Des scientifiques montrent 30 fois l'image d'un M&M à des personnes et il se produit alors quelque chose de fascinant

L'idée que vous ne pouvez calmer votre faim qu'en mangeant pourrait désormais être reléguée au rang des idées reçues. En effet, une étude récente démontre que le simple fait de regarder à plusieurs reprises une même photo peut avoir un effet stupéfiant.

Selon une étude publiée dans la revue Appetite, lorsque des gens voient très souvent la même image de nourriture, celle-ci peut... leur faire passer l'envie de manger plutôt que de stimuler leur appétit. Les chercheurs ont recruté un grand nombre de volontaires et leur ont demandé à quel point ils avaient faim. Ensuite, ils ont montré aux participants trois ou trente fois la même photo d'un bol contenant un M&M orange. Les participants ont été invités à s'imaginer manger le M&M à chaque fois. Après l'expérience, on a demandé aux participants s'ils avaient encore faim.

"Dans nos expériences, nous montrons que les participants se sentent plus rassasiés après avoir vu la même photo de nourriture trente fois qu'avant d'avoir vu les photos", explique le chercheur Tjark Anderson. Lorsque les chercheurs ont ensuite proposé aux participants de choisir parmi différentes portions de M&M, ceux qui avaient vu la photo du bol avec le M&M trente fois ont choisi une portion plus petite que ceux qui n'avaient vu la photo que trois fois.

Il peut sembler étrange que les participants puissent se sentir rassasiés simplement en regardant de la nourriture. Pourtant, ce n'est pas si farfelu que cela puisse paraître à première vue, assure Anderson. "Votre appétit est beaucoup plus lié à votre perception cognitive que la plupart d'entre nous ne le pensent. La façon dont nous pensons à la nourriture est très importante."

Le fait que notre cerveau ait un impact si important sur notre appétit et notre sentiment de satiété est expliqué par les chercheurs par le fait que penser à manger de la nourriture stimule les mêmes zones du cerveau que lorsque nous mangeons réellement. "Vous obtenez une réponse physiologique à quelque chose à quoi vous avez seulement pensé", affirme Anderson. "C'est pourquoi vous pouvez vous sentir complètement rassasié sans avoir mangé."

L'étude publiée dans Appetite est la première à indiquer combien de fois vous devez regarder une image (et donc combien de fois vous devez vous imaginer manger la nourriture sur cette image) pour ressentir cet effet. L'étude a montré que les gens doivent voir la photo 30 fois.

Cela n'a pas d'importance si le M&M sur les trente photos est de la même couleur, explique Anderson. Lors d'une deuxième expérience au cours de laquelle les participants ont également vu trois ou trente photos d'un bol contenant un seul M&M. Sur une photo, le M&M était rouge, sur une autre jaune, et sur une autre encore vert ou bleu. Et encore une fois, les participants qui ont vu trente photos se sont sentis plus rassasiés après l'expérience qu'avant.

Le goût de la friandise sur les photos que les gens voient trois ou trente fois ne semble pas avoir beaucoup d'importance non plus, selon les chercheurs. Cela a été démontré par une troisième expérience au cours de laquelle les M&M ont été remplacés par des Skittles de différentes couleurs - qui, contrairement aux M&M de différentes couleurs, ont des goûts différents. Mais à la grande surprise des chercheurs, même trente photos de bols contenant chaque fois un Skittle de couleur (et donc de goût) différente ont amené les gens à se sentir plus rassasiés après avoir vu les photos qu'avant.

Ce sont des résultats fascinants, qui pourraient également avoir des implications intéressantes. Par exemple, nous pourrions peut-être les utiliser pour apaiser notre appétit et éviter de trop manger, et donc de souffrir d'obésité. On pourrait penser à une application que vous pouvez ouvrir lorsque vous avez envie de quelque chose de malsain, comme une pizza. "Vous ouvrez l'application, choisissez 'pizza', puis vous voyez beaucoup de photos de pizza, tout en vous imaginant en train de la manger. De cette façon, vous pouvez avoir un sentiment de satiété et peut-être même vous débarrasser de votre envie de pizza", suggère Anderson.