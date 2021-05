"Commerces : quels magasins et activités rouvrent ce 19 mai ?"

COMMERCE et DECONFINEMENT. A la date du 19 mai 2021, les magasins et rayons non essentiels, les centres commerciaux et certaines activités culturelles et de loisirs rouvrent leurs portes dans toute la France. La réouverture de ces commerces a lieu suivant un protocole sanitaire renforcé et des jauges réduites.

[Mis à jour le 18 mai 2021 à 18h27] Ce mercredi 19 mai 2021, tous les commerces, y compris les centres commerciaux, rouvrent leurs portes dans l'Hexagone. Dans le secteur de la culture et des loisirs, les cinémas, les musées, les monuments, les théâtres et autres salles de spectacles reprennent leur activité à compter du 19 mai, avec des jauges réduites. A cette même date, les terrasses des restaurants et bars peuvent rouvrir, avec une jauge de 50%, et un maximum de six personnes à table, assises. Les salles de sport et piscines peuvent rouvrir pour les publics prioritaires.

Afin d'accompagner la réouverture des commerces et activités culturelles, le couvre-feu est par ailleurs décalé à 21 heures. Jusqu'à présent, seuls "les commerces vendant des biens et des services de première nécessité", étaient ouverts, découvrez la liste ci-dessous, de toutes les réouvertures au 19 mai, ainsi que le nouveau protocole sanitaire mis en place en raison de la situation sanitaire du Covid-19.

Ce mercredi 19 mai 2021, l'ensemble des commerces de biens "non essentiels", définis par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, rouvrent enfin leurs portes aux clients, avec un nouveau protocole sanitaire renforcé. Découvrez la liste :

Enseignes d'habillement

Centres commerciaux de 10 000 m² et plus

Boutiques non-alimentaires de 10 000 mètres carrés et plus

Marchés ouverts et couverts

Magasins de jouets

Horlogers

Bijoutiers

Instituts de beauté et de pédicure non-médicale

Salons de manucure

Salons de massage

Prestations de service à domicile

Studios de tatouage et de piercing

Stations thermales

Casinos

Zoos

Chapiteaux

Salles de spectacle

Salles de fête

Salles polyvalentes

Théâtres

Musées

Galeries d'art

Monuments

Salles d'expositions

Quels rayons rouvrent dans les grandes surfaces dès le 19 mai ?

Découvrez la liste des produits jugés "non essentiels", jusqu'à présent interdits à la vente dans les rayons de grande surface, qui vont réintégrer les supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et autres magasins de vente de plus de 400 m², ce 19 mai :

Rayon textile

Rayon chaussures

Rayon prêt-à-porter

Rayon bijouterie

Rayon décoration et arts de la table

Rayon ameublement

Rayon gros électroménager

Rayon jouets

Quel protocole sanitaire à la réouverture des commerces ?

Des mesures de freinage contre le Covid-19 sont mises en place à l'échelle nationale dans les commerces à compter du 19 mai, à savoir :

Port obligatoire du masque dès l'âge de 11 ans.

Mise à disposition de produit hydro-alcoolique à l'entrée du magasin, dont l'utilisation est obligatoire dès l'âge de 11 ans.

Affichage des mesures sanitaires et des gestes barrières à respecter.

Affichage de la capacité maximale d'accueil à l'entrée du magasin.

Affichage des horaires d'ouverture et d'affluence à l'entrée du magasin.

Affichage de la distanciation physique près des caisses.

Invitation à télécharger l'application TousAntiCovid.

Contrôle de la jauge dans les magasins par une personne à l'entrée ou par un dispositif de comptage pour les centres commerciaux de plus de 400 m² uniquement. (Voir plus bas le calendrier des jauges à respecter)

Sens de circulation unique à l'entrée et dans le magasin recommandé.

Marquage au sol recommandé près des caisses pour faire respecter la distanciation physique.

Marquage au sol recommandé à l'extérieur en cas de file d'attente pour faire respecter la distanciation physique.

Mise en place d'un système de rendez-vous ou de réservation de créneau horaire recommandés.

Commande en ligne recommandée.

