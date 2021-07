"Pass sanitaire : restaurants, centres commerciaux... Les obligations gravées dans la loi"

PASS SANITAIRE. Le Sénat a finalement adopté le projet de loi concernant l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants par 199 voix contre 123. Le texte original a néanmoins subi des modifications, excluant par exemple l'obligation du pass pour les mineurs ou en terrasse.

Dernières infos

16:54 - La verve du sénateur Claude Malhuret enflamme les réseaux sociaux Alors que les débats se sont poursuivis, 48h durant, au Sénat, pour statuer sur la loi relative à l'extension du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire des soignants, le sénateur Claude Malhuret s'est illustré par une logorrhée qui n'a pas manqué de faire réagir internautes. "Le Covid, lui, a des chances de survivre grâce à tous les résistants numériques qui exigent le droit d’attraper le virus et de le combattre, comme les Polonais de 40 contre les chars soviétiques", a notamment déclaré l'ancien secrétaire d'État chargé des droits de l'Homme sous François Mitterand. Regardez plutôt : "La variole a disparu. Le Covid, lui, a des chances de survivre grâce à tous les résistants numériques qui exigent le droit d’attraper le virus et de le combattre, comme les Polonais de 40 contre les chars soviétiques", raille @ClaudeMalhuret #PasseSanitaire pic.twitter.com/B8ab5z6yVJ — Public Sénat (@publicsenat) July 23, 2021 15:31 - France Télévisions va porter plainte après l'agression de journalistes à Marseille Samedi 24 juillet 2021, des journalistes de France Télévisions ont été agressés en marge de la manifestation contre le pass sanitaire à Marseille. Peu après l'arrivée de l'équipe de télévision sur les lieux du cortège, "une dizaine d'individus violents les prennent en chasse et portent quelques coups", explique Franceinfo. Deux jours auparavant, c'est un reporter de BFMTV qui avait été agressé par un gilet jaune lors de la manifestation anti-pass sanitaire. Sur son compte Twitter, France Télévisions a annoncé sa volonté de porter plainte contre "les auteurs de ces faits". 15:17 - Cinq députés LREM ont refusé l'extension du pass sanitaire On les appelle trivialement frondeurs. Et ils se comptent sur les doigts d'une seule main ; ils sont en effet (seulement) cinq à avoir voté contre l'extension du pass sanitaire. Typhanie Degois, députée de la première circonscription de Savoie, en fait partie. Elle a expliqué son geste en rappelant que la vaccination était "un progrès scientifique prodigieux", arguant qu'elle n'était pas contre la vaccination mais "contre la division des Français", conséquence inéluctable, selon elle, de l'extension du pass sanitaire. Les autres députés "frondeurs" sont Lénaïck Adam (Guyane), Valéria Faure-Muntian (Loire), Pacôme Rupin (Paris), Olivier Serva (Guadeloupe). Le projet de loi avait fini par être adopté par 117 voix contre 86. 14:32 - Députés et sénateurs se réunissent dès 15 heures Alors que la chambre haute a adopté, dans la nuit de samedi à dimanche, le projet de loi visant à étendre le pass sanitaire et à rendre obligatoire la vaccination des personnels exposés à du public, sénateurs et députés vont se réunir dès 15 heures ce dimanche 25 juillet 2021 afin de trouver un accord définitif sur ce texte de loi controversé. 13:55 - À la suite de la journée de manifestations, 71 interpellations Alors que les manifestations de samedi 24 juillet 2021 ont rassemblé plus de 160 000 personnes sur tout le territoire français, selon le ministère de l'Intérieur, 71 interpellations ont eu lieu à l'issue de la journée. Toujours selon Beauvau, parmi ces 71 interpellations, 24 ont eu lieu dans la capitale et 29 membres des forces de l'ordre ont été blessées ; 0 du côté des manifestants, d'après le ministère de l'Intérieur, et ce en dépit des images violentes filmées et diffusées par les citoyens sur les réseaux sociaux. Au total, ce sont 69 personnes qui ont été "placées en garde à vue", rapporte Le Parisien. 13:25 - Les centres commerciaux proposent de vacciner les Français pour éviter le pass sanitaire Même si le Sénat a rejeté la proposition de l'Assemblée nationale qui visait à instaurer le pass sanitaire dans les centres commerciaux, ces derniers avaient pourtant réfléchi à une idée intéressante qui leur aurait permis d'éviter le pass sanitaire dans leur enceinte : vacciner la population dans les centres commerciaux. C'est dans Le Parisien qu'Anne-Sophie Sancerre, directrice générale Europe du Sud d'Unibail-Rodamco Westfiel (URW) a révélé que les gérants des centres commerciaux ont écrit, ce week-end au ministre de la Santé pour lui faire part de leur refus d'appliquer le pass sanitaire entre leurs murs. Aussi, elle explique que si les centres commerciaux vaccinaient 500 personnes dans tous les centres commerciaux visés par cette mesure, ils pourraient "toucher 1 million de personnes par semaine". 12:01 - 35% des Français soutiennent la contestation Alors que des manifestations contre le projet de loi concernant l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants se sont déroulées samedi 24 juillet 2021 sur tout le territoire français, rassemblant 161 000 personnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, un sondage Ifop réalisé les 20 et 21 juillet dernier pour le Journal du dimanche révèle que 35% des Français apportent à ce mouvement "soutien et sympathie". Aussi, ce même sondage détaille que 49% des Français sont opposés à ce mouvement de protestation contre le pass sanitaire alors que 16% y sont indifférents. Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'Ifop affirme que ces chiffres, et le premier en particulier, met l'accent sur le fait que ce mouvement n'est pas "dans la marginalité ou dans l'anecdotique", rapportent nos confrères de chez LCI. Et de conclure : "Ce n'est pas une poignée d'hurluberlus". 11:15 - Le Sénat adopte un projet de loi modifié Voilà près de 48 heures que les sénateurs travaillaient d'arrache-pied sur le projet de loi consacré à l'extension du pass sanitaire et à la vaccination obligatoire des soignants. Durant la nuit de samedi à dimanche, ils ont finalement adopté ce projet de loi par 199 voix contre 123, non sans y apporter quelques modifications. L'hémicycle, majoritairement de droite a validé la plupart des amendements proposés tout en y apportant certaines modifications comme le conditionnement du rétablissement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 21 octobre ou l'exemption du pass sanitaire dans les centres commerciaux, sur les terrasses de cafés ; ils ont également décliné la proposition de l'Assemblée qui exhortait à la présentation d'un pass sanitaire pour les mineurs. Ce dimanche 15 juillet 2021, le projet qui sera de retour à l'Assemblée pourrait être adopté par un accord entre députés et sénateurs. À suivre.

