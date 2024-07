En 4 jours seulement, ce film français dépasse déjà le million d'entrées au cinéma

Les succès s'enchaînent au cinéma. En seulement quatre jours, ce film français qui vient tout juste de sortir au cinéma a déjà dépassé le million d'entrées.

Est-ce parce que le beau temps tarde à venir que les spectateurs se réfugient dans les salles obscures ? Quoi qu'il en soit, la météo est au beau fixe pour le cinéma, qui vient de signer une Fête du cinéma record avec 4,65 millions de spectateurs qui sont allés se faire une toile du 30 juin au 3 juillet 2024.

Et si Un p'tit truc en plus (8,4millions d'entrées à ce jour selon boxofficepro) et Vice-Versa 2 (3,8 millions depuis sa sortie le 19 juin) ont évidemment profités et continuent d'asseoir leur statut de succès de l'année, un film français, sorti spécialement pour cette fête promotionnelle, a spécialement tiré son épingle du jeu.

Sorti le 28 juin, ce film dramatique a réussi l'exploit de déjà séduire 1,1 million de spectateurs en salles en seulement quatre jours et demi. Il a ainsi pu déjà profiter de bonnes critiques et très probablement du tarif de 5 euros la place de la Fête du cinéma pour attirer les curieux. Ce film, c'est Le comte de Monte-Cristo.

© © 2024 CHAPTER 2 – PATHE FILMS – M6 - Photographe : Jérôme Prébois

Adaptation du chef d'oeuvre littéraire d'Alexandre Dumas, Le comte de Monte-Cristo est réalisé par Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte, à qui l'on devait déjà le film Le Prénom. Comme dans le roman, le film suit l'histoire du jeune marin Edmond Dantès, qui suscite la jalousie de plusieurs hommes et se retrouve accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Enfermé au château d'If pendant 12 ans, il réussit à s'enfuir et enclenche sa vengeance, cachant son identité sous celle du richissime et mystérieux Comte de Monte-Cristo.

Au casting, ce film français réunit de grands noms du septième art hexagonal, Pierre Niney en tête qui incarne avec brio le rôle-titre face à Anamaria Vartolomei, Anaïs Demoustier, Vassili Schneider, Laurent Lafitte, Patrick Mille ou encore Bastien Bouillon. Noté 3,5/5 par la critique presse et 4,5/5 par les spectateurs sur Allociné, le démarrage canon du Comte de Monte-Cristo version 2024 promet un beau succès en salles dans les prochaines semaines.