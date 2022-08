Pass culture : étendu aux élèves de 6e, comment ça marche ?

PASS CULTURE. A l'approche de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron a étendu le dispositif gouvernemental aux élèves de sixième, alors qu'il était jusqu'à présent réservé aux jeunes de 15 à 18 ans. Comment l'obtenir et pour combien de temps ?

[Mis à jour le 25 août 2022 à 12h52] Ce jeudi 25 août, au cours de la réunion de rentrée des recteurs d'académie qui s'est tenue à la Sorbonne à Paris, le président de la République Emmanuel Macron a étendu le pass culture aux élèves dès la classe de sixième, tandis qu'il était jusque là réservé exclusivement aux jeunes de 15 à 18 ans.

"Nous voulons l'école pour tous. L'école doit être le terreau où grandit l'égalité des chances, pas le terrain des reproductions sociales. L'école doit être un vivier brassé par la solidarité républicaine, vivifié de bout en bout par la même foi dans l'effort et dans la transmission", a affirmé Emmanuel Macron au cours de cette réunion.

Sous forme d'application à télécharger sur son smartphone ou son ordinateur, le pass culture permettra d'accéder à un crédit de 20 euros pour les jeunes de la 6e à 15 ans, et de 30 euros pour les personnes âgées de 16 et 17 ans. Outre cette somme versée sur l'application mobile, une part "collective" est allouée aux établissements scolaires, pour permettre des sorties scolaires. Ces crédits, qui peuvent être reportés d'une année à l'autre, doivent être épuisés d'ici les 18 ans du bénéficiaire. Pour les personnes âgées de 18 ans, le crédit est de 300 euros, valable 24 mois, utilisable pour des offres culturelles numériques (100 euros) ou "physiques" (200 euros) après inscription et remplissage d'un dossier.

Comment les jeunes peuvent en profiter ? On vous détaille toutes les conditions d'accès, ainsi que le catalogue d'offres mis à disposition par le pass culture :

Ces conditions sont requises pour bénéficier du Pass culture :

Avoir 18 ans et pas plus ! (on peut l'activer jusqu'à la veille de ses 19 ans). Le pass peut être utilisé pendant 24 mois au total à partir de l'activation de votre compte.

. Le pass peut être utilisé pendant 24 mois au total à partir de l'activation de votre compte. Depuis la rentrée 2022, les jeunes de la 6e à 18 ans peuvent en bénéficier .

Résider en France métropolitaine ou dans l'un de ces départements Outre-mer : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion.

: Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. Les personnes de 18 ans n'ayant pas la nationalité française sont éligibles s'ils vivent en France depuis un an.

Une application mobile nommée Pass culture est désormais accessible gratuitement. Il suffit de la télécharger sur GooglePlay pour les téléphones Android ou sur l'AppleStore pour les iPhone. Un site internet a également été mis en ligne : https://pass.culture.fr/. Il faut alors remplir un dossier d'inscription. Plusieurs documents sont nécessaires pour justifier de son identité et vérifier si les conditions d'éligibilité sont remplies.

Une copie de la pièce d'identité.

Un justificatif de domicile ou attestation d'hébergement.

L'inscription est ensuite vérifiée et confirmée par l'envoi d'un e-mail. Une fois son dossier validé, la personne éligible peut alors créer son compte et le voit crédité. Les spectacles, activités ou produits culturels sont à réserver directement dans l'appli en accédant au catalogue. Chaque réservation voit son montant prélevé sur le solde alloué. En échange, l'utilisateur reçoit un QR Code à présenter à l'entrée ou en magasin.

L'application pass culture comprend des fonctions de géolocalisation permettant de proposer des offres culturelles à proximité. Sorties cinémas mais aussi expositions ou rencontres culturelles sont ainsi proposées. Des cours ou des séances de disciplines artistiques font également partie du catalogue.

Le pass culture permet également de s'abonner à des services de streaming comme Deezer pour la musique, OCS, FilmoTV ou Canal + pour les séries TV ou des abonnements de presse en ligne. Autre possibilité, acheter des biens culturels "physiques", comme des livres, des disques ou un instrument de musique. L'utilisateur choisit son livre, cd, dvd... puis le retire en librairie, magasin musical ou grande enseigne, comme la Fnac partenaire de l'opération.

Le pass culture permet de s'abonner à des offres de streaming. Tenk, une plateforme de cinéma documentaire, est notamment disponible mais aussi OCS, FilmoTV ou Canal +. Netflix n'en fait pas partie, comme Amazon Prime et Disney. "Nous leur expliquons que ce sera sans doute le cas le jour où Netflix remplira ses obligations fiscales et de participation au financement de la création française", expliquait fin 2020 le directeur de Pass culture Damien Cuier.

Oui, mais seuls certains sont proposés. Il s'agit de ceux éligibles au crédit d'impôt jeux vidéo et au fonds d'aide aux jeux vidéo. Sont exclus également ceux présentant un contenu violent ou pornographique.