Nettoyage des locaux

Ventilation des locaux, naturelle ou mécanique, par deux points distincts lorsque cela est possible. Dans un avis du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) publié le 28 avril relatif à l'aération et la ventilation des ERP (Etablissements Recevant du Public) dans le contexte de la pandémie Covid-19, il est recommandé "d'effectuer une aération des espaces clos des ERP en présence des personnes et d'ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures. Dans les situations ou l'aération n'est actuellement pas possible ou insuffisante (ex. fenêtres bloquées), des solutions techniques doivent être mises en place (par ex. abattants ou aérateurs dans la partie supérieure des fenêtres, ventilation par insufflation, etc.).

Quelle jauge d'accueil à la réouverture des commerces ?

Le respect strict des gestes barrières comme le port du masque, mais aussi des jauges limitées, qui s'apprécient sur l'ensemble de la surface de vente, sont à appliquer suivant le calendrier présenté par le gouvernement :

19 mai : jauge de 8 m² par client. Nota bene : une tolérance est accordée pour les personnes accompagnées d'une même unité sociale (familles par exemple) ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé etc.).

: jauge de 8 m² par client. : une tolérance est accordée pour les personnes accompagnées d'une même unité sociale (familles par exemple) ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé etc.). 9 juin : jauge de 4 m² par client.

: jauge de 4 m² par client. 30 juin : jauge à 100% de l'effectif.

Quelle réouverture des salles de spectacle, de jeux et zoos ?

Ce mercredi 19 mai, les cinémas, musées, monuments, théâtres et autres lieux de spectacles assis rouvrent également. Une jauge est là aussi instaurée, de 35 % de sa capacité d'accueil maximale, avec un plafond à 800 spectateurs. Les chapiteaux, les zoos, les salles de jeux et les casinos, sont les premiers sur la liste à rouvrir, devant les parcs d'attractions. Découvrez la liste des établissements concernés par une réouverture ce mercredi 19 mai :

Théâtres (jauge réduite à 35%)

Salles de spectacle (jauge réduite à 35%)

Cinémas (jauge réduite à 50%)

Musées (jauge de 8 m² par personne)

Monuments (jauge de 8 m² par personne)

Salles d'expositions (jauge de 8 m² par personne)

Conservatoires et écoles de musique (jauge réduite à 35%)

Salles de jeux - casinos, bowlings (jauge réduite à 35%, les activités avec contact restent fermées).

Chapiteaux (jauge réduite à 35%)

Zoos (jauge réduite à 50%)

Les parcs d'attraction peuvent rouvrir à compter du 9 juin. Mais chacun propose des dates de réouverture différentes, le temps de s'organiser. Découvrez les dates de réouverture des principaux parcs d'attraction de France :

Parc Astérix : 9 juin

Futuroscope : 9 juin

Walibi Rhône-Alpes : 9 juin

Le Pal : 9 juin

Puy du Fou : 10 juin

Mer de Sable : 12 juin

Parc Spirou : 12 juin

Parc Saint Paul : 12 juin

Disneyland Paris : 17 juin

Fraispertuis City : 3 juillet

Les restaurants, bars et café vont commencer par rouvrir leur terrasse ce mercredi 19 mai. Toutefois, les terrasses ne pourront rouvrir qu'à 50% de leur capacité d'accueil à l'exception des restaurants d'hôtels et des petites terrasses de moins de 10 tables. Pour toutes les terrasses, les tables sont limitées à 6 personnes maximum, assis. A partir du 9 juin, le protocole sera assoupli avec l'ouverture des salles intérieures, toujours pour des tables de six personnes maximum et à 50% de leur capacité d'accueil, sauf pour les terrasses, à 100%. Enfin, le 30 juin, un point d'étape sera fait et pourrait permettre d'alléger ce dispositif.

Pour les salles de sport et piscines couvertes ou non, même date de réouverture du 19 mai. Leur réouverture se fait pour le moment avec des jauges limitées à 35 %, et une ouverture uniquement pour les publics prioritaires (mineurs en milieu scolaire, en périscolaire et pour les activités extrascolaires).

Salles de sport (jauge réduite à 35 %, ouverture uniquement pour les pratiquants prioritaires)

Piscines couvertes ou non (jauge réduite à 35 %, ouverture uniquement pour les pratiquants prioritaires)

On ne la connaît pas encore. Les établissements, fermés depuis le 16 mars 2020, sont dans l'attente... Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises, fixera une date de réouverture des discothèques à compter du 15 juin prochain.