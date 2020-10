Restaurant et Covid : tous les restos et bars fermés pendant le confinement

RESTAURANT ET CONFINEMENT - A compter de ce vendredi 30 octobre 2020, tous les restaurants et bars de France ferment leurs portes jusqu'au 1er décembre 2020 en raison du reconfinement annoncé ce mercredi par le chef de l'Etat pour freiner la propagation du coronavirus.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 21h27] Dès ce jeudi 29 octobre 2020 à minuit jusqu'au mardi 1er décembre 2020, les restaurants et bars de France seront tous fermés afin de respecter le confinement annoncé par le président de la République. Afin de ralentir les contaminations au Covid-19, "les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant public, notamment les bars et restaurants, seront fermés", a-t-il annoncé au cours de son allocution au JT de 20 heures ce mercredi.

Malgré le confinement, les restaurants assurant la livraison de repas à domicile peuvent par contre continuer de travailler pour préparer les commandes. Par ailleurs, "les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel" a ajouté le chef de l'Etat. Ce jeudi, le premier Ministre Jean Castex devrait apporter des précisions sur ce reconfinement d'une durée de 4 semaines, au cours d'une conférence de presse.

Hervé Montoyo, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales, a déjà exprimé sa colère auprès de L'Indépendant. "C'est la mort lente de nos commerces", a-t-il martelé, "si nous gérions nos entreprises comme le fait l'Etat, cela ferait longtemps que nous aurions mis la clef sous la porte (...) Comment allons-nous nous en sortir ? On nous parle de quelques semaines, mais qu'en sera-t-il vraiment ? Et si cela dure ? Encore une fois, je le répète, ces décisions pourront engendrer la mort de nos entreprises".