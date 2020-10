"Commerces ouverts ou fermés durant le confinement ? La liste des magasins"

COMMERCES OUVERTS / FERMES - Au cours de ce nouveau confinement du 30 octobre au 1er décembre 2020 en France, les commerces jugés "non essentiels" ferment leurs portes comme les restaurants, les coiffeurs ou les magasins de vêtements. Mais il existe davantage d'exceptions par rapport au confinement du printemps face au coronavirus. Voici la liste des magasins ouverts ou fermés lors du reconfinement.

[Mis à jour le 29 octobre 2020 à 10h21] Un confinement national entre en vigueur du vendredi 30 octobre jusqu'au 1er décembre 2020, au minimum. "Les commerces (...), les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés", a déclaré le président de la République lors de son allocution au JT de 20 heures mercredi. L'arrêté du 15 mars 2020, qui était déjà entré en vigueur lors du confinement de ce printemps, rappelle la liste des commerces qui peuvent rester ouverts et ceux qui doivent rester fermés, car définis comme non essentiels à la vie de la Nation.

Cependant, par rapport au confinement du printemps dernier, "quelques aménagements" ont été apportés, comme "les guichets des services publics" qui "resteront ouverts". Egalement, "les marchés couverts et en plein air seront ouverts", a confirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur RTL ce jeudi matin, tout comme les parcs et jardins. Les fleuristes vont malheureusement fermer mais seront encore ouverts ce week-end pour la Toussaint.

Le chef de l'Etat a également annoncé une réévaluation du dispositif tous les quinze jours : "Si d'ici quinze jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël", a-t-il annoncé lors de son allocution au JT de 20 heures. Découvrez, ci-dessous, la liste complète des établissements ouverts ou fermés durant ce deuxième confinement :

Dans les commerces essentiels qui restent ouverts en France, un cahier des charges stricte est imposé à tous les commerçants pour limiter le nombre de clients. Le port du masque est obligatoire pour les personnels et les clients tout comme la distanciation physique. Découvrez la liste des magasins et commerces ouverts, avec en gras les nouveautés par rapport au confinement du printemps dernier :

Supérettes

Supermarchés

Hypermarchés

Marchés de plein air et halls couvertes autorisés sauf refus du maire ou du préfet pour des raisons de sécurité.

Magasin d'alimentation générale

Magasin de produits surgelés

Primeurs

Bouchers

Poissonniers

Boulangers

Pâtissiers

Cavistes

Autres magasins spécialisés en détail alimentaire

Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Marchands de journaux

Papeteries

Bureaux de tabac

Pharmacies

Opticiens

Magasins d'articles médicaux et orthopédiques

Magasins pour les animaux de compagnie

Blanchisserie-teinturerie

Pressings

Stations-service

Garages automobiles

Magasins de moto et de vélo

Magasins nécessaires aux exploitations agricoles

Magasins d'équipement informatique

Commerce d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels

Commerce de matériels de télécommunication

Magasins de matériaux de construction, quincailleries, peintures et verres

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin

Hôtels et hébergements de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Services funéraires

Cimetières

Parcs et jardins

Bureaux de poste

Agences d'intérim

Pôle Emploi

CAF

Guichets des impôts

Guichets des mairies

Commissariats

Préfectures

Banques et assurances

Tous les commerces qui ne sont pas "essentiels" à la vie de la Nation, tels qu'ils sont définis par l'arrêté, sont fermés. "Ce sont des mesures extrêmement difficiles. Nous espérions que les Français puissent aller une ou deux heures par jour dans des commerces non alimentaires" a regretté le directeur général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Le chef de l'Etat a avancé une prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de la perte de chiffre d'affaires de ces établissements. Découvrez la liste ci-dessous :