à chacun (...) de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces - hors bars et restaurants - qui seront ouverts."

Si l'exécutif a renoncé à ouvrir les remontées mécaniques dans les stations de ski au mois de février, rendant impossible la principale activité de ses vacanciers, à savoir le ski alpin, d'autres activités sont toutefois toujours praticables, comme le ski de randonnée, le ski de fond, les raquettes ou la luge.

Compte-tenu de la situation sanitaire de la Covid-19, "toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs sont fermés au public", a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Les bars, les restaurants, les clubs et les villages de vacances restent fermés. De nombreux établissements de restauration proposent toutefois la vente à emporter et de nombreuses activités de plein air restent praticables.

Si vous vous rendez dans une station de ski française, vous pouvez y pratiquer la luge, le traîneau à chiens, le ski nordique, le ski de fond et le ski de randonnée, mais pas le ski alpin. Pour les jeunes enfants, bien évidemment, les jardins de neiges sont accessibles. Rien n'est perdu, donc, pour les professionnels de la montagne. Découvrez ci-dessous notre sélection des stations de ski françaises qui proposent des myriades d'activités en dehors du ski alpin :

Le secteur de la montagne va vivre une saison blanche et on peut désormais dire qu'elles retrouveront une activité normale au plus tôt en 2022. Pas de réouverture des remontées mécaniques donc, au mois de février 2021, compte tenu de la situation sanitaire préoccupante... Alors que la réouverture des remontées mécaniques au mois de février aurait pu "assurer la survie de l'écosystème montagne" et "limiter l'impact social", cette décision est "d'une tristesse absolue", a déclaré le président de Domaines skiables de France Alexandre Maulin à l'AFP. "On avait placé nos tout derniers espoirs dans le fait de faire février" et "on vient de prendre un coup de massue dans la gueule", a-t-il ajouté.

Les remontées mécaniques des stations de ski restent fermées en février, sans aucune date de réouverture envisagée pour le moment. Faute de remontées mécaniques, la fréquentation des stations de ski s'est déjà effondrée à "20 ou 30%", "contre 95% d'ordinaire" lors des vacances de Noël.

En Espagne, les stations de ski ont ouvert leurs remontées mécaniques (à part en Aragon, dans les Pyrénées) mais les contrôles à la frontière sont renforcés. Les skieurs français sont acceptés à condition de se soumettre à un test PCR et à une période d'isolement de 7 jours en cas de résultat positif. En Andorre en revanche, les pistes des stations de ski ne sont accessibles qu'aux résidents de la principauté. En Suisse, les stations de ski restent ouvertes, mais les magasins non essentiels et les restaurants sont fermés. L'Italie a de son côté repoussé l'ouverture de ses remontées mécaniques, comme la France...

Les 350 stations de ski de France représentent 10 milliards d'euros de retombées économiques et 120 000 emplois saisonniers. Afin d'indemniser les pertes de recettes occasionnées, le dispositif d'activité partielle est désormais étendu aux entreprises du secteur des sports d'hiver "afin de permettre sans tarder aux professionnels du secteur de sécuriser les embauches de saisonniers" et ce "jusqu'à la reprise d'activité dans les stations".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les acteurs de la montagne sont désormais indemnisés de leurs charges fixes, quel que soit le chiffre d'affaires, dans la limite de 3 millions d'euros, afin de les aider à passer le "choc sans précédent" de la crise sanitaire, a également annoncé Matignon. Les commerces de matériel de ski et autres activités sont éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité et celles du plan Tourisme.