Le pass sanitaire, entré en vigueur le 9 juin pour les salons, les foires, les arènes, les stades, les festivals et les concerts, est devenu obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes : musées, salles de conférences, spectacles, cinémas, bibliothèques, centres de documentation, chapiteaux, salles de jeux, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, parcs d'attraction ainsi que les établissements sportifs couverts comme les salles de sport et piscines. "Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont également concernés par cet abaissement de la jauge à 50 personnes. Le pass sanitaire européen est quant à lui effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen.

Les personnels des établissements recevant du public et les organisateurs d'événements doivent vérifier la validité du pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 50 personnes en France, tout comme les compagnies aériennes et les douanes doivent vérifier l'accès à un avion, à une frontière. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Dans les établissements et événements recevant du public de plus de 50 personnes, s'il revient aux exploitants de contrôler le pass sanitaire, ce sont les forces de l'ordre qui contrôlent inopinément les pièces d'identité. Bientôt, ce sera au tour du personnel des restaurants, bars, cafés, hôpitaux ou maisons de retraite, trains de la SNCF et cars de longue distance de contrôler les pass sanitaires.

La contravention en cas de manquement à l’obligation de contrôle du pass sanitaire par les personnels des établissements visés s'élève à 1 500 euros. "À la troisième réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à 1 an et 9 000 euros d'amende pour une personne physique, 1 an et 45 000 euros pour une personne morale", a précisé le porte-parole du gouvernement.

L'amende n'est pas la même pour les usagers qui ne respectent pas la présentation du pass sanitaire dans les lieux où il est requis. Les usagers sont soumis à une amende de 135 euros, comme pour le port du masque. "Elle peut monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et qui peut encore monter en cas de troisième récidive à 3750 euros dans les 30 jours" souligne Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le pass sanitaire n'est obligatoire que pour les salariés et patrons des établissements de loisirs et de culture rassemblant un public de plus de 50 personnes. Ces salariés ont jusqu'au 30 août pour l'obtenir, "le temps pour ceux qui le souhaitent de se faire vacciner", a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. La Ministre du Travail Élisabeth Borne a annoncé que les salariés dépourvus de pass sanitaire, à des postes où le sésame sera obligatoire à partir de fin août, auront la possibilité de "prendre des RTT ou des jours de congés" ou "convenir d'une autre affectation, dans un endroit" où le pass sanitaire n'est pas demandé.

Si un salarié continue à travailler sans pass sanitaire dans un de ces lieux où il est requis, il risque d'abord une "suspension du contrat de travail" sans rémunération, inscrite dans le projet de loi relatif à la gestion de la crise, puis une prolongation de deux mois de cette suspension, et à terme, le licenciement. L'employeur et le salarié "conviennent de poursuivre cette suspension du contrat de travail, soit l'employeur peut engager la procédure disciplinaire qui s'applique quand on ne répond pas à une obligation de vaccination, c'est-à-dire un avertissement, une mise à pied et ça peut aller jusqu'au licenciement" pour "motif personnel", a précisé la ministre. "Dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension", a-t-elle rappelé.

Deux étapes ont été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron : le pass sanitaire est d'abord devenu obligatoire en France le 21 juillet dans les lieux de rassemblement culturels et sportifs accueillant plus de 50 personnes. Au cours du mois d'août 2021, il le deviendra également dans les restaurants, bars, cafés, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, cars et trains de longues distances, avions.