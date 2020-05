Plages ouvertes ou fermées : liste par départements, La Grande Motte sur réservation

PLAGE OUVERTE - De nombreuses plages du littoral atlantique et méditerranéen sont accessibles au public, mais en mode dynamique, à l'exception de certaines plages de Corse, et de celle de La Grande Motte, sur réservation. Consultez notre liste des plages ouvertes par départements.

[Mis à jour le 26 mai 2020 à 16h53] Afin de respecter les mesures sanitaires face au coronavirus, de nombreuses plages de France sont ouvertes au public en mode "dynamique" : seule la baignade, la promenade, les activités sportives et de loisir individuelles, la pêche de loisir et les activités de plaisance y sont autorisés. Les bains de soleil sont seulement autorisés dans certaines plages de Corse, à La Grande Motte dans l'Hérault et à Leucate dans l'Aude, premières villes de France à organiser un système de plage "statique" sur réservation.

Ce sont 252 emplacements installés sur 2 000 mètres carrés sur la plage communale de La Grande Motte. Réservables gratuitement en ligne à la mi-journée sur le site de l'office du tourisme, ces "carrés réservés" permettent de se poser sur le sable pour bronzer sans port de masque, à 2, à 4 ou à 6 personnes maximum, même s'il est interdit d'y manger, de téléphoner, de fumer ou de s'y rendre avec des animaux. Il en est de même, mais sans marquages au sol, sur la plage du Kyklos à Port-Leucate, avec des réservations gratuites sur créneaux de 4 heures via ce dispositif en ligne.

Sur toutes les autres plages, les bains de soleil, les sports et activités collectifs, les pique-niques, les barbecues, la consommation d'alcool, les rassemblements de plus de 10 personnes, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits.

Découvrez ci-dessous, parmi les 25 départements sur les 96 de la métropole qui ont une façade littorale, et parmi les 5 départements d'Outre-Mer, ceux qui ont rouvert leurs plages, et sous quelles conditions. Pour une recherche ciblée par département, aidez-vous de notre sommaire ci-contre.

Sur les 16 communes littorales du département, à ce jour, seules les communes de Beaulieu, Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer ne rendent pas accessibles leurs plages. Voici la liste des communes dont les plages sont ouvertes : Menton, Roquebrune-Cap Martin, Cap d'Ail, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes, Cannes, Mandelieu, Théoule-sur-Mer, Vallauris-golfe-Juan.

Sur le créneau 6h-21h, les plages suivantes sont accessibles avec les interdictions de déconfinement habituelles, et les activités nautiques prohibées en plus, sauf dérogation préfectorale (voir le communiqué préfectoral) :

Bages : étang de Bages-Sigean

: étang de Bages-Sigean Fleury d'Aude : plage de Saint-Pierre la mer et plage des cabanes

: plage de Saint-Pierre la mer et plage des cabanes Gruissan : plage de Mateille Nord, plage de Mateille Sud, plage des chalets, plage de la vieille nouvelle, étang de l'Ayrolle, étang de Mateille, étang des Ayguades, plan d'eau de la rue du Fortin

: plage de Mateille Nord, plage de Mateille Sud, plage des chalets, plage de la vieille nouvelle, étang de l'Ayrolle, étang de Mateille, étang des Ayguades, plan d'eau de la rue du Fortin La Palme : plage du Rouet

: plage du Rouet Leucate : plage des Coussoules, plage de Leucate-Plage, plage du Mouret, plage de la zone naturiste, plage de Port-Leucate, étang de Salses Leucate, plage du Kyklos en mode statique sur réservation gratuite, par créneaux de 4 heures.

: plage des Coussoules, plage de Leucate-Plage, plage du Mouret, plage de la zone naturiste, plage de Port-Leucate, étang de Salses Leucate, plage du Kyklos en mode statique sur réservation gratuite, par créneaux de 4 heures. Narbonne : plage de Narbonne Plage

: plage de Narbonne Plage Port la Nouvelle : plage de la vieille nouvelle, plage du front de mer, plage des Montilles

Les plages suivantes ont rouvert sur décision du préfet :

Arles : Piémanson, le Grau de la Dent et Beauduc,

: Piémanson, le Grau de la Dent et Beauduc, Port-Saint-Louis-du-Rhône : Napoléon, la Gracieuse, Carteau et Olga

