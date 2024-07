Ce sont les meilleures saucisses pour le barbecue selon 60 millions de consommateurs - moins de gras et d'additifs

Merguez, chipolatas, saucisses végétales... 60 millions de consommateurs a tranché et donné les meilleures marques de saucisses à déguster cet été.

La saison des barbecues et des grillades est arrivée et on a l'embarras du choix au moment de faire les courses : merguez, chipolatas, saucisses végétariennes... Les prix varient considérablement d'une référence à l'autre, pouvant aller du simple au double, tout comme la qualité. 60 Millions de Consommateurs nous aide à faire le bon choix au supermarché dans sa dernière enquête.

Après avoir pesé, mesuré et analysé en laboratoire une trentaine de saucisses, dont 12 merguez, 11 chipolatas différents et 6 références de saucisses végétariennes, le magazine a fait plusieurs observations. Premier constat : les additifs, notamment les conservateurs et les colorants, sont omniprésents dans ces aliments. Les saucisses végétales, bien que moins riches en matières grasses que leurs homologues à base de viande, en contiennent toutes. Les chipolatas, quant à elles, contiennent quant à elles beaucoup trop de gras, ce qui se fait au détriment de la proportion de viande. Enfin, les merguez sont beaucoup trop salées, avec plus de 2 grammes de sel par portion, alors que l'OMS préonise de ne pas dépasser 5 grammes par jour.

Face à ce bilan, 60 Millions de Consommateurs a épinglé plusieurs références à éviter absolument : les merguez Carrefour Simpl et Socopa, ainsi que les chipolatas Simpl Carrefour, qui se distinguent par leur faible teneur en viande et leur richesse en gras. Côté saucisses végétales, la Knacki Herta aux œufs et aux pois est pointée du doigt pour sa forte proportion de matières grasses et d'additifs.

Mais alors quelles marques de saucisses privilégier ? Côté merguez, les références Monoprix Bio et Bigard ont obtenu les meilleures notes par 60 Millions de Consommateurs car ce sont selles qui comprennent le plus de viande : 85 %. Pour les chipolatas, une référence sort du lot avec 97 % de viande, tandis que d'autres affichent seulement 82 % de viande. La référence recommandée est le paquet de chipolatas de la référence Bigard (Label rouge). Enfin, parmi les saucisses végétales, la palme revient à la marque Alnatura. La référence "spécialité rouge à griller vegan à base exclusivement de blé" tire son épingle du jeu en contenant 28 grammes de protéines aux 100 grammes et très peu d'additifs comparé aux autres marques de sa catégorie.

Enfin, 60 Millions de Consommateurs rappelle un point important : les chipolatas doivent être 100% porc, tandis que les merguez sont élaborées à partir de bœuf seul ou d'un mélange bœuf-mouton. C'est une obligation pour porter cette appellation "chipolatas" ou "merguez". Il est donc vivement recommandé de lire l'étiquette de votre saucisse avant de l'acheter, en privilégiant la marque qui présente une liste des ingrédients la plus courte possible. Le Label rouge affiche toujours un indicateur de qualité car la teneur en gras et les additifs sont limitées avec ce label.