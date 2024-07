Cette plage française a tout pour plaire, c'est le spot parfait pour des photos dignes des Seychelles

Eaux turquoise, rochers majestueux, sable fin... Pas étonnant que cette plage française soit régulièrement classée parmi les plus belles au monde.

Elle domine régulièrement les classements des plus belles plages de France et s'offre même une place dans les divers classements des plus belles plages du monde ! Unesco, Lonely Planet, Trip Advisor... Tous ont primé au moins une fois ces dernières années cette plage française, merveille naturelle avec ses eaux turquoise, son sable blanc et ses rochers idéaux pour faire des photos à faire pâlir vos collègues de bureau.

Pas besoin de quitter la France ou de faire des heures d'avion pour ça, cette plage peut largement donner le change face aux plus beaux endroits des Seychelles. Seuls les pins parasols en fond remplacent les cocotiers et vous démasqueront ! En 2024, elle a à nouveau été classée parmi les 100 plus belles plages du monde et la septième plus belle d'Europe. Cette reconnaissance n'est pas surprenante pour ceux qui ont déjà eu la chance de fouler ce sable immaculé et de se baigner dans ses eaux cristallines.

Cette plage, c'est celle de Palombaggia près de Porto-Vecchio en Corse-du-Sud. La plage s'étend sur plus de 1,5 kilomètres, bordée de pins parasols et de rochers rouges, créant un contraste saisissant avec le bleu de la mer. Les îles Cerbicale, visibles depuis la plage, ajoutent encore une touche d'exotisme à ce panorama idyllique. Ce cadre magnifique attire de nombreux touristes chaque été, transformant parfois ce paradis en un lieu très fréquenté.

Pour profiter pleinement de la plage de Palombaggia, il est ainsi recommandé d'y aller tôt le matin, avant l'arrivée des foules. Le lever du soleil sur cette plage est un spectacle à ne pas manquer, lorsque les premiers rayons illuminent doucement les eaux claires et les rochers environnants. Attention, en haute saison, visiter Palombaggia demande un peu d'organisation puisque le parking peut être payant et les places sur la plage comme sur le parking se font rares.

Les connaisseurs le savent bien, il est toutefois possible de trouver des coins plus tranquilles en marchant le long de la plage et en s'éloignant des premiers rochers près du parking. Profitez en aussi au retour de la plage ou après une petite pause dan sles paillottes toutes proches pour arpenter les routes pittoresques autour de Palombaggia et à travers le maquis corse. Pour ceux qui cherchent une alternative à la plage en pleine journée, les montagnes de l'Alta Rocca et le lac de l'Ospedale à proximité offrent des options de randonnée et de baignade en eau douce dans un cadre tout aussi splendide.