: Napoléon, la Gracieuse, Carteau et Olga Fos-sur-Mer : Cavaou et Grande plage

: Cavaou et Grande plage Martigues : Verdon, Sainte-Croix, Carro, et Ferrières

: Verdon, Sainte-Croix, Carro, et Ferrières La Ciotat : la grande plage et la plage Lumière

A partir du lundi 25 mai, ce sera au tour des plages des communes suivantes :

Sausset

Carry-le-Rouet

Port-de-Bouc

Le 27 mai, ce sera au tour des plages de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. A Marseille et Cassis, la réouverture des plages est prévue pour le 2 juin.

La plage de Deauville est ouverte uniquement de 6 heures à 9 heures, aux seules fins de la pratique de la marche et de l'entraînement des chevaux (voir l'arrêté préfectoral). Les autres plages accessibles sont visibles dans la carte ci-dessous, publiée par la préfecture du Calvados. Attention, "les modalités d'ouverture des plages sont spécifiques à chacune d'entre elle, référez-vous aux arrêtés préfectoraux et municipaux pour plus d'informations."

Selon un arrêté préfectoral, les plages qui ont rouvert sont celles des communes d'Angoulins, Ars-en-Ré, Aytré, Bourcefranc-Le Chapus, Chatelaillon-Plage, Dolus d'Oléron, Fouras, Ile d'Aix, La Brée-les-Bains, La Couarde-sur-Mer, La Flotte, La Tremblade, La Rochelle, Le Bois-Plage-en-Ré, Le Château-d'Oléron, Le Grand-Village-Plage, Les Mathes-La Palmyre, Les Portes-en-Ré, L'Houmeau, Loix, Marennes-Hiers-Brouage, Meschers, Port des Barques-Île Madame, Rivedoux-Plage, Royan, Saint-Denis d'Oléron, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Georges d'Oléron, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, Sainte-Marie-de-Ré, Vaux-sur-Mer.

La quasi-totalité des plages corses ont rouvert, du matin au soir, avec l'autorisation de faire des activités "dynamiques" et de prendre des bains de soleil (sauf sur les plages de Pietrosella, Albitreccia et Grosseto-Pugna dans le sud du golfe d'Ajaccio), a expliqué le préfet de Corse Franck Robine lors d'une conférence de presse.

Trois communes de Corse-du-Sud restent quant à elles fermées jusqu'à nouvel ordre : Coti-Chiavari dans le sud du golfe d'Ajaccio, Appietto et Alata dans le Golfe de Lava au nord d'Ajaccio. Les 5 petites plages urbaines de Bonifacio restent elles aussi fermées.

Beaussais-sur-Mer : Polders baie de Beaussais

: Polders baie de Beaussais Binic-Etables-sur-Mer : La Banche, Avant-Port, Corps de Garde, Les Godelins, Moulin

: La Banche, Avant-Port, Corps de Garde, Les Godelins, Moulin Bréhat : Grèves de la commune

: Grèves de la commune Erquy : Saint-Pabu, Caroual centre et sud, Centre, Lourtuais, Portuais, Guen Lanruen, Saint-Michel, Montiers

: Saint-Pabu, Caroual centre et sud, Centre, Lourtuais, Portuais, Guen Lanruen, Saint-Michel, Montiers Fréhel : Grèes du Minieu, Anse du Croc

: Grèes du Minieu, Anse du Croc Hillion : Lermot, la Grandville, Bon Abri, l'Hôtellerie, Saint-Guimond

: Lermot, la Grandville, Bon Abri, l'Hôtellerie, Saint-Guimond Kerbors : Grèves de Bellevue, grève le Loup, l'île à Poule

: Grèves de Bellevue, grève le Loup, l'île à Poule Lamballe Armor : Béliard, Port Morvan, Saint Maurice, La Cotentin, Le Becleu, Le Vauglin, Jospinet

: Béliard, Port Morvan, Saint Maurice, La Cotentin, Le Becleu, Le Vauglin, Jospinet Lancieux : L'Islet, La Cerisaie, Le Rieul, Les Briantais, de Buglais, Saint-Sieu

: L'Islet, La Cerisaie, Le Rieul, Les Briantais, de Buglais, Saint-Sieu Langrolay-sur-Rance : Plage du Roué

