On craque pour cette recette facile. Fraîche et légère, elle est idéale pour bien commencer l'été

Cette recette très peu calorique du début de l'été concilie onctuosité, fraîcheur et gourmandise.

Les températures grimpent, et avec, l'envie de se délecter d'assiettes légères et colorées, qui font la part belle aux fruits et légumes de saison bien frais. Les plats en sauce, les veloutés, les gratins, les tartiflettes... plus trop pour vous ! On délaisse ces plats réconfortants pour garder la forme tout en se régalant. On a dégoté pour vous une recette à la fois gourmande et légère, qui sent bon l'été et assouvira vos envies de fraîcheur.

Il s'agit d'une entrée froide facile à réaliser qui ne vous prendra que quelques minutes de votre temps et vous emmènera de l'autre côté de la Méditerranée, là où le soleil brille de mille feux ! Conciliant légèreté et onctuosité, on craque pour la recette du concombre à la crème et à la ciboulette. Un concombre croquant (compter un seul concombre pour 2 personnes), 100 millilitres de crème fraîche semi-épaisse (que vous pouvez remplacer par du fromage blanc 0% de matières grasses ou du skyr pour une recette plus allégée), une demi-botte de ciboulette, un citron vert, du sel et du poivre … C'est tout ce dont vous aurez besoin ! Vous n'avez plus qu'à suivre la recette en 3 étapes, 15 minutes montre en main :

Laver puis couper un concombre frais en fines rondelles, en vous aidant éventuellement d'une mandoline pour ne pas dépasser les 2 millimètres d'épaisseur. Placer les rondelles dans un saladier que vous mettrez au réfrigérateur.

Mélanger la crème fraîche et le jus de votre citron dans un bol. Nettoyer et ciseler finement la ciboulette, puis l'incorporer à votre mélange de crème. Remuer le tout, saler, poivrer puis placer au réfrigérateur avant de servir.

Disposer les rondelles de concombre dans vos assiettes et napper de la sauce crémeuse. Surmonter de brins entiers de ciboulette fraîche et d'une rondelle de citron frais. Déguster avec des toasts de pain grillé selon votre préférence. Ce variant du Covid-19 se répand très vite, va-t-il nous gâcher les vacances ? Quelle quantité d'eau faut-il vraiment boire par jour ? Tout dépend de votre poids, ce simple tableau donne la réponse



L'avantage de cette recette estivale facile à réaliser est qu'elle est pauvre en calories. En effet, avec en moyenne 102 kilocalories pour 100 grammes, les concombres à la crème ne vous feront pas prendre du poids. Il faut dire que le concombre y est pour beaucoup, puisqu'il ne représente dans l'addition, que 16 kilocalories pour 100 grammes. Ce légume rafraîchissant est l'un des plus riches en eau (à hauteur de 95%), parfait pour hydrater votre corps, et en vitamines (B9, potassium, magnésium, zéaxanthine et lutéine, deux puissants antioxydants qui contribuent à la protection des tissus). On adopte définitivement cette recette fondante et ensoleillée, qui va ravir les papilles des gourmets !