: Plage du Roué Langueux : La Cage

: La Cage Lanmodez : Pors Guyon

: Pors Guyon Lannion : Goas Lagorn, Maez An Nod

: Goas Lagorn, Maez An Nod Louannec : Nantouar, Penn an hent Névez

: Nantouar, Penn an hent Névez Paimpol : Tossen, Ledano, Poulafret

: Tossen, Ledano, Poulafret Penvenan : Les Dunes, Roc'h Annick

: Les Dunes, Roc'h Annick Perros-Guirec : Trestraou, les Arcades, Trestignel, Pors ar Goret, Saint-Guirec, Bastille

: Trestraou, les Arcades, Trestignel, Pors ar Goret, Saint-Guirec, Bastille Pléneuf-Val-André : Grande plage, Ville Berneuf, Vallées

: Grande plage, Ville Berneuf, Vallées Plérin : les Bleuets/les Nouelles, Martin Plage, les Rosaires, Tournemine

: les Bleuets/les Nouelles, Martin Plage, les Rosaires, Tournemine Plestin-les-Grèves : Tossen, Les Curés, Pors Mellec, Beg Douar, La Roche d'argent, Saint-Efflam

: Tossen, Les Curés, Pors Mellec, Beg Douar, La Roche d'argent, Saint-Efflam Pleubian : La Chaîne, Pors Rand, Kermagen

: La Chaîne, Pors Rand, Kermagen Pleumeur-Bodou : Landrellec, Treiz Lern, Port, Keryvon, Toul Gwenn, Pors Gélin, Pors Gwenn, Dames, Dourlin

: Landrellec, Treiz Lern, Port, Keryvon, Toul Gwenn, Pors Gélin, Pors Gwenn, Dames, Dourlin Plévenon : Grèves d'en bas, La Fosse

: Grèves d'en bas, La Fosse Ploubazlanec : Kerroc'h, Pors Don, Launay, L'Arcouest, Cornec, Beg Nord, le Ouern, Roc'h Hir

: Kerroc'h, Pors Don, Launay, L'Arcouest, Cornec, Beg Nord, le Ouern, Roc'h Hir Plouézec : Bréhec, Port Lazo, Pors Donan, Pors Pin, Boulgueff, Notoret

: Bréhec, Port Lazo, Pors Donan, Pors Pin, Boulgueff, Notoret Plouha : Le Palus, Gwin Zegal, Bonaparte, Bréhec, Pors Moguer

: Le Palus, Gwin Zegal, Bonaparte, Bréhec, Pors Moguer Ploulec'h : Pont Roux, baie de la Vierge

: Pont Roux, baie de la Vierge Ploumiliau : Pont Roux

: Pont Roux Pordic : Tournemine, Petit Havre, Vau Madec

: Tournemine, Petit Havre, Vau Madec Saint-Brieuc : Plage du Valais

: Plage du Valais Saint-Cast-le-Guildo : Grande plage, Pen Guen, les 4 Vaux, La Fosse, La Pissote, La Mare, La Fresnaye

: Grande plage, Pen Guen, les 4 Vaux, La Fosse, La Pissote, La Mare, La Fresnaye Saint-Jacut-de-la-Mer : Ruet, Banche, Haas, Rougeret, Pissotte, Manchette, Ile des Ebihens, Rocher plat, Abbaye, Grèves aux Prêtres, Conin, Vauvert

: Ruet, Banche, Haas, Rougeret, Pissotte, Manchette, Ile des Ebihens, Rocher plat, Abbaye, Grèves aux Prêtres, Conin, Vauvert Saint-Michel-en-Grève : La Lieue de Grève

: La Lieue de Grève Saint-Quay-Portrieux : Portrieux, Casino

: Portrieux, Casino Trébeurden : Pors Mabo, Pors Termen, Toeno, Tresmeur, Goas Treiz

: Pors Mabo, Pors Termen, Toeno, Tresmeur, Goas Treiz Trédrez-Locquémeau : La Lieue de Grève, Pors An Ero Vili, Aod Vras, Kirio

: La Lieue de Grève, Pors An Ero Vili, Aod Vras, Kirio Tréduder : Tréduder

: Tréduder Trégastel : Saint Anne, île Renote, Coz Pors, Tourony, Grève blanche, Grève rose, Grève des curés, Toul Bihan

: Saint Anne, île Renote, Coz Pors, Tourony, Grève blanche, Grève rose, Grève des curés, Toul Bihan Trélévern : Pors Garo, Port l'Epine, Kerieg

: Pors Garo, Port l'Epine, Kerieg Tréveneuc : Saint-Marc, Port Goret

: Saint-Marc, Port Goret Trévou-Tréguignec : Trestel, Royau

De nombreuses plages ont rouvert dans le Finistère, mais suite à des incivilités les plages de Locmaria-Plouzané resteront fermées jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire et donc probablement jusqu'au 10 juillet. A Fouesnant, de nombreuses plages ont fermé jusqu'au 31 août afin de protéger les espèces rares d'oiseaux et la flore des dunes. Découvrez les plages ouvertes dans la carte ci-dessous, avec des restrictions spécifiques pour chacune d'entre elles :

Dans le Gard, certaines plages du Grau-du-Roi sont désormais accessibles. Lire l'arrêté prefectoral.

150 plages ont rouvert en Gironde, dans la vingtaine de communes suivantes :

Audenge

Andernos Les Bains

Lege Cap Ferret

Arcachon

Gujan Mestras

Lanton

Arès

Le Porge

Naujac

Grayan et l'Hopital

Vendays Montalivet

Vensac

Soulac sur Mer

Hourtin

La Teste de Buch (attention, le sentier d'accès de la plage de la Salie Nord a été modifié en raison d'un nid de couple de gravelots en plein milieu du chemin, consulter le nouveau plan d'accès via ce post Facebook du Préfet de La Manche)

Lacanau

Le Teich

Carcans

Verdon sur Mer

Agde : toutes les plages sauf La Conque

: toutes les plages sauf La Conque Balaruc Les Bains : 9 secteurs de baignade

: 9 secteurs de baignade Marseillan : toutes les plages

: toutes les plages La Grande-Motte : emplacements statiques disponibles sur réservation en ligne, gratuitement, sur le site de l'office du tourisme.

: emplacements statiques disponibles sur réservation en ligne, gratuitement, sur le site de l'office du tourisme. Mauguio-Carnon : toutes les plages du centre, dont celles du Petit et Grand Travers .

: toutes les plages du centre, dont celles du . Meze : plages de la Plagette et de Thalassa

: plages de la Plagette et de Thalassa Palavas Les Flots : la totalité des 7 km de plages est ouverte de 7h à 20h, dans la mesure du respect de certaines conditions.

: la totalité des 7 km de plages est ouverte de 7h à 20h, dans la mesure du respect de certaines conditions. Portiragnes : plages de la Redoute, le Bosquet, la Rivièrette

: plages de la Redoute, le Bosquet, la Rivièrette Serignan : entre le chemin du Clos de Ferrand et la limite avec la commune de Portiragnes (2 km), sauf la plage des orpellières qui reste fermée.

: entre le chemin du Clos de Ferrand et la limite avec la commune de Portiragnes (2 km), sauf la plage des orpellières qui reste fermée. Sète : plage de la Fontaine, lido, plage de la Baleine, trois digues, Jalabert, Castellas et Vassal, sauf plages de la Corniche et plage du Lazaret qui restent fermées.

: plage de la Fontaine, lido, plage de la Baleine, trois digues, Jalabert, Castellas et Vassal, sauf plages de la Corniche et plage du Lazaret qui restent fermées. Valras : plage rive droite de l'Orb (de l'Orb à la commune de Vendres) - la rive gauche est fermée.

: plage rive droite de l'Orb (de l'Orb à la commune de Vendres) - la rive gauche est fermée. Vendres : toutes les plages

: toutes les plages Vias : plage du Clot, plage de Farinette, plage du Libron (uniquement en entrée et sortie par Farinette), plage de la côte ouest jusqu'au droit du camping le Méditerranée, plage de la dune.

: plage du Clot, plage de Farinette, plage du Libron (uniquement en entrée et sortie par Farinette), plage de la côte ouest jusqu'au droit du camping le Méditerranée, plage de la dune. Villeneuve-les-Maguelones : plage du Pilou + plage du Prévost (accès aux plages non ouvertes vers les Aresquiers condamnées par des barrières)

Les plages de Frontignan et Bouzigues sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

De nombreuses plages ont rouvert en Ille-et-Vilaine. Découvrez-les dans la carte ci-dessous, avec des restrictions spécifiques pour chacune d'entre elles :

Découvrez ci-dessous la liste des plages et lacs ouverts, érigée par le Préfet des Landes, et susceptible d'évoluer :

© Préfet des Landes

En Loire-Atlantique, l'accès à ces plages est limité à l'exercice d'activités dynamiques (promenade, baignade, pratique sportive individuelle, pêche à pied) durant la journée de 8h à 21h (voir l'arrêté préfectoral) :

Batz-sur-Mer

La Baule-Escoublac

Pornichet (Attention, une quarantaine de contraventions à 135 euros ont déjà appliquées sur les trois plages des Libraires, Bonne Source et Sainte-Marguerite, le jeudi de l'Ascension. "L es contrôles se poursuivront les jours suivants ainsi que les verbalisations de 135 € en cas d'infraction constatée ", a prévenu à Ouest France la mairie qui rappelle : " pas de position statique, pas de bronzette, ni de pique-nique, pas de consommation d'alcool, ni de regroupement de plus de dix personnes. ")

Assérac

La Bernerie en Retz

La Plaine sur Mer

La Turballe

Le Croisic

Le Pouliguen

Les Moutiers en Retz

Mesquer

Piriac sur Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Brevin les Pins

Saint-Michel Chef Chef

Saint-Nazaire

Agon Coutainville : de la plage de la Poulette à la Pointe d'Agon

: de la plage de la Poulette à la Pointe d'Agon Annoville : plage d'Annoville

: plage d'Annoville Audouville-la-Hubert : plage de la Brèche

: plage de la Brèche Barfleur : plage de la Masse, la sambière, Port de plaisance

: plage de la Masse, la sambière, Port de plaisance Barneville Carteret : Barneville Carteret, Port de plaisance

: Barneville Carteret, Port de plaisance Baubigny : La Hurette

: La Hurette Beauvoir : Les herbus

: Les herbus Blainville sur Mer : Cale de Blainville Sud, Cale de Blainville Nord

: Cale de Blainville Sud, Cale de Blainville Nord Bréhal / Saint Martin : plage de Saint Martin de Bréhal

: plage de Saint Martin de Bréhal Bretteville sur Ay : plage de bretteville sur Ay

: plage de bretteville sur Ay Bretteville en Saire : plage de Bretteville

: plage de Bretteville Bréville sur Mer : la Brèche de la demoiselle, Plage du golf

: la Brèche de la demoiselle, Plage du golf Bricqueville sur Mer : plage de Bricqueville sur Mer

: plage de Bricqueville sur Mer Carentan : port de plaisance

: port de plaisance Carolles : plage de Carolles

: plage de Carolles Ceaux : Saint-Michel, Le grand Port, La Grève, Le Charbonnet, La Flage

: Saint-Michel, Le grand Port, La Grève, Le Charbonnet, La Flage Champeaux : plage le Solroc

: plage le Solroc Cherbourg-en-Cotentin : Querqueville, la Saline, Colignon, Port Chantereyne, Port des Flamands, Port de Querqueville, Port du Becquet

: Querqueville, la Saline, Colignon, Port Chantereyne, Port des Flamands, Port de Querqueville, Port du Becquet Coudeville sur Mer : plage de Coudeville sur Mer

: plage de Coudeville sur Mer Courtils : La Roche Torin

: La Roche Torin Crasville : plage de Lasnier

: plage de Lasnier Créances : plage de Créances

: plage de Créances Digosville : Anse du Moulin, Plage du Becquet, Port du Becquet

: Anse du Moulin, Plage du Becquet, Port du Becquet Donville les Bains : Lude, l'Ermitage

: Lude, l'Ermitage Dragey Ronthon : la Dune, le Puits

: la Dune, le Puits Fermanville : Fort Joret, la Mondée-Fréval, du Parking Inglemare jusqu'au parking de la route de fréval

: Fort Joret, la Mondée-Fréval, du Parking Inglemare jusqu'au parking de la route de fréval Flamanville : le port de Diélette

: le port de Diélette Gatteville Phare : la Grande Masse, la Masse, Havre de Crabec, Flicmare, Houlvi, Le Phare, Fligard, Havre de Roubary, Le coin du Rôle, Gattemare, Port du Roubary

: la Grande Masse, la Masse, Havre de Crabec, Flicmare, Houlvi, Le Phare, Fligard, Havre de Roubary, Le coin du Rôle, Gattemare, Port du Roubary Genêts : plage du bec d'Andaine à la Vachère

: plage du bec d'Andaine à la Vachère Gouville sur Mer : Cale du chemin de fer, Cale de la Plage

: Cale du chemin de fer, Cale de la Plage Granville : le plat Gousset, Hacqueville, Saint-Nicolas Sud, le Fourneau, Chausey, Le port Le Herel

: le plat Gousset, Hacqueville, Saint-Nicolas Sud, le Fourneau, Chausey, Le port Le Herel Hauteville sur Mer : plage de Hauteville sur Mer

: plage de Hauteville sur Mer Huisnes sur Mer : Herbus

: Herbus Jullouville : Cale des plaisanciers, Plage du Casino, Plage du Pont bleu

: Cale des plaisanciers, Plage du Casino, Plage du Pont bleu La Hague : Vauville, Biville, Urville-Nacqueville, Vasteville, Auderville, Jobourg, Port de Goury, Port Racine, Port d'Omonville la Rogue, Beaumont Hague, Saint-Germain-en-Vaux, Omonville la Rogue, Omonville la Petite, Herqueville, Gréville Hague, Eculleville et Digulleville

: Vauville, Biville, Urville-Nacqueville, Vasteville, Auderville, Jobourg, Port de Goury, Port Racine, Port d'Omonville la Rogue, Beaumont Hague, Saint-Germain-en-Vaux, Omonville la Rogue, Omonville la Petite, Herqueville, Gréville Hague, Eculleville et Digulleville La Haye : plage de Glatigny, Surville, Saint-Rémy-des-Landes

: plage de Glatigny, Surville, Saint-Rémy-des-Landes Le Rozel : Brèches du Becquet, Brèche du Centre, Brèche de la Folie

: Brèches du Becquet, Brèche du Centre, Brèche de la Folie Le Val Saint-Père : De l'aérodrome à Flagey, De Mirey à Plataines, d'Argène à Marais Gautier

: De l'aérodrome à Flagey, De Mirey à Plataines, d'Argène à Marais Gautier Les Moitiers d'Allone : plage d'Hatainville

: plage d'Hatainville Les Pieux : plage de Sciotot

: plage de Sciotot Lestre : plage de Lestre

: plage de Lestre Lingreville : plage de Lingreville

: plage de Lingreville Marcey les Grèves : Herbus

: Herbus Montfarville : la Mare, Plage des Angues, Plage du Cap

: la Mare, Plage des Angues, Plage du Cap Montmartin sur Mer : plage de la point Nord

: plage de la point Nord Pirou : plage de Pirou

: plage de Pirou Portbail : Lindhbergh, Plage la Caillourie, Plage la Valette Saint Siméon, Port de plaisance

: Lindhbergh, Plage la Caillourie, Plage la Valette Saint Siméon, Port de plaisance Quettehou – Morsalines : Plage le rivage, Plage la Redoute

: Plage le rivage, Plage la Redoute Quinéville : Quinéville, Port le Sinope

: Quinéville, Port le Sinope Regnéville sur Mer : mouillage et herbus

: mouillage et herbus Réville : Plages les Rigoels, La Cache Gresles, La Vierge, La Roque jaune, La Point de Saire, Dranguet, Capron, Fouly, La Mare, La Loge, Bret en bas, Hommet, Sly, Brevy

: Plages les Rigoels, La Cache Gresles, La Vierge, La Roque jaune, La Point de Saire, Dranguet, Capron, Fouly, La Mare, La Loge, Bret en bas, Hommet, Sly, Brevy Saint Georges de la Rivière : plage de saint georges de la rivière

: plage de saint georges de la rivière Saint Germain de Varreville : plage de Saint Germain de Varreville

: plage de Saint Germain de Varreville Saint Germain sur Ay : Cale principale route de la mercredi, Cale nord de la Baissière, Cale à Galo

: Cale principale route de la mercredi, Cale nord de la Baissière, Cale à Galo Saint Jean de la Rivière : plage de la limite rue Marquant avec Saint Jean de la Rivière et la limite rue de la Corderie avec Barneville-Carteret

: plage de la limite rue Marquant avec Saint Jean de la Rivière et la limite rue de la Corderie avec Barneville-Carteret Saint-Martin-d'Aubigny : Étang des Sarcelles

: Étang des Sarcelles Saint Martin de Varreville : plage de Saint Martin de Varreville

: plage de Saint Martin de Varreville Saint-Jean-le-Thomas : Saint-Michel, le Pignochet

: Saint-Michel, le Pignochet Saint-Marcouf de l'Isle : plage de Saint Marcouf de l'Isle

: plage de Saint Marcouf de l'Isle Saint-Pair-sur-Mer : Plage du Casino, Kairon plage

: Plage du Casino, Kairon plage Saint-Vaast-la-Hougue : La petite plage, la Hougue, Le port de plaisance

: La petite plage, la Hougue, Le port de plaisance Sainte Marie du Mont : plage de la Brèche d'Audouville à la Brèche des Chars

: plage de la Brèche d'Audouville à la Brèche des Chars Sainte Mère Eglise : plage de Ravenoville, Foucarville

: plage de Ravenoville, Foucarville Siouville Hague : Siouville Hague

: Siouville Hague Surtainville : la Brèche de l'Eglise, Plage du Brisay

: la Brèche de l'Eglise, Plage du Brisay Tréauville : Plage le Platé, Port de Diélette

: Plage le Platé, Port de Diélette Vains : Vains

: Vains Vicq sur Mer : la Saline, pointe de la Loge, Sablon, Vicq, Vrasville à Réthoville, Réthoville à Gouberville

Selon les informations de la préfecture, les plages qui restent fermées en raison des incivilités sont celles des communes de Billiers, Damgan (les plages de Kervoyal, Landrezac, Saint-Guérin, Pointe du Bil, du Govet, du Treutan, du Lenn sont autorisées seulement our les activités nautiques), La Trinité-sur-Mer et Saint-Philibert. Les plages de la commune d'Erdeven qui ont été fermées pour le week-end de l'Ascension, ont rouvert.

La préfecture du Morbihan a autorisé la réouverture de plages dans 33 communes du département, découvrez-les dans la carte ci-dessous :

La carte des plages ouvertes dans le Morbihan © Morbihan.gouv.fr

L'accès aux plages des communes de Bray-Dunes, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke et Zuydcoote, ainsi que les activités nautiques et de plaisance sont autorisées pour des activités non statiques. Voir l'arrêté préfectoral.

L'accès aux plages des communes suivantes est autorisée en journée, entre 8 heures et 21 heures :

Cucq, Le Touquet, Berck, Merlimont et Camiers (arrondissement de Montreuil)

Ambleteuse, Boulogne-sur-Mer, Le Portel, Audinghen/Tardinghen, Wimereux, Saint-Etienne- au-Mont, Equihen Plage, Dannes, Neufchatel-Hardelot, Wissant (arrondissement de Boulogne-sur-Mer)

Sangatte, Calais, Oye Plage, Escalles et Marck (arrondissement de Calais)

> Voir la liste des arrêtés préfectoraux au cas par cas.

Ces plages sont autorisées pour des activités non statiques, de 6 heures à 19 heures uniquement :

Anglet

Biarritz

Bidart

Ciboure

Guéthary

Hendaye

Saint-Jean-De-Luz

> Voir la liste complète des plages et des lacs accessibles

Consultez ci-dessous le tableau des plages ouvertes par le préfet des Pyrénées-Orientales. Attention, les plages de Collioure restent fermées.

Autorisations dérogatoires d’ouverture des plages dans les Pyrénées Orientales. © Pyrenees-orientales.gouv.fr

Les plages de Seine-Maritime sont ouvertes sous usage "dynamique" et chacune présente des restrictions particulières. Par exemple, la plage du Havre est accessible entre 6 heures et 19 heures pour se promener, se baigner ou pratiquer des sports nautiques individuels. Voir les arrêtés préfectoraux.

La préfecture a autorisé l'accès aux plages et les activités nautiques et de plaisance dans les communes littorales d'Ault, Cayeux-sur-Mer, Fort-Mahon-Plage, Le Crotoy, Mers-les-Bains, Quend, Saint-Valery-sur-Somme et Woignarue. Source

Retrouvez la longue liste des plages qui ont rouvert via le message du Préfet du Var ci-dessous. Attention toutefois, en raison du non respect des consignes à Ramatuelle, la plage de l'Escalet et son sentier du littoral sont à nouveau fermés au public. Du côte de Porquerolles, ce n'est plus une plage qui a ouvert, mais trois : La Courtade, la plage d'Argent et la plage de Notre-Dame, toutes les trois accessibles au public, en statique comme en dynamique.

Ouverture des plages à titre dérogatoire dans le Var (83) © Préfet du Var

Voici la liste des plages de Vendée qui ont réouvert sur arrêté préfectoral :

Noirmoutier-en-l'Île,

L'Épine,

La Guérinière,

Barbâtre,

Notre-Dame-de-Monts,

La-Barre-de-Monts

Saint-Jean-de-Monts,

Saint-Hilaire-de-Riez,

Saint-Gilles-Croix-de-Vie,

Brétignolles-sur-Mer,

Les Sables d'Olonne : à marée haute, la ville ferme intégralement ses plages urbaines (la grande plage, les Présidents et Tanchet).

Talmont-Saint-Hilaire,

Jard-sur-Mer,

Saint-Vincent-sur-Jard,

Longeville-sur-Mer,

La Tranche-sur-Mer,

La Faute-sur-Mer,

L'Aiguillon-sur-Mer,

L'Île d'Yeu.

19 communes ont rouvert leurs plages. "Parmi les activités autorisées, la baignade, les soins thérapeutiques en mer, les sports nautiques, aquatiques et subaquatiques sont permis dès lors que les communes l'autorisent et qu'ils sont pratiqués individuellement, hors structure, avec son propre matériel" annonce le préfet. Toutes les plages sont "fermées entre 11H30 et 14H30". Un arrêté préfectoral autorise également l'accès à deux sites de baignade dans la commune de Morne-à-l'eau à compter du 25 mai. Voici la carte récapitulative des plages ouvertes :

Liste des plages de Guadeloupe accessible au public © Préfecture de Guadeloupe

Du lever du soleil jusqu'à 11h puis de 16h à 18h30, les plages suivantes sont ouvertes pour les activités sportives individuelles (comme la marche, la course à pied, la natation ou autres) et sans stationnement statique, a rapporté la préfecture dans un communiqué :

Basse-Pointe

Case-Pilote

Le Carbet

Le Diamant

Fort-de-France

Le François

Le Lorrain

Sainte-Marie

Saint-Pierre

Les Trois-Îlets

À compter de samedi 23 mai, ces plages-ci rouvrent, sous les mêmes conditions :

Schoelcher pour les plages de Madiana, du Bourg et de l'Anse Madame.

La Trinité pour l'anse Dufour (Bonneville), uniquement pour le surf, et les plages de Madras, de Cosmy et de Raisinier.

Selon le site de la préfecture de Guyane, "les plages sont ouvertes uniquement pour la promenade et la course à pied".

La préfecture de la Réunion a également fait le choix d'ouvrir ses plages : "L'accès aux plages est autorisé pour la baignade et la promenade. Il est interdit de stationner sur les plages, d'y pique-niquer ou d'y pratiquer des sports collectifs", annonce le site de la préfecture de La Réunion. Les sentiers du littoral ont également été rouverts.

L'île de Mayotte est encore en zone rouge sur la carte du déconfinement du ministère de la Santé. Aucune plage n'est ouverte.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si toutes les plages de la France métropolitaine vont rouvrir dans les prochains jours de mai (ou pour certaines, ont déjà rouvert, voir la liste plus haut), dans des conditions sanitaires strictes (sans activités statiques et regroupements de plus de 5 ou 10 personnes), seul le département des Bouches-du-Rhône commence à peine à rouvrir ses plages, avec un calendrier de réouverture s'étendant jusqu'au 2 juin. Dans les départements d'Outre-mer, seules les plages de Mayotte, encore en zone rouge, sont toutes fermées.